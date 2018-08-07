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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ອົງການສັນຕິ​ບານ​ກາງ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ​ ການແຜ່​ກະຈາຍ​ ຄວາມບໍ່​ລົງ​ຮອຍ​ກັນ ທາງອິນເຕີແນັດ

ຜູ້ອຳນວຍການອົງການ FBI ທ່ານ ຄຣິສຕົບ​ເຟີ ​ເວຣ ກ່າວໃນກອງ ປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ທຳນຽບຂາວ, 2 ສິງຫາ 2018.

ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບອິດ​ທິພົນ​ຂອງ​ຕ່າງປະ​ເທດ ທີ່ຫາກໍຕັ້ງຂຶ້ນມາ​ໃໝ່​ຂອງອົງການສັນຕິ​ບານ​ກາງ ຫຼື FBI ​ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້​ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ກັບພວກບໍລິສັດ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ກ່ຽວກັບການຊອກຫາຜູ້ຄົນ ແລະຂໍ້ມູນທາງ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ ທີ່​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ ​ທີ່ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫຼັງ​ຂອງ​ອົງການ ທີ່​ຈະ​ລົບກວນການປະຕິບັດງານ​ແລະ​ໃຊ້ອິດ​ທິພົນ​ຂອງ​ຣັດເຊຍແລະປະເທດອື່ນໆ ​ເພື່ອແຊກແຊງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ສະຫະລັດ, ​ອີງຕາມການເປີດເຜີຍ ຂອງອົງການ FBI ​ແລະ​ກະຊວງ​ຍຸຕິທຳ ສະຫະ ລັດ.

ຜູ້ອຳນວຍການອົງການ FBI ທ່ານ ຄຣິສຕົບ​ເຟີ ​ເວຣ ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ໜ່ວຍ​ງານ​ດັ່ງກ່າວ ​ໃນ​ເດືອນ​ພະຈິກ​ຜ່ານ​ມາຊຶ່ງ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ
​ຊອງລັດຖະບານ​ ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ການ​ປະຕິບັດງານທີ່ມີ​ອິດ​ທິພົນ​ຂອງ​ ຕ່າງປະ​ເທດ​ແລະ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນການ​ເຂົ້າ​ມາ​ພົວພັນ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງກາງ​ສະ​ໄໝ ​ປີ 2018 ​ແລະ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະທານາທິບໍດີ ປີ 2020.

ປະຊາ​ຄົມ​ສືບ​ລັບ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ສະຫຼຸບ​ໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ວ່າຣັດ​ເຊຍໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມເພື່ອ​ເຂົ້າ​ແຊກ​ແຊງ​ ໃນການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປີ 2016 ຊຶ່ງສ່ວນ​ນຶ່ງແມ່ນໂດຍການໂຄສະນາຢ່າງໃຫຍ່ ທາງ​ສື່​ສັງຄົມ ທີ່​ມີ​ຈຸດປະສົງ​ເພື່ອຫັນ​ເຫ​ຄວາມ​ຄິດ ​ຂອງ​ສາທາລະນະຊົນ ແລະ​ແຜ່​ກະຈາຍ​ຄວາມບໍ່​ລົງ​ຮອຍ​ກັນ.

ທ່ານ​ເວຣ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກບໍລິສັດ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ​ແມ່ນ​ມີໜ້າ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ​ໃນ​ແຖວ​ໜ້າ ​ເພື່ອຄ້ຳປະກັນ​ຕາໜ່າງ ຜະລິດຕະພັນ ​ແລະ​ຈຸດ​ຢືນຂອງ​ຕົນ, ​ແຕ່​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ກຳລັງເຮັດ​ໃນ​ສ່ວນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ໂດຍ​ການ​ໃຫ້ການ​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ທີ່​ສະຫຼາດ ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້ ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ ສາມາດ​ທີ່​ຈະ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ການລະ​ເມີດພື້ນຖານ​ຂອງພວກ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ໂດຍ​ອົງການຂອງ​ຕ່າງປະ​ເທດ.”

