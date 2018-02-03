ຜູ້ອຳນວຍການອົງການສັນຕິບານກາງຫຼື FBI ທ່ານຄຣິສໂຕເຟີ ເວຣໄດ້ບອກບັນດາ
ພະນັກງານຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ທ່ານຢືນຢູ່ກັບພວກເຂົາເຈົ້າ
ຫລັງຈາກໄດ້ມີການເປີດເຜີຍບັນທຶກລັບ ທີ່ເວົ້າເຖິງການກ່າວຫາ ໂດຍສະມາຊິກພັກ
ຣີພັບບລິກັນ ທີ່ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນຂອງອົງ ການ FBI ໃຊ້ອຳນາດໄປໃນທາງທີ່ບໍ່
ຖືກຕ້ອງ ໃນການສືບສວນ ກ່ຽວກັບການ ແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າໃນການເລືອກ
ຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ.
ທ່ານເວຣ ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການ ຕໍ່ພະນັກງານ ອົງການສັນຕິບານກາງ 35,000
ຄົນ “ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຍັງຍຶດໝັ້ນ ໃນການຕັດສິນໃຈຮ່ວມຂອງພວກເຮົາ ທີ່ຈະເຮັດວຽກ
ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ ແລະປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກທ່ານໄດ້ຜ່ານຜ່າຫລາຍໆຢ່າງໃນຮອບເກົ້າເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າ ຍັງເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ເລີກບໍ່ແລ້ວຖ້າຈະເວົ້າໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ແລະໃນໄລຍະ
ສອງສາມມື້ຜ່ານມານີ້ ກໍບໍ່ໄດ້ມີການເຮັດຫຍັງຫຼາຍ ເພື່ອຈະໃຫ້ເລື່ອງດັ່ງກ່າວສະຫງົບ
ງຽບລົງ. ການເວົ້ານັ້ນງ່າຍ ແຕ່ວຽກການທີ່ພວກທ່ານປະຕິບັດ ຈະເປັນທີ່ຍືນຍົງ.”
ໜັງສືຂອງທ່ານເວຣ ບໍ່ໄດ້ກ່າວອ້າງອີງໂດຍກົງ ໃສ່ບັນທຶກລັບທີ່ໄດ້ມີການເປີດເຜີຍໃນ
ວັນສຸກວານນີ້. ທ່ານກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຮ່ອງຮອຍວ່າ ທ່ານຈະລາອອກຈາກອົງ ການດັ່ງກ່າວ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ປະນາມອົງການສັນຕິບານກາງ ແລະກະຊວງຍຸຕິທໍາໃນວັນ
ສຸກວານນີ້ ຫລັງຈາກບັນທຶກລັບໄດ້ມີການເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະຊົນ.
ທ່ານໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທະວີດເຕີວ່າ “ພວກຜູ້ນຳ ແລະເຈົ້າໜ້າສືບສວນຂັ້ນສູງ
ຂອງອົງການ FBI ແລະກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນເລື່ອງການເມືອງ ຂັ້ນ
ຕອນການສືບສວນທີ່ສັກສິດ ໂດຍເຫັນພ້ອມກັບພັກເດໂມແຄຣັດແລະຕໍ່ຕ້ານພັກ
ຣີພັບບລີກັນຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດກັນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້. ສະມາ ຊິກໃນຖັນແຖວ ແມ່ນຜູ້ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.”
ເມື່ອມີການຖາມໂດຍນັກຂ່າວຄົນນຶ່ງວ່າ ການເປີດເຜີຍບັນທຶກລັບນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນ
ການງ່າຍຂຶ້ນຫຼືບໍ່ ທີ່ຈະປົດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ ທ່ານຣອດ ໂຣເຊັນສະ
ໄຕນ໌ ອອກຈາກໜ້າທີ່ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ຕອບວ່າ “ທ່ານຄຶດເລື່ອງນີ້ເອົາເອງ.”
ທ່ານໂຣເຊັນສະໄຕນ໌ ຄວບຄຸມການສືບສວນຣັດເຊຍ ແລະແຕ່ງຕັ້ງທ່ານໂຣເບີດ
ມັລເລີ ເປັນໄອຍະການພິເສດ ເພື່ອນຳພາການສືບສວນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທໍານຽບຂາວກ່າວໃນເວລາຕໍ່ມາວ່າ ລັດຖະບານຄາດວ່າ ທ່ານໂຣ
ເຊັນສະໄຕນ໌ ຈະຮັກສາໜ້າທີ່ຂອງທ່ານຕໍ່ໄປ.
ໂຄສົກທຳນຽຂາວ ທ່ານຣາຊ ຊາ ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບ CNN ວ່າ "ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ
ຢູ່ກະຊວງຍຸຕິທຳ. ພວກເຮົາຄາດຫວັງຢ່າງເຕັມທີ່ວ່າ ທ່ານຣອດ ໂຣເຊັນ ສະໄຕນ໌
ຈະເປັນຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳຢູ່ຕໍ່ໄປ.”
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