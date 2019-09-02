ເຈົ້າໜ້າທີ່ FBI ເວົ້າວ່າ ມືປືນຜູ້ທີ່ໄດ້ສັງຫານ 7 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບ 22 ຄົນໃນເມືອງ
ໂອເດັສຊາ, ລັດ ເທັກຊັສ ໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ລົງມືເຮັດພຽງຜູ້ດຽວ ແລະ ເບິ່ງຄືວ່າ
ຈະບໍ່ມີສາຍພົວພັນກັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍໂລກ ຫຼື ພາຍໃນປະເທດແຕ່ຢ່າງໃດ.
ມືປືນຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ຈີ້ເອົາລົດຕູ້ສົ່ງໄປສະນີ ແລະ ໄດ້ຍິງປືນໃສ່ລົດຄັນອື່ນໃນຂະນະທີ່
ລາວໄດ້ຂັບມັນຢູ່ຕາມທາງຫຼວງ ກ່ອນທີ່ຕຳຫຼວດຈະຍິງລາວເສຍຊີວິດ.
ຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດລວມມີໄວລຸ້ນຄົນນຶ່ງ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາມຄົນແມ່ນລວມຢູ່ໃນຈຳນວນຜູ້ບາດ
ເຈັບນັ້ນ. ເດັກຍິງອາຍຸ 17 ເດືອນກໍໄດ້ຮັບບາດເຈັບເຊັ່ນກັນ, ລາວສູນເສຍແຂ້ວຫຼາຍ
ເຫຼັ້ມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລາວມີຮູຢູ່ລີ້ນ ແລະ ສົບ.
ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດເມືອງ ໂອເດັສຊາ ທ່ານ ໄມເກິລ ເກີກ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານ
ນີ້ວ່າ “ມັນຍັງບໍ່ມີຄຳຕອບທີ່ແນ່ນອນສຳລັບແຮງຈູງໃຈ ແລະ ເຫດຜົນໃນຈຸດນີ້.” ທ່ານ
ເວົ້າວ່າ “ແຕ່ພວກເຮົາແນ່ໃຈວ່າ ຄົນຮ້າຍໄດ້ລົງມືເຮັດຄົນດຽວ.”
ທ່ານ ເກີກ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະເປີດເຜີຍຊື່ຂອງມືປືນ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງ
ຂ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້, ໂດຍເວົ້າວ່າ ບໍ່ຢາກໃຫ້ລາວມີຊື່ສຽງໃນທາງທີ່ບໍ່ດີ.
ແຕ່ບັນດາຕຳຫຼວດໄດ້ລະບຸຕົວລາວວ່າ ທ້າວ ເຊັດ ເອເຕີ ອາຍຸ 36 ປີ.
ການຄາດຕະກຳໃນວັນເສົາແລ້ວນີ້ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນເມື່ອຕຳຫຼວດລັດ ເທັກຊັສ ໄດ້ກັກລົດ
ຂອງມືປືນ ສຳລັບການບໍ່ເປີດສັນຍານກ່ອນລ້ຽວຊ້າຍຢູ່ທາງຫຼວງ. ລາວໄດ້ຍິງປືນຍາວ
ຢູ່ແວ່ນທາງຫຼັງຂອງລົດລາວ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນຶ່ງບາດເຈັບ.
ມືປືນໄດ້ແລ່ນໜີ ແລະ ລັກເອົາລົດສົ່ງໄປສະນີ, ແລ້ວຍິງປືນໃສ່ລົດຄັນອື່ນໆຢ່າງບໍ່
ເລືອກໜ້າ ກ່ອນຖືກປ້ອມເຂົ້າມູມ ແລະ ຖືກຍິງເສຍຊີວິດຢູ່ເດີ່ນຈອດລົດຂອງໂຮງລະ
ຄອນແຫ່ງນຶ່ງ. ຕຳຫຼວດເວົ້າວ່າລາວອາດແລ່ນເຂົ້າໄປໃນໂຮງລະຄອນ ເຊິ່ງຈະເຮັດ
ໃຫ້ມີການນອງເລືອກຕື່ມອີກ ຖ້າລາວບໍ່ຖືກຂ້າຕາຍຢູ່ນອກ.
ການຍິງກັນຄັ້ງຫຼ້າສຸດໄດ້ມີຂຶ້ນສອງສາມອາທິດ ຫຼັງຈາກການຍິງສັງຫານໝູ່ສອງຄັ້ງ
ໃນວັນດຽວກັນຢູ່ຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ ວອລມາດ ໃນເມືອງ ແອລ ປາໂຊ ລັດເທັກຊັສ
ແລະ ຢູ່ເຂດບັນເທີງກາງຄືນໃນເມືອງ ເດຕັນ ລັດ ໂອໄຮໂອ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 31 ຄົນ
ເສຍຊີວິດ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຍົກຍ້ອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສຳລັບ
ການຕອບສະໜອງຢ່າງວ່ອງໄວຂອງເຂົາເຈົ້າໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍເອີ້ນມັນວ່າ
“ເປັນສະຖານະການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ແລະ ເສົ້າ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າລັດຖະສະພາຕ້ອງໄດ້ຄິດຫຼາຍຢ່າງແທ້ໆ.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກໜັກ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກທ່ານຈະໄດ້ເຫັນສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ
ຕາມມາ.”
ແຕ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ເຊື່ອວ່າການກວດການປະຫວັດສຳລັບຜູ້ຊື້ປືນຫຼາຍຂຶ້ນ
ເຊິ່ງສະມາຊິກສະພາຫຼາຍຄົນໄດ້ຮຽກຮ້ອງນັ້ນ ຈະຢຸດການຍິງກັນໄດ້.