ການປະຕິບັດງານລະດັບໂລກ ທີ່ນໍາໂດຍອົງການສັນຕິບານກາງ ຫຼື FBI ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ທັບມ້າງນຶ່ງໃນອຸປະກອນອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານໄຊເບີ້ ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນທາງບໍ່ດີທີ່ສຸດ ໂດຍນໍາໃຊ້ໂດຍພວກອາຊະຍາກອນ ເພື່ອປ່ອຍໄວຣັສໃສ່ລະ ບົບຄອມພິວເຕີ້, ດໍາເນີນການໂຈມຕີດ້ວຍແຣນຊຳແວ ແລະລັກບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນ.
ອົງການ FBI ແລະບັນດາອົງການພາຄີສາກົນຂອງຕົນ ໄດ້ທໍາລາຍລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງ Qakbot ແລະໄດ້ຢຶດເງິນຄຣິບໂຕຂອງຜົນກໍາໄລທີ່ຜິດກົດໝາຍເກືອບ 9 ລ້ານໂດລາ ລະຫວ່າງປະຕິບັດງານໃນມື້ວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ,ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ປະກາດອອກມາໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
Qakbot, ເປັນລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ ແລະລະບົບທໍາລາຍຄອມພິວເຕີ ທີ່ສະຫຼັບຊັບ ຊ້ອນ ໂດຍປ່ອຍໄວຣັສເຂົ້າໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ້ຫຼາຍກວ່າ 700,000 ໜ່ວຍ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ, ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍມາໄດ້ເກືອບ 15 ປີແລ້ວ.
ລະບົບ Software ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ຫຼືຮູ້ໃນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ Qbot, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກຫຼັກເຈາະຂໍ້ມູນ ສາມາດດໍາເນີນການລັກໂຈມຕີ ເຂົ້າໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ້ໄດ້ ແລະສາມາດລັກເອົາເງິນຈາກບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ໄດ້ຫຼາຍລ້ານໂດລາ.
ທໍາອິດ ລະບົບເຊື່ອມຕໍ່ຄອມພິວເຕີ້ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນປີ 2008 ໃນຖາ ນະເຄື່ອງມືທີ່ນໍາໃຊ້ເພື່ອລັກເອົາຂໍ້ມູນປະຈໍາໂຕຢູ່ໃນລະບົບທະນາຄານ, ແລະມີການພັດທະນາຂຶ້ນ ເປັນເວລາຫຼາຍປີ ຈົນກາຍມາເປັນອາວຸດທີ່ມີອໍານາດສູງ ເພື່ອກໍ່ອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານໄຊເບີ້.