ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍໆຄົນໃນ ສະຫະລັດ ເລີ່ມທີ່ຈະຊອກຫາວິທີ ເພື່ອນຳໃຊ້ປັນຍາປະດິດສຳລັບເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າດີຂຶ້ນນັ້ນ, ພວກສັດຕູຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ແກັ່ງອາຊະຍາກອນແມ່ນກຳລັງທຳການເຄື່ອນໄຫວໄປໜ້າດ້ວຍແຜນການທີ່ຈະເອົາປຽບຈາກເທັກໂນໂລຈີນດັ່ງກ່າວໂດຍການສູນເສຍຂອງຄົນອາເມຣິກັນ.
ຜູ້ອຳນວຍການອົງການ FBI ທ່ານ ຄຣິສໂຕເຟີ ເວຣ ໄດ້ອອກຄຳເຕືອນໃນວັນຈັນວານນີ້, ໂດຍບອກຕໍ່ກອງປະຊຸມການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງຄອມພິວເຕີໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ວ່າປັນຍາປະດິດ ຫຼື AI “ແມ່ນຖືກພັດທະນາສຳລັບການລ່ວງລະເມີດ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້.”
ທ່ານ ເວຣ ໄດ້ກ່າວໂດຍບໍ່ໄດ້ເວົ້າຢ່າງສະເພາະເຈາະຈົງວ່າ “ພວກອາຊະຍາກອນ ແລະ ລັດຖະບານຕ່າງປະເທດທີ່ມຸ່ງຮ້າຍ ແມ່ນໄດ້ເອົາລັດເອົາປຽບຈາກເທັກໂນໂລຈີທີ່ວ່ານັ້ນແລ້ວ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ການສ້າງປັນຍາປະດິດສາມາດຊ່ວຍຮັກສາເວລາຂອງປະຊົນທີ່ເຄົາລົບກົດໝາຍຢ່າງແນ່ນອນດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງວຽກງານຢ່າງອັດຕະໂນມັດນັ້ນ, ມັນຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກຄົນບໍ່ດີເຮັດສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ຄືການສ້າງວິດີໂອປອມ ແລະ ລະຫັດອັນຕະລາຍ ແລະ ສາມາດສະໜອງເຄື່ອງມືສຳລັບພວກທີ່ທຳການຂົ່ມຂູ່ເພື່ອພັດທະນາຄວາມສາມາດທີ່ມີພະລັງ, ມີຄວາມຊຳນານ, ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ ແລະ ສາມາດວັດໄດ້.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