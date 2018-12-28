ສະມາຊິກສະພາສູງດາຍແອນ ຟາຍສະຕາຍນ໌, ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ກຳມະການຕຸລາການ ຂອງສະພາສູງ ເປີດການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການກ່ຽວກັບການຕາຍ
ຂອງເດັກນ້ອຍສອງຄົນຢູ່ໃນບ່ອນຄຸມຂັງຂອງຫ້ອງການພາສີແລະປົກປ້ອງຊາຍແດນ
ຫລື CBP ໃນຕອນຕົ້ນປີໜ້ານີ້.
ຢູ່ໃນຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງ ທີ່ສົ່ງໄປຫາສະມາຊິກສະພາສູງ ລິນຊີ ແກຣມ (Lindsey
Graham) ນັ້ນ ທ່ານນາງ ຟາຍສະຕາຍນ໌ໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ເປີດການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ
"ກ່ຽວກັບການດູແລແລະປິ່ນປົວເດັກນ້ອຍຢູ່ໃນບ່ອນຄຸມຂັງຂອງຫ້ອງການພາສີ ແລະ
ປົກປ້ອງຊາຍແດນ." ສະມາຊິກສະພາສູງແກຣມ ມີກຳນົດວ່າ ຈະເປັນປະທານຂອງ
ກຳມະການຕຸລາການໃນປີໃໝ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ທ່ານນາງ ຟາຍສະຕາຍນ໌ ທີ່ເປັນສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ມີຕຳແໜ່ງສູງສຸດ ຢູ່ໃນ
ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍສອງຄົນນັ້ນ "ເປັນເຫດການ
ທີ່ໜ້າສະເທືອນໃຈຫລາຍ" ແລະເວົ້າອີກວ່າ ກຳມະການ ຕຸລາການຂອງສະພາສູງແມ່ນ
"ຢູ່ໃນຖານະເໝາະສົມພິເສດ ທີ່ຈະເປັນຜູ້ກວດສອບບັນຫາເຫລົ່ານີ້ໄດ້."
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນສະຫະລັດ ໄດ້ລາຍງານວ່ານາງ ແຈັກເກີລິນ ຄາລ ແມັກກິນ (Jakelin Caal Maquin) ອາຍຸ 7 ປີ ຈາກກົວເຕມາລາ ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປໃນເວລາບໍ່ພໍເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ເອົາໄປຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ ຂອງຫ້ອງການລາດຕະເວນຊາຍແດນ. ໃນອາທິດນີ້, ຫ້ອງການດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ເດັກຊາຍຊາວກົວເຕມາລາອາຍຸ 8 ປີ ຊື່ທ້າວ ຟີລິເປ ອາໂລໂຊ-ໂກເມສ (Felipe Alonzo-Gomez) ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປໃນຕອນເດິກຂອງວັນກ່ອນບຸນຄຣິສມັສ ຢູ່ໃນບ່ອນຄຸມຂັງຂອງຫ້ອງການພາສີ ແລະປົກປ້ອງຊາຍແດນ.
ຢູ່ໃນຈົດໝາຍສະບັບນັ້ນ, ທ່ານນາງ ຟາຍສຕາຍນ໌ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ CBP ຮັບປະກັນວ່າ ເດັກນ້ອຍຕ້ອງຖືກປ່ອຍຕົວຈາກບ່ອນຄຸມຂັງພາຍໃນ 72 ຊົ່ວໂມງ ດັ່ງທີ່ກົດໝາຍລະບຸໄວ້. ທ່ານນາງຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຫ້ອງການດັ່ງກ່າວ ສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນດ້ານສື່ສານ ກັບພວກທີ່ຖືກຂັງເປັນພາສາດັ່ງເດີມຂອງ ພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະສ້າງມາດຕະຖານໃນການດູແລເດັກນ້ອຍ ບົນພື້ນຖານທີ່ມີການປຶກສາຫາລືກັບແພດປົວເດັກນ້ອຍ ແລະນັກຊ່ຽວຊານດ້ານສະຫວັດດີພາບຂອງເດັກນ້ອຍ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ, ທ່ານນາງ ເຄີສທ໌ເຈນ ນີລສັນ (Kirstjen Nielsen) ໃນວັນພຸດວານນີ້ເວົ້າວ່າ ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນ ບ່ອນຄຸມຂັງ ຂອງຫ້ອງການລາດຕະເວນຊາຍແດນ ໄດ້ຮັບການກວດສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນແລ້ວ ແລະເວົ້າວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ມີດຳເນີນການຫຼາຍຢ່າງ ເພີ້ມອີກ ເພື່ອດູແລຄົນທີ່ເຂົ້າມາຢູ່ໃນສູນຄຸມຂັງຂອງສະຫະລັດ.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນໄດ້ປະກາດວ່າ ທ່ານນາງ ນີລສັນຈະເດີນທາງໄປຍັງເມືອງ ແອລ ປາໂຊ (El Paso) ໃນລັດ ເທັກຊັສ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ແລະໄປເມືອງຢູມາ, ໃນລັດອາຣີໂຊນາ ໃນວັນເສົາມື້ອື່ນນີ້.
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