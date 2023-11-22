ນາງເດວາ (Dewa) ອາຍຸ 19 ປີ ເຊິ່ງນີ້ບໍ່ແມ່ນຊື່ແທ້ຂອງນາງ, ໄດ້ຮັບຈົດໝາຍຕອບຮັບສະໝັກເຂົ້າຮຽນ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລລະດັບປະລິນຍາຕີໃນສະຫະ ລັດ ແລະ ທຶນການສຶກສາກວມເອົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດຂອງນາງ. ແຕ່ສະຖານ ທູດສະຫະລັດໃນນະຄອນຫຼວງອິສລາມາບັດ ປະເທດປາກິສຖານ ໄດ້ປະຕິເສດຄໍາຮ້ອງຍື່ນຂໍວີຊານັກຮຽນຂອງນາງ ໂດຍກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່ານາງຕັ້ງໃຈຈະຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ.
ຫຼັງຈາກການປະຕິເສດ ເທື່ອທຳອິດ ໃນເດືອນສິງຫາ, ນາງ ເດວາ ໄດ້ພະຍາ ຍາມຄັ້ງທີສອງໃນເດືອນຕຸລາ, ສະໜັບສະໜູນຄໍາຮ້ອງຂອງນາງດ້ວຍຈົດຫມາຍ ຈາກສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຖານທູດ "ພິຈາລະນາຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະຍຸຕິທໍາ" ຕໍ່ກໍລະນີຂອງນາງ.
ນັ້ນ ກໍບໍ່ໄດ້ຜົນເຊັ່ນກັນ.
ໃນການເລົ່າປະສົບການຂອງນາງກັບວີໂອເອທາງໂທລະສັບ, ນາງເດວາ ກ່າວວ່າ, "ເຈົ້າໜ້າທີ່ວີຊາພຽງແຕ່ເວົ້າວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ພິສູດວ່າຂ້ອຍຈະກັບຄືນໄປປະ ເທດຂອງຂ້ອຍ."
ສະຖານທູດສະຫະລັດປະຈໍາປາກິສຖານ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບຕໍ່ການສອບຖາມທາງອີເມລ ແລະໂທລະສັບ.