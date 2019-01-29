ບໍລິສັດສື່ສານຄົມມະນາຄົມຍັກໃຫຍ່ດ້ານເທັກໂນໂລຈີຮົວເວີ້ຍ (Huawei) ຂອງຈີນ
ແມ່ນປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາທີ່ຍື່ນໂດຍຄະນະໄອຍະການຂອງສະຫະລັດ
ໃນຖານສໍ້ໂກງທາງການເງິນແລະລັກຂະໂມຍຊັບສິນທາງດ້ານສະຕິປັນ ຍາຂອງ
ສະຫະລັດ.
ໃນການຍື່ນຟ້ອງ 13 ກະທົງ ທີ່ເປີດເຜີຍຢູ່ສານລັດຖະບານກາງທີ່ລັດນິວຢອກ ໃນວັນຈັນວານນີ້, ຄະນະໄອຍະການ ໄດ້ກ່າວຫາ ບໍລິສັດສື່ສານຄົມມະນາຄົມ ຍັກໃຫຍ່ຂອງຈີນ ປະທານຝ່າຍບໍລິຫານສູງສຸດ ຂອງບໍລິສັດ ທ່ານນາງ ເມັງຫວານຊູ ແລະອີກ 2 ທ່ານທີ່ພົວພັນນຳການເຮັດທຸລະກິດກັບອີຣ່ານ ທີ່ລະເມີດຕໍ່ການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ.
ບໍລິສັດຮົວເວີ້ຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຕົນມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ຜິດຫວັງ” ທີ່ຮຽນຮູ້ເຖິງການກ່າວຫາໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້. ແລະໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ປະຕິເສດວ່າ ຕົນ ຫຼືບໍລິສັດສາຂາ ຫຼືເພື່ອນຮ່ວມງານ ບໍ່ໄດ້ ພົວພັນນຳ ການກະທຳທີ່ເປັນການລະເມີດໃດໆ,” ແລະຍັງບໍ່ຮູ້ດ້ວຍຊ້ຳວ່າ ທ່ານນາງເມັງ ເຮັດຫຍັງຜິດ ແລະເຊື່ອວ່າ ສານສະຫະລັດ ຈະຕັດສິນທີ່ມີຜົນສະຫຼຸບແບບດຽວກັນ ໃນທີ່ສຸດ.”
ສຳນວນຟ້ອງ ຍັງໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ບໍລິສັດຮົວເວີ້ຍ ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດສື່ສານຄົມມະນາຄົມຍັກໃຫຍ່ຂອງໂລກ ປະທານຝ່າຍບໍລິຫານ ທ່ານນາງ ເມັງ ຫວານຊູ ແລະແລະພະນັກງານຄົນອື່ນໆ ຍັງໄດ້ພົວພັນໃນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ “ເພື່ອຫຼອກລວງຕົວະຕົ້ມ ສະຖາບັນການເງິນຂອງໂລກ ແລະລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບກິດຈະການຂອງບໍລິສັດ ຂອງບໍລິສັດຮົວເວີ້ຍໃນອີຣ່ານ.”
ໃນຖານະທີ່ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງແຜນການນີ້, ບໍລິສັດຮົວເວີ້ຍ ໄດ້ເປີດສາຂາຂຶ້ນຢູ່
ອີຣ່ານ ຄືບໍລິສັດ Skycom Tech Co. Ltd., ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ການເທັດ ຕໍ່ລັດຖະບານ
ຂອງສະຫະລັດ ແລະສະຖາບັນທາງການເງິນອື່ນໆ ທີ່ວ່າ ບໍລິສັດ Skycom ແມ່ນເປັນ
ພຽງ “ຮຸ້ນສ່ວນທາງທຸລະກິດເທົ່ານັ້ນ” ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງ ຄະນະໄອຍະການ.
ທ່ານນາງເມັງ ຍັງເປັນລູກສາວຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດຮົວເວີ້ຍ ແລະຮັບໜ້າທີ່ເປັນຄະນະ
ອຳນວຍການຂອງບໍລິສັດ Skycom ນຳ, ທີ່ນາງໄດ້ຖືກຈັບກຸມໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ການາດາ
ຕາມການຂໍຮ້ອງຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ໃນເດືອນທັນວາຜ່ານມານີ້. ການຈັບກຸມ
ຂອງທ່ານນາງ ຍັງໄດ້ສ້າງຄວາມດ່າງພ້ອຍໃຫ້ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບຈີນ
ຊຶ່ງໄດ້ບາດໝາງກັນ ທີ່ເນື່ອງມາຈາກສົງຄາມການຄ້າຢູ່ແລ້ວນັ້ນ.
ສະຫະລັດ ມີເວລາຮອດວັນພຸດມື້ນີ້ ທີ່ຈະໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງຢ່າງເປັນທາງການເພື່ອຂໍໃຫ້
ການາດາສົ່ງທ່ານນາງເມັງມາຍັງສະຫະລັດ ເພື່ອດຳເນີນຄະດີ. ລັດຖະມົນຕີຮັກສາການ
ຊົ່ວຄາວ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານ ແມັຕ ວີດາເກີຣ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ແມ່ນຈະເລີ້ມ
ການເຄື່ອນໄຫວ ກ່ອນຈະມີການຂໍຮ້ອງຢ່າງເປັນທາງການ.
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