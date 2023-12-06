ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍຄົນສຳຄັນຂອງສະຫະລັດ ເຕືອນສະມາຊິກສະພາວ່າ ຖ້າບໍ່ສາມາດຕໍ່ອາຍຸ ກົດໝາຍອະນຸຍາດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕິດຕາມສອດແນມ ກໍເທົ່າກັບວ່າ “ເປັນການປົດອຳວຸດ ໂດຍລຳພັງຝ່າຍດຽວ” ໃນການປະເຊີນໜ້າກັບໄພຂົ່ມຂູ່ ທີ່ພວມເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ຈາກການກໍ່ການຮ້າຍ ຕະຫຼອດທັງ ປະເທດຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າຈີນ ແລະອີຣ່ານ.
ຫົວໜ້າອົງການສັນຕິບານກາງຫຼື FBI ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານຄຣິສໂຕເຟີ ເວຣ ໄດ້ໃຫ້ການໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຕໍ່ຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳ ຂອງສະພາສູງສະຫະລັດ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ອາຍຸຄວາມສາມາດໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນທາງອີເລັກໂທຣນິກ ພາຍໃຕ້ວັກ 702 ຂອງກົດໝາຍສອດແນມເບິ່ງການສືບລັບຂອງຕ່າງປະເທດ ຫຼື FISA ກ່ອນທີ່ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຈະໝົດອາຍຸໃນທ້າຍປີນີ້.
ວັກ 702 ດັ່ງທີ່ມັນມັກຈະຖືກຮ້ອງກັນນັ້ນ ອະນຸຍາດໃຫ້ພະແນກການຕ່າງໆເຊັ່ນອົງການສັນຕິບານກາງ ແລະອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ເກັບກຳຂໍ້ມູນທາງອີເລັກໂທຣນິກ ຂອງຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນຊາວອາເມຣິກັນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດກ່ອນ. ແຕ່ການນຳໃຊ້ກົດໝາຍນີ້ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການຖົກຖຽງໂຕ້ແຍ້ງຍ້ອນເຫດການຫຼາຍໆຄັ້ງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ.
ທ່ານເວຣ ໄດ້ໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາວ່າ ການປະຕິຮູບໄດ້ມີຂຶ້ນແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ ໂດຍເຕືອນວ່າ ຄວາມລົ້ມແຫຼວຫຼືບໍ່ສາມາດໃນການຕໍ່ອາຍຸອຳນາດດັ່ງກ່າວຫຼືຕໍ່ອາຍຸອຳນາດນີ້ດ້ວຍຂໍ້ຈຳກັດນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ.