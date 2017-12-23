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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ອົງການ ເອັຟບີໄອ ​ຈັບຄົນວາງແຜນ ກໍ່ການຮ້າຍ ໃນວັນບຸນຄຣິສມັສໄດ້ ທີ່ເມືອງ ແຊນແຟຣນຊິສໂກ

ບັນດາຜູ້ມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ຂົວຍ່າງອອກ​ໄປ​ທະ​ເລ 39 ກຳລັງເບິ່ງ ການແຂ່ງຂັນເຮືອໃບ ທີ່ນະຄອນແຊນແຟຣນຊິສໂກ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສັນຕິ​ບານ​ກາງ ຫລື ເອັຟບີໄອ (FBI) ​ໄດ້​ຈັບ​ຜູ້​ຊາຍ​ອາ​ເມຣິກາ​ຄົນ​ນຶ່ງ ​ທີ່​
ຖືກ​ກ່າວ​ຫາວ່າ​ວາງ​ແຜນ​ໂຈມ​ຕີ​ແບບ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ ຢູ່​ສະຖານທີ່ທ່ອງ​ທ່ຽວທີ່ຄົນ​ນິ
ຍົມ​ໄປກັນ​ຫລາຍໃນ​ນະຄອນ​ແຊນ​ແຟຣນ ຊິ​ສ​ໂກ ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ບຸນຄຣິສມັສ​ນີ້.

ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ສັນຕິ​ບານ​ກາງ​ ໄດ້ປະກາດ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ວ່າ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຈັບ​ທ້າວ​
ເອ​ເວີຣິດ ອາ​ເອຣອນ ​ເຈ​ເມີ​ສັນ (Everitt Aaron Jameson) ອາຍຸ 26 ປີ ຢູ່​ເມືອງ​
ໂມແດ​ສ​ໂຕ (Modesto) ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍຣ​ເນຍ​ໃນຕອນ​ຕົ້ນໆ ອາທິດ​ນີ້.

ທ້າວ​ເຈ​ເມີ​ສັນ ​ໄດ້​ບອກສາຍ​ລັບຂອງ FBI ວ່າ​ ລາວ​ໄດ້​ວາງ​ແຜນທີ່​ຈະ​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​
ໃສ່​ເຂດຂົວຍ່າງຍື່ນອອກ​ໄປ​ກາງທະ​ເລ 39 ​ທີ່​ມີ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໄປ​ຢ່າງ​ຄັບຄາໜາ​ແໜ້ນ
​ໃນ​ນະຄອນ​ແຊນ​ແຟຣນຊິ​ສ​ໂກ ​ໂດຍ​ການ​ບີບຄະ​ນວນລະ​ເບີດຢູ່ທາງ​ໄກ ​ແລະ​ຫລັງ​
ຈາກ​ນັ້ນກໍ​ຈະ​ຍິງຄົນ​ດ້ວຍ​ອາວຸດ​ປືນ​ໂອ​ໂຕ​ມາຕິກ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ​ພາກັນ
ແລ່ນ​ໜີ.

ອີງ​ຕາມ​ບັນທຶກ​ຂອງ FBI ນັ້ນ ທ້າວ​ເຈ​ເມີ​ສັນ ​ໄດ້​ເລືອກ​ເອົາ​ສະຖານ​ທີ່​ດັ່ງກ່າວ​ກໍ​ເພາະ
ວ່າ​ລາວ​ໄດ້​ໄປເຫັນບ່ອນ​ນັ້ນ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ ​ແລະກໍ​ຮູ້​ວ່າມັນ​ເປັນ​ບ່ອນ​ທີ່​ມີ​ຄົນໄປ​ຢູ່​ຫັ້ນຢ່າງ
ໜາ​ແໜ້ນ. ລາວ​ຍັງ​ໄດ້​ບອກ​ແກ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ FBI ​ໃນມື້​ວັນ​ຈັນຊຶ່ງ​ເປັນວັນ​ບຸນຄຣິສມັສ ຈະ
​ເປັນ “ວັນ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມທີ່​ສຸດ​ເລີຍ” ສໍາລັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີດັ່ງກ່າວ. ລາວ​ເວົ້າ​ວ່າ ລາວ​ບໍ່​ມີ​ແຜນ
ທີ່ຈະຫລົບໜີ “​ເພາະ​ວ່າລາວພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ຕາຍ.”

