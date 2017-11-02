ຄະນະໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງ ໄດ້ຟ້ອງໃນຂໍ້ຫາກໍ່ການຮ້າຍ ຕໍ່ຄົນເຂົ້າເມືອງ
ຈາກ Uzbekistan ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າຂັບລົດກະບະໄລ່ຢຽບຜູ້ຄົນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍ
ຊີວິດ 8 ຄົນ ໃນນະຄອນ New York.
ທ້າວ Sayfullo Saipov ໄວ 29 ປີ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ຂັບລົດກະບະ ທີ່ເຊົ່າມາ
ແລ່ນເຂົ້າໄປໃນທາງລົດຖີບທີ່ໜາແໜ້ນໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນ ໃນເຂດ Manhattan ລຸ່ມ
ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ໄລ່ຢຽບພວກຂີ່ລົດຖີບແລະຄົນຍ່າງ. ລົດກະບະຂອງລາວ
ໄດ້ແລ່ນຕຳລົດໂຮງຮຽນຄັນນຶ່ງ ແລະທ້າວ Saipov ໄດ້ແລ່ນລົງຈາກລົດທີ່ຖືກຕຳນັ້ນ.
ລາວຖືປືນສອງກະບອກ ຊຶ່ງແມ່ນປືນຍິງລູກສີ ແລະ ປືນລົມຍິງລູກໝາກບີ ກ່ອນທີ່
ລາວຈະຖືກຍິງໂດຍຕຳຫຼວດ New York.
ການຟ້ອງຮ້ອງຂອງລັດຖະບານກາງຕໍ່ລາວນັ້ນ ແມ່ນຮວມທັງ ໃຫ້ການສະໜັບ
ສະໜຸນທາງດ້ານວັດຖຸແກ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ແລະທຳລາຍຍວດຍານພາຫະນະ ນຳ.
ທ້າວ Saipov ໂດ້ຂໍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ທຳການສອບປາກຄຳລາວນັ້ນວ່າ ໃຫ້ຕິດທຸງ
ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມໃສ່ຫ້ອງໃນໂຮງໝໍຂອງລາວທີ່ຮັກສາຢູ່ນັ້ນ ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ
“ລາວໄດ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີໃນສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ກະທຳລົງໄປນັ້ນ,” ອີງຕາມສຳນວນຟ້ອງ.
ປະທານທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ມີປະຕິກິລິຍາຢ່າງແຂງຂັນ ຕໍ່ລາຍ
ລະອຽດຕ່າງໆ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ຂຽນລົງໃນ Twitter ໃນແລງວັນພຸດວານນີ້ ວ່າ “ຜູ້ໂຈມຕີ
ກໍ່ການຮ້າຍໃນນະຄອນນິວຢອກ ແມ່ນວ່າ ດີໃຈ ໃນຂະນະທີ່ລາວໄດ້ຂໍເອົາທຸງ
ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມຕິດໃສ່ຫ້ອງໃນໂຮງໝໍຂອງລາວທີ່ຮັກສາຢູ່ນັ້ນ. ລາວ
ໄດ້ສັງຫານ 8 ຄົນ ແລະບາດເຈັບ ອີກ 12 ຄົນ. ລາວຄວນຈະຖືກປະຫານຊີວິດ
ດ້ວຍຊ້ຳ.”
ທ້າວ Saipov ໄດ້ບອກກັບພວກສືບສວນ ຈາກຕຽງໂຮງໝໍຂອງລາວວ່າ ລາວໄດ້
ວາງແຜນທີ່ຈະກໍ່ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວນີ້ ມາເປັນຫຼາຍໆສັບປະດາແລ້ວ ແລະໄດ້ຮັບ
ແຮງດົນໃຈທີ່ຈະໂຈມນີ້ ຍ້ອນເບິ່ງວີດີໂອຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມຈາກໂທລະສັບມືຖື
ຂອງລາວ.
ອີງຕາມສຳນວນຟ້ອງແລ້ວແມ່ນວ່າ ນຶ່ງໃນໂທລະສັບມືຖື 2 ໜ່ວຍ ທີ່ໄດ້ພົບເຫັນ
ໃນລົດກະບະເຊົ່ານັ້ນ ແມ່ນມີວີດີໂອປະມານ 90 ເລື່ອງ ແລະຮູບພາບ 3 ພັນ
800 ຮູບຈຳນວນນຶ່ງນັ້ນແມ່ນພາບການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ
ແລະພາບຂອງການກະທຳຄວາມຮຸນແຮງຕ່າງໆ.
ໂດຍສະເພາະ ທ້າວ Saipov ໄດ້ກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ຮັບແຮງດົນໃຈໃນຈາກວີດີໂອ
ຂອງຜູ້ນຳກຸ່ມລັດອິສລາມ ທ້າວ Abu Bakr Al-Baghdadi ທີ່ທ້າທາຍໃຫ້
“ຊາວມຸສລິມໃນສະຫະລັດແລະທີ່ໃດໆກໍຕາມ ໃຫ້ຄຳນຶງເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຕໍ່ການຕາຍຂອງ ຊາວມຸສລິມໃນອີຣັກທີ່ຖືກສັງຫານນັ້ນ.”
ປະຫວັດຂອງການເຂົ້າໄປຊອກຄົ້ນຫາທາງອິນເຕີແນັດ ໃນເຄື່ອງໂທລະສັບມືຖື
ໜ່ວຍທີ 2 ຂອງລາວ ຊ່ອຍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນຮູ້ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສຳຄັນໃນການ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງທ້າວ Saipov ກ່ອນທີ່ຈະມີການໂຈມຕີນັ້ນ ໂດຍໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້
ເຫັນ ເຖິງການຊອກຄົ້ນຫາເພື່ອເຊົ່າລົດ 4 ບ່ອນ ໃນລັດ New Jersey, ຊອກຄົ້ນຫາ Halloween ແລະການເຊົ່າລົດ ໃນລັດ New York ເມື່ອວັນທີ 15 ເດືອນຕຸລາ
ແລະການຊອກຄົ້ນຫາເຊົ່າລົດ ໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ ນຳ.
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