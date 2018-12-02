ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນ ອັຟການິສຖານ ກຳລັງສືບສວນສອບສວນ ການກ່າວຫາວ່າ ເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ຊາຍ ອາວຸໂສ ວ່າໄດ້ລວນລາມທາງເພດ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງບັນດາສະມາຊິກ
ເຕະບານທີມຊາດແມ່ຍິງ.
ຫ້ອງການຂອງລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳໃນນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ ໄດ້ປະກາດໃນວັນເສົາ
ວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການທີ່ມີອໍານາດສູງ ເພື່ອທຳການສອບ
ສວນຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ “ຢ່າງຮອບຄອບ” ກ່ຽວກັບ ການກ່າວຫາທີ່ຖືກລາຍງານຕໍ່ບັນ
ດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະມາຄົມເຕະບານ ອັຟການິສຖານ ຫຼື AFF.
ໜັງສືພິມ ກາດຽນ (Guardian) ຂອງອັງກິດ ໄດ້ຕີພິມລາຍງານພິເສດໃນວັນສຸກທີ່
ຜ່ານມາ, ເວົ້າວ່າພວກນັກເຕະຢູ່ທີມແມ່ຍິງ ໄດ້ຖືກລວນລາມໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບ AFF, ລວມທັງທ່ານ ເຄຣາມຸດດິນ ຄາຣິມ ຜູ້ເປັນປະທານ.
ບັນດາສະມາຊິກທີມຜູ້ທີ່ໄດ້ລົມກັບໜັງສືພິມໄດ້ກ່າວວ່າ ການລວນລາມໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່
ໃນປະເທດ ອັຟການິສຖານ, ລວມທັງສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງສະມາຄົມ, ແລະ ສູນຝຶກ
ຊ້ອມໃນປະເທດ ຈໍແດັນ ເມື່ອເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ AFF ທ່ານ ຊາເຢັດ ອາລີເຣຊາ ອາກາຊາດາ ໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງແຮງ
ຕໍ່ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເອີ້ນວ່າ ເປັນການກ່າວຫາທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ ແລະ ໄດ້ສັນຍາທີ່ຈະ “ທຳ
ການສືບສວນສອບສວນ” ຢ່າງຮອບຄອບ ເພື່ອຫາຂໍ້ເທັດຈິງ. ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນກອງປະ
ຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງຂອງ ອັຟການິສຖານ ເມື່ອວັນເສົາວານນີ້ວ່າ “ບໍ່ໄດ້ມີ
ການລວນລາມທາງເພດຕໍ່ນັກເຕະບານຍິງຄົນໃດ.”
ສະມາຄົມເຕະບານສາກົນ, ຟີຟາ (FIFA), ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າມີນະໂຍບາຍ “ບໍ່ມີການ
ຜ່ອນຜັນ” ກ່ຽວກັບ ການລ່ວງລະເມີດດັ່ງກ່າວ ແລະ ກຳລັງຕິດຕາມກໍລະນີ “ທີ່ຮ້າຍແຮງ
ນີ້” ໃນວິທີທີ່ “ບໍ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ” ຕໍ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ເພື່ອຫາຂໍ້ເທັດຈິງ.
ອະດີດຫົວໜ້າທີມ, ນາງ ຄາລີດາ ໂອປາລ, ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ນອກປະເທດ, ໄດ້ລົມກັບອົງ
ການຂ່າວ ໂຕໂລນິວສ (TOLOnews) ໃນວັນເສົາວານນີ້ຜ່ານທາງ Skype ແລະ ໄດ້
ປຶກສາຫາລືລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ການລ່ວງລະເມີດທີ່ສະມາຊິກເພື່ອນຮ່ວມທີມຂອງ
ລາວໄດ້ປະສົບ.
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