​ໃນ​ຄໍາ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ທາງ​ຄະດີ​ອາຍາ​ຍັງ​ເວົ້າ​ວ່າ ທ້າວ​ເຈ​ເມີ​ສັນ “ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຄໍາ​ເຊື່ອຕໍ່ພວກ
​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ ຈີ​ຮາດ​ ຢ່າງ​ແຮງ ຊຶ່ງ​ລວມທັງການ​ອອກ​ຄໍາ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ມີ​ກາ​ນລົງ​ຄໍາ​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ສື່​
ສັງຄົມ ອອນ​ລາຍ​ທີ່​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ, ສື່ສານ​ກັບ​ຄົນ​ທີ່​ລາວ​ເຊື່ອ
ວ່າ ມີ​ແນວ​ຄິດແບບ​ດຽວກັບ​ລາວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກຈີ​ຮາດ ​ແລະ​ສະ​ເໜີ​ວ່າ​ຈະໃຫ້ການ​ຮັບ​ໃຊ້​
ພວກຄົນ​ທີ່​ເປັນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ.”

ຮູບພາບຮ້ານອາຫານແຫ່ງນຶ່ງ ຢູ່ເຂດແຄມທະເລຟິສແມນສ ໃນນະຄອນແຊນແຟຣນ ຊິສໂກ.
ຮູບພາບຮ້ານອາຫານແຫ່ງນຶ່ງ ຢູ່ເຂດແຄມທະເລຟິສແມນສ ໃນນະຄອນແຊນແຟຣນ ຊິສໂກ.

​ໃນ​ຕົ້ນ​ອາທິດ​ນີ້ ​ຍັງ​ມີຄໍາ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ ທ້າວ​ເຈ​ເມີ​ສັນ​ບອກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ີວ່າລາ​ວ​ໄດ້
​ມີ​ສອງຈິດ​ສອງ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການວາງ​ແຜນກໍ່ການ​ຮ້າຍ​ດັ່ງກ່າວ. ​ແຕ່​ເມື່ອ​ຮອດ​ເວລາ​ນັ້ນ
​ເອກ​ກະສາ​ນ​ເວົ້າ​ວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ມີ​ຫລັກ​ຖານພຽງພໍທີ່​ຈະກວດ​ຄົ້ນ​ເຮືອນ​ຂອງ​ລາວ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ໜັງສືຂຽນ​ໄວ້​ກ່ອນ​ຂ້າ​ໂຕ​ຕາຍ​ຢູ່​ເຮືອນ​ຂອງ
​ທ້າວ​ເຈີ​ເມີ​ສັນ ພ້ອມ​ທັງ​ປືນ​ຍາວຫລາຍ​ກະບອກ, ປືນ​ສັ້ນ​ນຶ່ງ​ກະບອກ, ລະ​ເບີດ​ຕ່າງໆ
​ແລະ​ ຄຳ ພິ​ປາດ​ຖະໜາ ​ແລະ​ຄໍາ​ຖະ​ແຫລ​ງການ​ສຸດ​ທ້າຍ. ໜັງສືຂຽນ​ໄວ້​ກ່ອນ​ຂ້າ​ໂຕ​ຕາຍ
​ຂອງ​ລາວ​ລວມມີ​ການ​ປະນາມ​ແຜນການຂອງປະທານາທິບໍດີ​ ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາທີ່​ຮັບ​ຮູ້​ເຈຣູຊາ
​ແລັມວ່າ ​ເປັນ​ນະຄອນຫລວງຂອງ​ອິສຣາ​ແອ​ລ.

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