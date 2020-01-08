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ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ ທີ່​ຈະ​ກາຍ​​ເປັນ​ຮົງ​ກົງ ​ອີກແຫ່ງ​ນຶ່ງ ຫັນ​ປ່ຽນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໃນ​ໄຕ້ຫວັນ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄຕ້​ຫວັນ ທ່ານ​ນາງ​ໄຊ ອິງ-ເຫວນ ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ ທີ່​ນະ​ຄ​ອນ​ໄທ​ເປ ວັນ​ທີ 25 ທັນ​ວາ 2019.

ຊາວ​ໄຕ້​ຫວັນ ທີ່​ມີ​ສິດ​ປ່ອນ​ບັດ​ຈະ​ພາ​ກັນ​ເລືອກ​ ປະ​ທ​າ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້ ​ໂດຍ​ຈະ​ກຳ​ນົດ​ທິດ​ທາງວ່າ​ ຈະ​ຮັບ​ມື​ທາງດ້ານ​ການ​ເມືອງ ແລະທາງ​ດ້ານ ທະ​ຫານ​ກັບຈີນ ​ຊຶ່ງເປັນ​ຄູ່​ປໍ​ລະ​ປັກ​ແບບ​ໃດ ທ່າ​ມ​ກາງ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ວ່າ ໄຕ້​ຫວັນ​ອາດຈະ​ຖືກ​ຍຶດ​ເອົາ​ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຄອມ​ມິວ​ນິ​ສ ຫຼື​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ບ່ອນ​ປະ​ທ້ວງ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ອີກ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ຮົງ​ກົງ.

ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ ຂອງປະ​ຊາ​ຊົນປະ​ມານ 18 ລ້ານ​ຄົນ ຈະ​ລົງ​ຄວາມ​ເຫັນ​ວ່າ ຈະ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ນາງ​ໄຊ ອິງ-ເຫວນຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຕື່ມ​ອີກສະ​ໄໝ​ນຶ່ງ​ເປັນ​ເວ​ລາ 4 ປີ. ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ເອົາ​ທ່າທີ​ຢ່າງ​ແຂງ​ຂັນ​ກັບ​ຈີນ ຢູ່​ໃນ​ການ​ສ່ຽງ ທີ່​ຈະ​ສ້າງຄວາ​ມ​ໂກດ​ແຄ້ນເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຕໍ່​ຜູ້​ນຳ​ຄອມ​ມິວ​ນິ​ສ​ຈີນ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ກອງ​ທັບ​ເຮືອ ແລະ​ເຮືອ​ບິນ​ລົບ​ທະ​ຫານ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃກ້​ເກາະ​ດັ່ງ​ກ່າວ ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ເຕືອນ​ນັບ​ແຕ່​ປີ 2016 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ເຊື່ອ​ວ່າ ທ່ານ​ນາງ​ໄຊ ຈະ​ໄດ້​ຊະ​ນະ​ຄູ່​ແຂ່ງທີ່​ໃກ້​ຄຽງ​ທີ່ສຸດ​ ທ່ານ​ຮານ

ກົວ-ຢູ (Han Kuo-Yu) ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ເມືອງ​ ເມືອງ​ທ່າ​ທີ່​ສຳ​ຄັນຂອງ​ຫວັນ ແລະ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ນຸນ​ໃຫ້​ເປີດ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາກັບ​ຈີນ ພາຍ​ໃຕ້​ເງື່ອນ​ໄຂຂອງ​ປັກ​ກິ່ງ.

ທ່ານ​ນາງ​ໄຊ ກຳ​ລັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ຄວາມ​ສຳ​ພັນຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ​ ກັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ ຊຶ່ງຊາວ​ໄຕ້​ຫວັນ​ເຫັນ​ວ່າ ​ເປັນ​ຮ່ອງ​ຮອຍ​ຂອງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃນ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ການ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ເພື່ອ​ຕອບ​ໂຕ້​ຈີນ ແລະຫລິງເຫັນ​ວ່າ ທ່ານ​ນາງ​ສາ​ມາດສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ໄຕ້​ຫວັນໄດ້​ດີ​ທີ່​ສຸດ ຈາກ​ການ​ກາຍເປັນ​ຮົງ​ກົງ​ອີກ​ແຫ່ງນຶ່ງ ​ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​.

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ໃນ​ຮົງ​ກົງ ​ຊຶ່ງ​ບາງ​ຄົນ​ໃຊ້ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ນັ້ນ ຕ້ອງ​ການ​ໃຫ້​ຈີນ​ປ່ອຍໃຫ້ດິນ​ແດນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ຈາກປົກ​ຄອງ “​ປະ​ເທດ​ດຽວ ສອງ​ລະ​ບົບ” ຊຶ່ງ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ປັກ​ກິ່ງ​ເປັນ​ຜູ້ຄວບ​ຄຸມ ແຕ່​ມີ​ຂອບ​ເຂດ​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ຢູ່ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນດັ່ງ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ໂດຍ​ຮົງ​ກົງ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ. ໄຕ້​ຫວັນ ແລະ​ຈີນ ໄດ້​ແຍກ​ກັນ​ປົກ​ຄອງ​ນັບ​ແຕ່​ສົງ​ຄາມ​ກາງ​ເມືອງ​ຈີນ​ຂອງ​ປີ 1940 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ​້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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