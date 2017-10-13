ຄວາມຢ້ານກົວ ອຸກອັ່ງ ຂອງພວກຢູ່ໃກ້ເຂດ ຖືກສັ່ງ ໃຫ້ຍົກຍ້າຍ ທີ່ລັດ ຄາລີຟໍເນຍ

ໃນຂະນະທີ່ຕາເວັນຂຶ້ນເປັນມື້ໃໝ່ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບໄຟໄໝ້ປ່າ ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງລັດ California ກໍມີຄວັນໄຟ ແລະໝອກກຸ້ມເຕັມທ້ອງຟ້າ.
ຜູ້ຄົນພາກັນໄດ້ພາກັນຂຶ້ນຍົກຍ້າຍໜີໃນລົດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເຄື່ອງຂອງ. ເຂົາເຈົ້າອາດ
ຫລົບໜີ ຈາກເຂດທີ່ປະກາດໃຫ້ມີການຍົກຍ້າຍໃໝ່ ຫລືກັບຄືນໄປບ້ານໃກ້ຄຽງທີ່ບໍ່ຖືກ
ໄຟໄໝ້ ໂດຍພະຍາຍາມທີ່ຈະກັບຄືນໄປຫາບ້ານເຮືອນເຂົາເຈົ້າ.
ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ອາໄສຄວາມປານີຂອງລົມ.
ນັບເປັນເວລາສີ່ມື້ແລ້ວ ທ່ານ Danial Montez ຊາວເມືອງ Sonoma ລັດ California
ໄດ້ລໍຖ້າຢູ່ບ່ອນຕັນຖະໜົນດ້ວຍຄວາມຫວັງທີ່ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ກັບຄືນໄປບ້ານ
ເຮືອນ ບ່ອນທີ່ລາວເຮັດວຽກ ແລະບ່ອນທີ່ງົວຂອງລາວສອງໂຕ ພ້ອມດ້ວຍລູກງົວສາມ
ໂຕ ແບ້ 25 ໂຕ ມ້ານຶ່ງໂຕ ແລະມ້ານ້ອຍ ແລະລາມາສອງໂຕຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ທ່ານ Montez ຜູ້ທີ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍຈາກເຮືອນຂອງລາວໃນເມືອງ Sonoma ກ່າວວ່າ “ຂ້າ
ພະເຈົ້າພຽງແຕ່ເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງພວກສັດ.”
ຢູ່ທົ່ວຊົນນະບົດຂອງເຂດເມືອງ Sonoma ໄຟໄໝ້ນ້ອຍໆບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນແລະຢູ່
ຫລາຍໆແຫ່ງ ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ເພີ້ມທະວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ຊຶ່ງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ ເຂດໃໝ່
ແລະບ່ອນເຮັດເຫລົ້າແວັງ. ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ລາຍງານວ່າ
ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກໄຟໄໝ້ທີ່ຮ້າຍແຮງ ຢູ່ພາກເໜືອຂອງລັດ California ຍັງສູງ
ຂຶ້ນຕື່ມ.
ຄົນຢູ່ໃນເມືອງ Sonoma ໄດ້ຮຽນຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ “ຄຳແນະນຳ” ໃຫ້ຍົກ
ຍ້າຍ ແລະການ “ບັງຄັບ” ໃຫ້ຍົກຍ້າຍ. ຫລັງຈາກໄດ້ຮີບຮ້ອນອອກຈາກບ້ານເຮືອນ
ເທື່ອທຳອິດນາງ Kristi Zurauskas ໄດ້ກັບຄືນ ແລະຕັດສິນໃຈຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ຫລັງຈາກໄດ້ເຫັນຄວາມຫາຍຍະນະທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດ ເຊັນວ່າພາຍຸເຮີຣິເຄນ
ຢູ່ລັດ Texas ແລະ Florida ນາງ Zurauskas ໄດ້ບອກແກ່ຕົນເອງວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ
ຈະໜີ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະໜີໃນນຶ່ງວິນາທີ.”
ນາງກ່າວວ່າ ບັດນີ້? ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ແຕກຕ່າງ ເວລາມັນແມ່ນເຮືອນຂອງເຈົ້າເອງ.”
ຢູ່ໃນຊຸດທີ່ໃສ່ອອກຈາກຫ້ອງນໍ້າສີຂາວນາງ Jesa Crowford ໄດ້ມຸ້ງໜ້າອອກຈາກ
ເມືອງ Sonoma ເປັນເທື່ອທີສີ່ ລົດຂອງລາວເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງຂອງຕ່າງໆ.
ຢູ່ປ້ອມຍາມຕຳຫລວດແຕ່ລະບ່ອນ ນາງໄດ້ພະຍາຍາມຢາຍແກ້ວເຫລົ້າແວັງໃຫ້ແກ່
ພວກດັບເພີ່ງ ແລະຕຳຫລວດ ເພື່ອຂອບໃຈເຂົາເຈົ້າ ທີ່ເຮັດວຽກໜັກ.
ນາງກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຢາກດື່ມຢູ່ທີ່ນີ້ ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າຢາກເອົາເມືອບ້ານໃຫ້
ຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າ ມັນເປັນການຂອບໃຈຢ່າງໃຫຍ່ ທີ່ມາຊ່ວຍພວກເຮົາ. ຖ້າຫາກບໍ່ແມ່ນ
ເຂົາເຈົ້າແລ້ວ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງກໍຈະຫາຍສາບສູນໄປ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
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