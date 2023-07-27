ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພະຫັດ, ໒໗ ກໍລະກົດ ໒໐໒໓
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​ຜູ້​ພິ​ພາກສາລັດຖະບານກາງ ຂັດຂວງນະໂຍບາຍຂໍລີ້ໄພ ຂອງທ່ານໄບເດັນ ບັດນີ້ ແມ່ນຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນ? 

ພວກທະຫານຍາມ ໂອ້ລົມກັບ ຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ພະຍາຍາມຂ້າມເຂົ້າມາເຂດຊາຍແດນ the Rio Grande ຈາກເມັກຊິໂກ ເຂົ້າສູ່ສະຫະລັດ ຢູ່ລັດເທັກຊັສ ວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2023
washington — 

ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາລັດຖະບານກາງໄດ້​ຂັດ​ຂວາງ​ຕໍ່ກົດລະບຽບຂໍລີ້ໄພຂອງລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ສຳລັບພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຢູ່ຊາຍແດນສະຫະລັດ​ຕິດ​ກັບເມັກຊິໂກ.

ຢູ່ໃນການຕັດສິນຂອງທ່ານໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ຜູ້ພິພາກສາເຂດສະຫະລັດ ທ່ານຈອນ ທິກາ ຢູ່ເມືອງ​ໂອກແລນ ລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ເຫັນວ່າກົດລະບຽບນີ້ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ​ໂດຍກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າ​ກຳ​ນົດ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້​ຂໍລີ້ໄພ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈໂດຍລັດຖະສະພາ.

“ການຕັດສິນນີ້ເ​ປັນໄຊຊະນະ ແຕ່ວ່າ ແຕ່ລະມື້ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ​ໄດ້ແກ່ ຍາວການຕໍ່ສູ້ກ່ຽວກັບການຫ້າມທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຫລາຍຄົນພາກັນຫລົບໜີການປະ​ຫັດ​ປະ​ຫານ ແລະຊອກຫາບ່ອນຢູ່​ທີ່ປອດໄພສຳ​ລັບຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າ ແທນ ທີ່ພາກັນປ່ອຍໃຫ້ຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ” ທ່ານນາງກາຕຣີນາ ເອແລນ ຮອງຜູ້ອຳ ນວຍການ ALCU’s ຊຶ່ງ​ເປັນໂຄງການສິດທິຄົນເຂົ້າເມືອງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໂຕ້ຖຽງຄະດີ ຢູ່ໃນຖະແຫລງການຕໍ່ສື່​ມວນ​ຊົນ.

ການຕັດສິນຂອງທ່ານທິກາ ກຳລັງໂຈະ 14 ມື້ ເພື່ອໃຫ້ເວລາແກ່ລັດຖະບານຂໍອຸທອນ. ການ​ຂໍອຸທອນດັ່ງກ່າວຄາດວ່າຈະມີ​ຂຶ້ນຢູ່ສານອຸທອນເຂດ 9 ຂອງສະ ຫະລັດ.

“ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງສຳລັບ 14 ມື້ ແລະພວກເຮົາລໍຖ້າເບິ່ງວ່າ ສານອຸທອນເຂດ 9 ກ່າວວ່າ “ການຫ້າມຂໍລີ້ໄພສືບຕໍ່ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາບັນລຸການຕັດສິນ” ທ່ານນາງປຣິສຊິລລາ ອໍຕາ ທະນາຍຄວາມຄົນເຂົ້າເມືອງ ໃນເມືອງບຣາວສວິລ ລັດເທັກຊັສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ.

Back to top
XS
SM
MD
LG