ທ່ານ​ອາ​ດຳ ຮິ​ກກີ ຮອງ​ລັດຖະມົນຕີ​ຊ່ວຍວ່າການກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ ໃຫ້ປາກຄຳໃນລັດຖະສະພາ, 26 ກໍລະກົດ 2017.
ທ່ານ​ອາ​ດຳ ຮິ​ກກີ ຮອງ​ລັດຖະມົນຕີ​ຊ່ວຍວ່າການກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ ໃຫ້ປາກຄຳໃນລັດຖະສະພາ, 26 ກໍລະກົດ 2017.

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ອົງການ FBI ​ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ ຕໍ່​ສື່​ສັງຄົມ​ທີ່​ສຳຄັນ​ລະດັບ​ສູງ​ແລະ​ພວກ​ບໍລິສັດເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ດ້ວຍ​ການ​ມີ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ເລື້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ລັບ ຫຼາຍ​ຄັ້ງ ​ເທົ່າ​ເຖິງ​ປະຈຸ​ບັນ​ນີ້, ການ​ແບ່ງປັນ “ການ​ຂົ່ມຂູ່​ທີ່​ສະ​ເພາະ​ເຈາະ​ຈົງ ທີ່​ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ ​ແລະ​ຂໍ້​ມູນ​ບັນຊີ, ​ແລະ​ຂໍ້​ມູນ​ອື່ນໆ ​ເພື່ອ​ໃຫ້ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຈະໄດ້ຊິ້ງຊອມ​ເບິ່ງ​ໃຫ້​ດີກ​ວ່າ​ເກົ່າ ​ໃນ​ໜ່ວຍ​ງານ​ຂອງ​ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວ ​ແມ່ນ​ເຮັດວຽກກັບ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ທັງ​ໝົດ​ຂອງ ອົງການ FBI ພາກ​ສະໜາມ 56 ຄົນ​ແລະ “ນຳ​ເອົາ​ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊ່ຽວຊານຈາກທຸກຂະແໜງການ, ໜ່ວຍ​ສືບ ​ລັບ, ​ໄຊ​ເບີຣ໌, ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ ​ແລະ​ແມ່ນ​ແຕ່ ພວກ​ທີ່​ຮັບ​ມື​ກັບ​ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ​ເພື່ອ​ລົກ​ຮາກ​ຖອນ​ໂຄນ ເພື່ອຮັບມືກັບການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ທີ່ມີ​ອິດ​ທິພົນຂອງ​ຕ່າງປະ​ເທດ,” ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ເວຣ ​ໄດ້​ກ່າວ ​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຖະ​ແຫຼ​ງ
ຂ່າວ ​ທີ່ທຳນຽບຂາວ.

ທ່ານ​ອາ​ດຳ ຮິ​ກກີ ຮອງ​ລັດຖະມົນຕີ​ຊ່ວຍວ່າການກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ນີ້ວ່າ ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ນຳ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຕໍ່​ສາທາລະນະ​ຂອງອົງການ FBI ກັບ​ພວກ​ບໍລິສັດສື່​ສັງຄົມ ​ແມ່ນ “ກະ​ແຈ​ສຳຄັນ” ຂອງກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ ​ເຂົ້າ​ໃນການ​ຮັບ​ມື ​ກັບ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ໃນການໃຊ້​ອິດ​ທິພົນ​ຂອງ​ຕ່າງປະ​ເທດ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ທ່ານ ແດນ ໂຄຕ໌ ຜູ້ອຳນວຍການຂອງອົງການ FBI ໃຫ້ປາກຄຳ ກ່ຽວກັບການຂົ່ມຂູ່ໃນທົ່ວໂລກ ຕໍ່ຄະນະສືບລັບຂອງສະພາສູງ, 13 ກຸມພາ 2018.
ທ່ານ ແດນ ໂຄຕ໌ ຜູ້ອຳນວຍການຂອງອົງການ FBI ໃຫ້ປາກຄຳ ກ່ຽວກັບການຂົ່ມຂູ່ໃນທົ່ວໂລກ ຕໍ່ຄະນະສືບລັບຂອງສະພາສູງ, 13 ກຸມພາ 2018.

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