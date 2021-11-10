ທະນາຄານກາງ ສະຫະລັດ ເຕືອນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມວຸ້ນວາຍ ໃນພາກສ່ວນອະສັງຫາລິມະຊັບ ຈີນ

ທະນາຄານກາງ ສະຫະລັດ ໄດ້ເຕືອນວ່າຜົນກະທົບທີ່ກະຈາຍໄປທົ່ວຈາກວິກິດການໜີ້ສິນທີ່ຮ້າຍ ແຮງຂຶ້ນໃນພາກສ່ວນອະສັງຫາລິມະຊັບ ຈີນ ອາດລົບກວນຕະຫຼາດການເງິນໂລກ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ, ລວມທັງຂອງ ສະຫະລັດ ດ້ວຍ.
ການເຕືອນໃນວັນຈັນວານນີ້ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນລາຍງານຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານການເງິນ, ທີ່ອອກສອງຄັ້ງຕໍ່ປີໂດຍທະນາຄານກາງ ສະຫະລັດ. ສະບັບກ່ອນໜ້ານີ້ຂອງລາຍງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຢໍ້າເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ລະດັບໜີ້ສິນທີ່ສູງໃນບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆຂອງ ຈີນ.
ແຕ່ລາຍງານສະບັບຫຼ້າສຸດໄດ້ກ່າວເຖິງກຸ່ມ China Evergrande ໂດຍສະເພາະເຈາະຈົງ, ເຊິ່ງແມ່ນກຸ່ມບໍລິສັດອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່ມີໜີ້ສິນຢ່າງໜັກໜ່ວງວ່າ ໃນຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ປາກົດວ່າໄດ້ຫຼີກລ່ຽງສິ່ງທີ່ອາດເປັນການຜິດນັດຈ່າຍໜີ້ສິນຄັ້ງຫາຍະນະຢ່າງຫວຸດຫວິດໃຫ້ບັນດາຜູ້ລົງທຶນສາກົນ.
ບໍລິສັດ Evergrande ໄດ້ກາຍເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ໂດຍລັດ ຖະບານ ຈີນ ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດໃຫຍ່ຕັດພາລະໜີ້ສິນທີ່ໜັກ. ລັດຖະບານດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຂໍ້ຫ້າມໃໝ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກ ຫຼື ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ສຳລັບບໍລິສັດຕ່າງໆຄື Evergrande ທີ່ຈະ “ໂອນໜີ້ສິນ” ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າມີກຳນົດຊຳລະ ດ້ວຍການເອົາໜີ້ສິນໃໝ່ອອກໄປພຽງເທົ່ານັ້ນ. ດັ່ງຜົນທີ່ອອກມາ, ຫຼາຍບໍລິສັດໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຂາຍຊັບສິນເພື່ອຈ່າຍໜີ້ສິນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ແນວໃດກໍຕາມການກໍ່ສ້າງໃນຫຼາຍສິບໂຄງການຂອງເຂົາເຈົ້າທົ່ວ ຈີນ ນັ້ນແມ່ນໄດ້ຖືກຢຸດຊົ່ວຄາວ ໃນຂະນະທີ່ກຳມະກອນ ແລະ ຜູ້ສົ່ງສິນຄ້າບໍ່ໄດ້ຖືກຈ້າງ, ບໍລິສັດ Evergrande ແມ່ນໄດ້ພະຍາ ຍາມທີ່ຈະປະພຶດຄືບໍ່ມີບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ສະພາບທີ່ລຳບາກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນເຖິງພວກພະນັກງານທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນ WeChat ນັ້ນ, ຝ່າຍບໍລິຫານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພະນັກງານໝົດທຸກຄົນໃນກຸ່ມບໍລິສັດ ຈະສາບານເພື່ອຮັບປະກັນການກໍ່ສ້າງຂອງໂຄງການດ້ວຍຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງຢ່າງເປັນທີ່ສຸດ, ແລະ ສຳເລັດການປະຕິບັດວຽກງານຂອງອະສັງຫາລິມະຊັບດ້ວຍຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລິມານທີ່ສູງທີ່ສຸດ.
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