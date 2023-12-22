ອົງການອາຫານ ແລະຢາ ສະຫະລັດ ເຕືອນກ່ຽວກັບ ຮູບແບບຢາເບົາຫວານ Ozempic ທີ່ເປັນຢາປອມ 

ອົງການອາຫານແລະຢາຂອງສະຫະລັດ ຫຼື FDA ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ເຕື່ອນຜູ້ບໍລິໂພກທັງຫຼາຍບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ຢາປອມແປງປະເພດແກ້ເບົາຫວານຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດ Novo Nordisk ຊື່ວ່າ Ozempic ທີ່ໄດ້ຖືກພົບເຫັນໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຢາຂອງປະເທດ.
ຜູ້ຄວບຄຸມດ້ານສຸຂະພາບ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນຈະສືບຕໍ່ສືບສວນສອບສວນຢາ Ozempic ປອມ 1 ມີລີກຣາມ ທີ່ສັກເອົາ ແລະໄດ້ຢຶດຢາປອມໄດ້ຫຼາຍພັນຫຼອດ ແຕ່ໄດ້ແຈ້ງເຕືອນວ່າ ບາງສ່ວນອາດຍັງມີໃຫ້ຊື້ໄດ້ຢູ່.
ຜູ້ຜະລິດຢາບໍລິສັດ Novo Nordisk ຂອງປະເທດເດັນມາກ ແລະ FDA ກຳລັງທົດສອບສິນຄ້າທີ່ຢຶດມາໄດ້ ແລະຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ລັກຊະນະສະເພາະ, ຄຸນນະພາບ ຫຼື ຄວາມປອດໄພ ຂອງຢາທັງຫຼາຍເທື່ອ, ຕາມທີ່ ອົງການໄດ້ກ່າວ.
ບໍລິສັດ Novo ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຢຶດຢາເກີດຂຶ້ນໃນຊາງເກັບເຄື່ອງຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ນອກລະບົບການສະໜອງທີ່ອະນຸຍາດໂດຍບໍລິສັດ.
ອົງການ FDA ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂັມສັກຢາທັງຫຼາຍທີ່ມາຈາກການຢຶດຂອງກາງມາໄດ້ນັ້ນ ເປັນຢາປອມ ແລະການຂ້າເຊື້ອພະຍາດຂອງພວກມັນນັ້ນ ບໍ່ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ ຊຶ່ງເປັນຄວາມສ່ຽງເພີ້ມຕື່ມອີກ ໃນການຕິດແປດເຊື່ອພະຍາດສຳລັບພວກຄົນປ່ວຍທັງຫຼາຍ.