ເຈົ້າໜ້າທີ່ສັນຕິບານກາງ ຫລື FBI ໃນວັນພະຫັດແລ້ວນີ້ ໄດ້ບຸກເຂົ້າກວດຄົ້ນເຮືອນຫລາຍຫລັງຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ແລະນະຄອນນິວຢອກທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບທ່ານໂອເລກ ເດິຣິປັສກາ (Oleg Deripaska) ມະຫາເສດຖີພັນລ້ານຂອງ ຣັດເຊຍ ທີ່ມີຄວາມສຳພັນກັບວັງເຄຣມລິນ ແລະກັບທ່ານພອລ ແມນາຝອດທ໌ (Paul Manafort), ຜູ້ທີ່ຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍເປັນປະທານໃນການໂຄສະນາຫາສຽງໃຫ້ແກ່ທ່ານດໍໂນລທຣຳ ໃນການແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ປີ 2016, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຂົນເອົາກ່ອງຫລາຍອັນອອກມາຈາກຄະລືຫາດຫຼັງນຶ່ງໃນຄຸ້ມບ້ານທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດຂອງນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນທີ່ມີສາຍເທັບສີເຫລືອງທີ່ຂຽນວ່າ "ບ່ອນທີ່ມີການກໍ່ອາຊະຍາກໍາ, ຫ້າມເຂົ້າ" ຢູ່ອ້ອມເດີ່ນທາງໜ້າບ້ານ, ແລະແກ່ເອົາລົດອອກໄປ.
ໂຄສົກຂອງສັນຕິບານກາງສະຫະລັດຢືນຢັນວ່າ ອົງການດັ່ງກ່າວກຳລັງດຳເນີນກິດຈະກຳການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢູ່ທີ່ເຮືອນຫລັງນັ້ນ, ເຊິ່ງໜັງສືພິມ Washington Post ໄດ້ລາຍງານຜ່ານມາວ່າມີການເຊື່ອມ ໂຍງກັບຜູ້ມີອຳນາດຂອງຣັດເຊຍ.
ເຫດຜົນສະເພາະເຈາະຈົງຂອງການປິດລ້ອມ ແລະເຂົ້າກວດຄົ້ນອາຄານໃນວໍຊິງຕັນ ແມ່ນບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງໃນທັນທີທັນໃດເທື່ອ, ແລະໂຄສົກຂອງ FBI ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ.
ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງທ່ານເດີຣີປັສກາ (Deripaska) ກ່າວວ່າເຮືອນຫລັງນັ້ນ ພ້ອມກັນກັບເຮືອນທີ່ຢູ່ໃນນິວຢອກ, ເປັນຂອງຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຜູ້ມີອຳນາດສູງ. ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters) ບໍ່ສາມາດກຳນົດໄດ້ໃນທັນທີທັນໃດເທື່ອວ່າ ທ່ານເດີຣີປັສກາ (Deripaska) ຢູ່ໃສ.
ໂຄສົກຄົນນຶ່ງຂອງຫ້ອງການພາກສະໜາມຂອງ FBI ໃນນະຄອນນິວຢອກໄດ້ ຢືນຢັນວ່າ ມີການດຳເນີນ “ກິດຈະກຳບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ” ຢູ່ໃນເຮືອນທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຄຸ້ມບ້ານກຣີນວີສ ຫລື Greenwich Village ຂອງນະຄອນນິວຢອກ ແຕ່ໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະໃຫ້ຄຳເຫັນໃດໆເພີ້ມເຕີມ.
ທ່ານເດີຣີປັສກາ (Deripaska), ອາຍຸ 53 ປີ, ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການລົງໂທດ ຂອງສະຫະລັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2018. ວໍຊິງຕັນໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດ ຕໍ່ທ່ານແລະຊາວຣັດເຊຍທີ່ມີອິດທິພົນຄົນອື່ນໆອີກ ຍ້ອນວ່າມີຄວາມສໍາພັນ ກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ, ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ຫຼັງຈາກມີການກ່າວຫາວ່າ ຣັດເຊຍແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2016.
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