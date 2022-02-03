ອົງການສັນຕິບານກາງ FBI ສືບສວນການຂູ່ວາງລະເບີດ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ຂອງຊາວຜິວດຳ

ອົງການສັນຕິບານກາງ FBI ໄດ້ລະບຸໂຕຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຄົນທີ່ຢູ່ໃນຄວາມສົນໃຈຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນການພົວພັນກັບການຂົ່ມຂູ່ວາງລະເບີດຢູ່ຫຼາຍແຫ່ງໃນອາທິດນີ້ ຕໍ່ວິທະຍາໄລແລະມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເປັນປະຫວັດສາດຂອງຊາວຜິວດຳ ຫຼື HBCU ໃນສະຫະລັດ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໂອ້ລົມກັບອົງການສື່ມວນຊົນຕ່າງໆ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ໂອ້ລົມກັບອົງການຂ່າວເອພີ ໜັງສືພິມນິວຢອກໄທມສ໌ ວໍຊິງຕັນໂພສ ແລະ ລາຍການຂ່າວໂທລະພາບຂອງ NBC ໂດຍບໍ່ຂໍເປີດເຜີຍຊື່ ກ່າວວ່າ ພວກບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນຄວາມສົນໃຈນັ້ນ ເປັນເຍົາວະຊົນ ແລະວ່າ ພວກຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ໂທລະສັບໄປຂົ່ມຂູ່ຕ່າງໆນາໆ ໃຊ້ວິທີການເຊັ່ນວ່າ ການປອມແປງຕົວຕົນ ເພື່ອອຳນວຍໃຫ້ປິດບັງແຫລ່ງທີ່ມາຂອງການໂທລະສັບເຂົ້າໄປ.
ອົງການ FBI ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ ວ່າ ບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນວັດຖຸລະເບີດໃດໆ ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນທັງຫຼາຍທີ່ໄດ້ຮັບການຂົ່ມຂູ່ນັ້ນ ແຕ່ອົງການ FBI ກ່າວວ່າ “ຖືເອົາການຂົ່ມຂູ່ທັງໝົດ ຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງທີ່ສຸດ.”
ຖະແຫລງການນີ້ ກ່າວອີກວ່າ “ການຂົ່ມຂູ່ທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນກຳລັງຖືກສືບ ສວນສອບສວນ ເປັນອາຊະຍາກຳກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ ທີ່ມີແຮງຈູງໃຈທາງເຊື້ອຊາດ ຫຼືຊົນເຜົ່າ ຍ້ອນພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດແລະມີຄວາມກຽດຊັງ.”
ໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນໃດໆຕື່ມອີກ ກ່ຽວກັບພວກຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ຫຼືລາຍລະອຽດຂອງໄພຂົ່ມຂູ່ ໂດຍອ້າງວ່າ ການສືບສວນກຳລັງດຳເນີນຢູ່.
ການຂົ່ມຂູ່ວາງລະເບີດຄັ້ງທຳອິດ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ຕິດຕາມມາດ້ວຍຄັ້ງທີສອງໃນວັນອັງຄານ ທີ່ມີການຂົ່ມຂູ່ຄ້າຍຄືກັນ ຈຶ່ງໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງໂຮງຮຽນ ຍົກເລີກການສິດສອນໃນຫ້ອງຮຽນແລະໄດ້ສັ່ງການໃຫ້ຫລົບລີ້ຢູ່ສະຖານທີ່ປອດໄພ.
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