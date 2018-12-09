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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທະ​ຫານ​ຜ່ານ​ເສິກ ແມ່ຍິງ ດີ້ນ​ຮົນ​ກັບ​ ການ​ຖືກ​ລວນ​ລາມ​ ທາງ​ເພດ​ ຢ່າງ​ມິດງຽບ

​ທຸງ​ຊາດ ສະຫະ​ລັດ ທີ່​ເປັນຕົວ​ແທນ​ໃຫ້​ທະ​ຫານ​ທີ່​ຍັງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຢູ່ ແລະ ທະ​ຫານ​ຜ່ານ​ເສິກ ຖືກ​ປັກ​ຢູ່​ສະ​ໜາມຫຼວງໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ. 3 ຕຸ​ລາ 2018.

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ສິບ​ຕີ ນິ​ໂຄ​ລ ໂບ​ເວັນ ຄ​ຣໍ​ຝອດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ລາວ​ໄດ້​ຍ່າງ​ໄປ​ກິນ​ເຂົ້າ​ທ່ຽງ ຢູ່​ຖານ​ທັບ​
ກອງທັບບົກຂອງລາວ ຢູ່ໃນກັບເມືອງ ນາຊິຣີຢາ, ປະເທດ ອີຣັກ ປີ 2013 ໃນເວລາທີ່
ລາວໄດ້ເຊີນຊວນ ຈາກເພື່ອນຜູ້ເປັນທະຫານທີ່ຍ່າງກາຍລາວໃນແຕ່ລະມື້.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຄົນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ “ເຮີຍ, ໂບ​ເວັນ, ໄປ​ມີ​ເພດ​ສຳ​ພັນ​ຢູ່​ຂຸມຫຼົບ​ໄພນຳກັນ​
ໄປ.”

ສິບ​ຕີ ໂບ​ເວັນ ຄ​ຣໍ​ຝອດ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ນີ້​ແມ່ນ​ຕົວ​ຢ່າງ​ທີ່​ໜ້າ​ຕົກ​ໃຈ
ກ່ຽວກັບ ກິດຈະວັດປະຈຳວັນຂອງການເວົ້າລວນລາມທາງເພດທີ່ລາວໄດ້ປະສົບ ໃນ
ເວລາທີ່ຢູ່ໃນກອງທັບບົກ ລະຫວ່າງປີ 2001-2004 ນັ້ນ, ມັນບໍ່ແມ່ນປະສົບການທີ່
ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ. ລາວໄດ້ຖືກທຳຮ້າຍໂດຍ ສີບເອກທີ່ເປັນຕຳແໜ່ງສູງກວ່າໃນຕົ້ນຂອງ
ປີນັ້ນ.

ລາວ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ເຫດ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ຜູ້​ຊີ້​ນຳ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ຊາຍ, ລາວ​ໄດ້​ຖືກ​ແນະ​ນຳ​
ໃຫ້ມິດງຽບໄວ້ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງອາຊີບຂອງລາວ.

ປະ​ສົບ​ການ​ຂອງ​ສິບ​ເອກ ໂບ​ເວັນ ຄ​ຣໍ​ຝອດ ບໍ່​ແມ່ນ​ທົ່ວ​ໄປ, ແຕ່ເກີດ​ຂຶ້ນບໍ່ຫຼາຍ.

ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ ທີ່​ອົດ​ກັ້ນ​ກັບ​ການ​ທຳ​ຮ້າຍ​ທາງ​ເພດ ແລະ ການ​ລວນ
ລາມ ແມ່ນເຊື່ອວ່າຈະເປັນນຶ່ງໃນຫຼາຍສາເຫດຂອງອັດຕາການຂ້າຕົວຕາຍທີ່ສູງໃນ
ບັນດາທະຫານຜ່ານເສິກເພດຍິງ, ເຊິ່ງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 45 ເປີເຊັນໃນລະຫວ່າງ
ປີ 2001 ແລະ 2015, ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກກົມທະຫານຜ່ານເສິກ ສະຫະລັດ.

ອັດ​ຕາ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ທະ​ຫານ​ຜ່ານ​ເສິກ​ຍິງ ແມ່ນ​ຕ່ຳ​ກວ່າທະ​ຫານ​ຜ່ານ​ເສິກ​ຊາຍ ແຕ່ບໍ່​
ໄດ້ທຽບໃສ່ກັບເພື່ອນຮ່ວມທະຫານ ທີ່ອອກເປັນພົນລະເຮືອນແລ້ວຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທະຫານຜ່ານເສິກຍິງ ແມ່ນມີແນວໂນມທີ່ຈະຂ້າຕົວເອງຕາຍເກືອບ 2 ເທົ່າ ໃນຖາ
ນະເປັນພົນລະເຮືອນແມ່ຍິງ.

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