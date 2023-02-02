ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສັນຕິບານກາງ ຫລື FBI ລາຍງານວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ພົບເຫັນເອກະສານລັບຊຸດໃຫມ່ ຢູ່ໃນການກວດຄົ້ນໃນວັນພຸດວານນີ້ ຢູ່ໃນເຮືອນທີ່ເປັນບ່ອນພັກຜ່ອນຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຢູ່ໃນເມືອງແຄມທະເລ ຫາດຊາຍ ຣີໂຮໂບດ (Rehoboth Beach), ລັດເດລາແວ, ອີງຕາມທະນາຍຄວາມ ສ່ວນ ຕົວຂອງທ່ານເວົ້າ ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ເອົາເອກະສານບາງຢ່າງໄປ ເພື່ອເອົາໄປກວດຄືນຕື່ມອີກ.
ທະນາຍຄວາມບອດ ບາວເອີ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ການກວດຄົ້ນ ເຮືອນສາມຊັ້ນ ສີຟ້າ-ປົນຂາວ ດຳເນີນໄປແຕ່ເວລາ 8:30 ໂມງເຊົ້າ ຫາຕອນທ່ຽງ ໃນ “ການປະສານງານ ແລະຮ່ວມມືກັບພວກທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ” ແລະໄດ້ມີການວາງແຜນໄວ້.
ທ່ານບາວເອີ ກ່າວວ່າ "ບໍ່ພົບເອກະສານທີ່ມີໝາຍໃສ່ວ່າ ເປັນເອກະສານລັບ. ແຕ່ ທ່ານກໍກ່າວຕື່ມວ່າ ຄ້າຍຄືກັນກັບການກວດຄົ້ນ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ຢູ່ເຮືອນສ່ວນຕົວ ຂອງທ່ານໄບເດັນ ໃນເມືອງວີລມິງຕັນ, ລັດເດລາແວ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເອົາເອກະສານຈຳນວນນຶ່ງ ແລະບັນທຶກທີ່ຂຽນດ້ວຍມື ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ ກ່ຽວຂ້ອງກັບເວລາທີ່ທ່ານເປັນຮອງ ປະທານາທິບໍດີທີ່ສິ້ນສຸດລົງ ໃນຕົ້ນປີ 2017 ນັ້ນ.
ທ່ານບາວເອີ ກ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ ພາຍໃຕ້ "ຂັ້ນຕອນມາດຕະຖານຂອງກະຊວງຍຸຕິ ທຳ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດໃນການປະຕິບັດງານດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະຄວາມຊື່ສັດ, ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມເຮັດວຽກນີ້ໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງການລ່ວງໜ້າ, ແລະ ພວກເຮົາ ເຫັນດີໃຫ້ການຮ່ວມມື. ການກວດຄົ້ນ [ໃນວັນພຸດວານນີ້] ແມ່ນບາດກ້າວເພີ້ມເຕີມອີກ ຢູ່ໃນຂະບວນການຄົ້ນຫາຢ່າງລະອຽດ ແລະທັນເວລາຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ທີ່ພວກ ເຮົາຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ຢ່າງເຕັມທີ່.”
ການກວດຄົ້ນເຮືອນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກ ໄດ້ມີຂຶ້ນພາຍຫລັງການ ກວດຄົ້ນກ່ອນໜ້ານີ້ ຊຶ່ງທີ່ປຶກສາຂອງໄບເດັນ ໃນທ້າຍປີກາຍນີ້ ໄດ້ພົບເຫັນບັນດາເອກະສານທີ່ໝາຍໃສ່ວ່າ ເປັນເອກະສານລັບຢູ່ອົງການຄົ້ນຄວ້າໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ສູນກາງເພັນ ໄບເດັນ ກ່ຽວກັບການທູດ ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມທົ່ວໂລກ, ບ່ອນທີ່ໄບເດັນ ເຮັດວຽກພາຍຫຼັງສະໄໝດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີສິ້ນສຸດລົງ ແລະຢູ່ເຮືອນຂອງທ່ານໃນເມືອງວີລມິງຕັນ.
ທຳນຽບຂາວ ກ່າວໃນຕອນນັ້ນວ່າ ບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນເອກະສານລັບເພີ້ມອີກຢູ່ໃນເຮືອນທີ່ ຢູ່ເມືອງ ຫາດຊາຍ ຣີໂຮໂບດ.
ການກວດຄົ້ນສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນຂອງເພິ່ນໂດຍ FBI ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການກວດຄົ້ນຢ່າງລະອຽດ ເປັນເວລາ 13 ຊົ່ວໂມງ ໃນວັນທີ 20 ມັງກອນຜ່ານມານີ້ ຢູ່ທີ່ເຮືອນໃນເມືອງວີລມິງຕັນ ບ່ອນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ພົບເຫັນເອກະສານທີ່ຫມາຍໃສ່ວ່າ ເອກະສານລັບ ແລະໄດ້ຍຶດເອົາບັນທຶກທີ່ຂຽນດ້ວຍມືຂອງທ່ານໄບເດັນ ຈໍານວນນຶ່ງໄປນຳ.