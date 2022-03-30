ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

site logo
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງພົບວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ອາດໄດ້ກໍ່ອາຊະຍາກຳໃນລະຫວ່າງ ການດຳລົງຕຳແໜ່ງ

ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ.

ໃນການຕັດສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສືບສວນສອບສວນ ການໂຈມຕີຫໍລັດຖະສະ ພາ ສະຫະລັດ ເມື່ອວັນທີ 6 ມັງກອນ 2021 ຂອງສະພານັ້ນ, ຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງ ໃນອາທິດນີ້ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ມັນ “ມີຄວາມເປັນໄດ້ຫຼາຍກວ່າບໍ່ແມ່ນ” ວ່າອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກໍ່ອາຊະຍາກຳລັດຖະບານກາງສອງອັນຕ່າງກັນ ອັນ​ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນໄຊ ຊະນະຂອງທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2020.

ການຕັດສິນດັ່ງກ່າວຈາກທ່ານ ເດວິດ ໂອ ຄາເຕີ, ຜູ້ພິພາກສາສານປະຈຳເຂດ ສະຫະລັດ ສຳລັບເຂດສູນກາງຂອງເຂດພາກໃຕ້ລັດ ຄາລິຟໍເນຍ, ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມ ໂດຍໄອຍະການ ຈອນ ຊີ ອີສແມນ, ທີ່ປຶກສາຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ, ທີ່ອ້າງວ່າເອກະສານບາງອັນທີ່ຖືກຊອກຫາໂດຍຄະນະກຳມະການ ທີ່ຖືກເລືອກໂດຍສະພາຕໍ່າ ສະຫະລັດ ເພື່ອສືບສວນສອບສວນການໂຈມຕີຫໍລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ເມື່ອວັນທີ 6 ມັງກອນທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ແມ່ນສິດທິພິເສດ, ວ່າຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ໃຫ້ສິດຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ.

ຄະດີດັ່ງກ່າວປະກອບມີເອກະສານ 111 ໜ້າ, ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍ ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ ຈະເປັນເອກະສານທີ່ບໍ່ແມ່ນສິດທິພິເສດ. ບັນດານັກສືບສວນສອບສວນສະພາໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ເອກະສານທີ່ເຫຼືອ 11 ໃບ, ເຊິ່ງອາດໄດ້ເປັນສິດທິພິເສດພາຍໃຕ້ສະຖານະການປົກກະຕິນັ້ນ, ອາດໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນການສໍ້ໂກງຄວາມຜິດ,” ເຊິ່ງຢືນຢັນວ່າເອກະສານທີ່ວ່ານັ້ນບໍ່ສາມາດຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນເປັນສິດທິພິເສດໄດ້ ຖ້າມັນຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອດຳເນີນການລະເມີດກົດໝາຍຕໍ່ໄປ.

ທ່ານ ຄາເຕີ ໄດ້ຕັດສິນວ່າ ນຶ່ງໃນເອກະສານທັງຫຼາຍແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະຖືກຍົກເວັ້ນຈາກການສໍ້ໂກງຄວາມຜິດ, ແຕ່ໃນການເຮັດແນວນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ກ່າວຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າ ຫຼັກຖານໃນຄະດີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະເໜີວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກໍ່ອາຊະຍາກຳລັດຖະບານກາງ 2 ຢ່າງ.

ທ່ານ ຄາເຕີ ໄດ້ຂຽນວ່າ “ອີງຕາມຫຼັກຖານ, ສານໄດ້ພົບວ່າມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍກວ່າວ່າບໍ່ແມ່ນວ່າ ປະທາ ນາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ດຣ. ອີສແມນ ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຢ່າງບໍ່ຊື່ສັດ ເພື່ອຂັດຂວາງກອງປະຊຸມຮ່ວມຂອງສະພາໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ 2021.”

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ຂຽນວ່າ, “ອີງຕາມຫຼັກຖານ, ສານໄດ້ພົບວ່າມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫຼາຍກວ່າບໍ່ແມ່ນວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ຖືກ ຕ້ອງທີ່ຈະຂັດຂວາງກອງປະຊຸມຮ່ວມຂອງສະພາໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ 2021.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG