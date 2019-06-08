ທະນາຄານ ທີ່ຮັບປະກັນ ໂດຍລັດຖະບານກາງ ບໍ່ສາມາດ ເຮັດທຸລະກິດ ກັບຮ້ານຂາຍກັນຊາ

ໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ລັດອາແຄນຊໍ ກໍໄດ້ກາຍມາເປັນລັດຫຼ້າສຸດ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງິນ ຈາກການຊື້ຂາຍກັນຊາ ໃນທາງການແພດ. ພວກຄົນ
ທັງຫຼາຍພາກັນລຽນແຖວເປັນສາຍຍາວ ອ້ອມຮ້ານຂາຍກັນຊາທີ່ຫາກໍເປີດໃໝ່ ໂດຍມີ
ລູກຄ້າທີ່ມາຈາກ 4 ລັດອ້ອມແອ້ມລັດນີ້ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານບັດ ວັດກິນສ໌ ຜູ້ຈັດການຮ້ານຄ້າ ຊື່ວ່າ Doctor’s Orders RX ຢູ່ໃນເມືອງຮັອດ
ສປຣິງສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນພວກເຂົາເຈົ້າ ຢືນຢູ່ດ້ານນອກປ່ອງຢ້ຽມ ໂດຍ
ມີໜ້າຕາຍິ້ມແຍ້ມ ແລະພວກເຂົ້າເຈົ້າຊື່ນຊົມໃຈ.”
ໃນສັບປະດາທຳອິດຂອງການເປີດທຸລະກິດ ພວກຮ້ານຂາຍກັນຊາ ຂອງລັດອາແຄນຊໍ
ໄດ້ຂາຍກັນຊາໜັກກວ່າ 22.6 ກິໂລກຣາມ ໃນເກືອບ 5,000 ຄັ້ງ ໃນການຊື້ຂາຍນັ້ນ.
ອີງຕາມໜັງສືພິມລາຍວັນ Marijuana Business Daily ແລ້ວ ລາຍຮັບດັ່ງກ່າວຈະ
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ ຂອງການຄ້າຂາຍກັນຊາເພື່ອຜົນປະ
ໂຫຍດທາງການແພດ ແລະເພື່ອການຢ່ອນອາລົມ ທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນນັບມື້
ຊຶ່ງຄາດກັນວ່າ ຈະສູງເກີນ 12 ຕື້ໂດລາ ໃນການຊື້ຂາຍ ພາຍໃນທ້າຍປີ 2019 ນີ້.
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