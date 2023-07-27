ຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງໄດ້ຂັດຂວາງຕໍ່ກົດລະບຽບຂໍລີ້ໄພຂອງລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ສຳລັບພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຢູ່ຊາຍແດນສະຫະລັດຕິດກັບເມັກຊິໂກ.
ຢູ່ໃນການຕັດສິນຂອງທ່ານໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ຜູ້ພິພາກສາເຂດສະຫະລັດ ທ່ານຈອນ ທິກາ ຢູ່ເມືອງໂອກແລນ ລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ເຫັນວ່າກົດລະບຽບນີ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໂດຍກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າກຳນົດເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ຂໍລີ້ໄພ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈໂດຍລັດຖະສະພາ.
“ການຕັດສິນນີ້ເປັນໄຊຊະນະ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ລະມື້ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນໄດ້ແກ່ ຍາວການຕໍ່ສູ້ກ່ຽວກັບການຫ້າມທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫລາຍຄົນພາກັນຫລົບໜີການປະຫັດປະຫານ ແລະຊອກຫາບ່ອນຢູ່ທີ່ປອດໄພສຳລັບຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າ ແທນ ທີ່ພາກັນປ່ອຍໃຫ້ຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ” ທ່ານນາງກາຕຣີນາ ເອແລນ ຮອງຜູ້ອຳ ນວຍການ ALCU’s ຊຶ່ງເປັນໂຄງການສິດທິຄົນເຂົ້າເມືອງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໂຕ້ຖຽງຄະດີ ຢູ່ໃນຖະແຫລງການຕໍ່ສື່ມວນຊົນ.
ການຕັດສິນຂອງທ່ານທິກາ ກຳລັງໂຈະ 14 ມື້ ເພື່ອໃຫ້ເວລາແກ່ລັດຖະບານຂໍອຸທອນ. ການຂໍອຸທອນດັ່ງກ່າວຄາດວ່າຈະມີຂຶ້ນຢູ່ສານອຸທອນເຂດ 9 ຂອງສະ ຫະລັດ.
“ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງສຳລັບ 14 ມື້ ແລະພວກເຮົາລໍຖ້າເບິ່ງວ່າ ສານອຸທອນເຂດ 9 ກ່າວວ່າ “ການຫ້າມຂໍລີ້ໄພສືບຕໍ່ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາບັນລຸການຕັດສິນ” ທ່ານນາງປຣິສຊິລລາ ອໍຕາ ທະນາຍຄວາມຄົນເຂົ້າເມືອງ ໃນເມືອງບຣາວສວິລ ລັດເທັກຊັສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ.