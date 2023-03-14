ຈຳນວນການກໍ່ອາຊະຍາກຳດ້ວຍຄວາມກຽດຊັງ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໃນປີ 2021 ຄືສູງເປັນປະຫວັດການ ເກືອບ 11,000 ກໍລະນີ ອົງການສັນຕິບານກາງຫຼື FBI ຂອງສະຫະລັດ ກ່າວຢູ່ໃນບົດເພີ້ມຕື່ມ ຂອງລາຍງານປະຈຳປີ ກ່ຽວກັບອາຊະຍາກຳດ້ວຍຄວາມກຽດຊັງ.
ລາຍງານແຈ້ງວ່າ ມີການກໍ່ອາຊະຍາກຳ ດ້ວຍຄວາມກຽດຊັງ 10,840 ກໍລະນີໃນປີ 2021 ອີງຕາມໂຕເລກທີ່ມີການປັບໂຕ ຊຶ່ງເພີ້ມຂຶ້ນ 31 ເປີເຊັນ ຈາກຈຳນວນ 8,263 ກໍລະນີ ໃນມີການລາຍງານໃນປີກ່ອນ. ກ່ອນໜ້ານີ້ອົງການ FBI ເວົ້າວ່າ ການກໍ່ອາຊະຍາກຳດ້ວຍຄວາມກຽດຊັງ ໃນປີ 2021 ແມ່ນມີຢູ່ 7,262 ກໍລະນີ ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນ.
ການເພີ້ມຂຶ້ນລະຫວ່າງປີຕໍ່ປີ ໃນການກໍ່ອາຊະຍາກຳປີ 2021 ແມ່ນເປັນໂຕເລກທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນຮອບສາມທົດສະວັດກວ່າໆ ອີງຕາມທ່ານບຣາຍອັນ ເລວິນ ຜູ້ອຳນວຍການສູນກາງການສຶກສາອາຊະຍາກຳດ້ວຍຄວາມກຽດຊັງ ແລະຫົວຮຸນແຮງຈັດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລລັດຄາລີຟໍເນຍ ຢູ່ເມືອງແຊນ ເບີນາດີໂນ.
ທ່ານເລວິນ ກ່າວໃນການໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ນີ້ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໜ້າຢ້ານກົວຂອງຍຸກໃໝ່ທີ່ພວກເຮົາອາໄສຢູ່ ໂດຍການມີລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນເປັນປະຫວັດການ ໃນຮອບຫຼາຍໆປີ ແລະທຳລາຍສະຖິຕິໃນປີ 2021.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