ທ່ານໝໍ ຟາວຈີ ກ່າວເຕື່ອນກ່ຽວກັບ ໂຄວິດ-19 ວ່າ ມັນຈະ ‘ພຸ່ງສູງຂຶ້ນ ແລ້ວສູງຂຶ້ນຕື່ມອີກ’

ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານພະຍາດຕິດແປດຂັ້ນສູງໃນສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວເຕື່ອນໃນວັນຈັນວານນີ້ ກ່ຽວກັບກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ ໃນຂະນະທີ່ຊາວອາເມຣິກັນ ຈະພາກັນເດີນທາງໃນຍາມວັນພັກ ວ່າ “ຈະສູງຂຶ້ນ ແລ້ວສູງຂຶ້ນຕື່ມອີກ.”
“ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ຟັງມາດຕະການຕະການຕ່າງໆດ້ານສາທາລະນະສຸກ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ແລ້ວພວກເຮົາອາດຈະເລີ້ມເຫັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີທັງຫຼາຍແທ້ໆເລີຍໃນກາງເດືອນມັງກອນປີໜ້າ. ບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບລັດນິວຢອກເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ສຳລັບລັດຫຼືຫົວເມືອງໃດໆ ທີ່ກຳລັງປະເຊີນກັບບັນຫາຄ້າຍຄືກັນ” ທ່ານໝໍ ແອນໂທນີ ຟາວຈີ ໄດ້ກ່າວໄປຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວໃນລັດນິວຢອກ ໂດຍມີຜູ້ປົກຄອງລັດ ທ່ານ ແອນດຣູ ຄົວໂມ ຢູ່ຄຽງຂ້າງ.
ຊາວອາເມຣິກັນຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້ເດີນທາງໃນທົ່ວປະເທດສຳລັບວັນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ຫຼື ວັນ Thanksgiving ເຖິງແມ່ນວ່າມີການເຕືອນຈາກບັນດານັກຊ່ຽວຊານດ້ານສາທາລະນະກໍຕາມ. ໃນຂະນະທີ່ຈຳນວນກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ສືບຕໍ່ສູງຂຶ້ນອີກ ບັນດານັກຊ່ຽວຊາວຈຶ່ງເປັນຫ່ວງວ່າ ການພູ່ງສູງຂຶ້ນນັ້ນ ຈະມີຕື່ມອີກ ຖ້າຫາກຊາວອາເມຣິກັນຊຸມນຸມກັນກັບຄອບຄົວ ສຳລັບວັນຮານູກາ ແລະວັນຄຣິສມັສ.
ລັດນິຢອກ ກໍບໍ່ແຕກຕ່າງຫຍັງໄປຈາກແນວໂນ້ມຂອງການເພີ້ມສູງຂຶ້ນໃນກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານຄົວໂມ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ຈຳນວນຕິດເຊື້ອຂອງລັດ ແມ່ນຕ່ຳກວ່າ ຫຼາຍເຂດອື່ນໆຂອງປະເທດ.
ພວກນັກຮຽນຂອງນະຄອນນິວຢອກ ໄດ້ກັບຄືນໄປໂຮງຮຽນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາ ໄດ້ຖືກສົ່ງກັບບ້ານ ໃນກາງເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ ພາຍຫຼັງຈາກໄດ້ມີອັດຕາການກວດພົບຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເພີ້ມຂຶ້ນ.
ທ່ານບີລ ເດີ ບລາຊີໂອ ເຈົ້າຄອງນະຄອນນິວຢອກ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວທາງໄກຈາກຫ້ອງການປົກຄອງເມືອງ ວ່າ “ອັນນີ້ເປັນມື້ດີ ສໍາລັບນະຄອນນິວຢອກ ທ່າມກາງຄວາມຫຍາກລໍາບາກ.”
ທ່ານເດີ ບລາຊີໂອ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນປອດໄພແລ້ວ ທີ່ຈະເປີດໂຮງຮຽນທັງຫຼາຍຄືນອີກ ໃນຂະນະທີ່ກົດລະບຽບຕ່າງໆໄດ້ຖືກຍົກລະດັບຂຶ້ນ.
ນັບຕ້ອງແຕ່ກາງເດືອນກັນຍາເປັນຕົ້ນມາ ເມື່ອໂຮງຮຽນໄດ້ຖືກເປີດຄືນ ພວກນັກຮຽນຫຼາຍກວ່າ 1,740 ຄົນ ແລະ ພວກພະນັກງານປະຈຳລະບົບໂຮງໂຮງຫຼວງ ໄດ້ຖືກກວດພົບວ່າມີເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງເປັນພະຍາດທີ່ເກີດຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນາ ອີງຕາມສະຖິຕິຂອງນະຄອນນິວຢອກ.
ສ່ວນລັດຄາລີຟໍເນຍ ໄດ້ເລີ້ມວາງຂໍ້ຈຳກັດຕ່າງໆ ໃນທົ່ວລັດ ໂດຍເລີ້ມຕົ້ນບັງຄັບໃຊ້ໃນຕອນກາງຄືນຂອງວັນອາທິດຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ຕົນນັບຈຳນວນຄົນຕິດເຊື້ອສູງເປັນສະຖິຕິ. ລັດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ມີກໍລະນີຕິດເຊື້ອໃໝ່ 30,000 ຄົນໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ຊຶ່ງເປັນຈຳນຮວນສູງສຸດທີ່ໄດ້ຖືກບັນທຶກໃນມື້ດຽວ. ສະຖິຕິກ່ອນໜ້ານີ້ຂອງການຕິດເຊື້ອທີ່ສູງນັ້ນ ທີ່ໄດ້ຕັ້ງເມື່ອວັນສຸກຜ່ານມາ ແມ່ນຢູ່ເກືອບ 22,000 ຄົນ.
ທ່ານໝໍຟາວຈີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ຂໍ້ຈຳກັດຕ່າງໆຂອງລັດ ຈະ “ຊ່ອຍບັນເທົາພວກເຂົາເຈົ້າຈາກຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ໂຮງໝໍທັງຫຼາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຈະມີຄົນປ່ວຍລົ້ນເຫຼືອ” ຕາມທີ່ອົງການຂ່າວໂຣຍເຕີ້ ໄດ້ລາຍງານນັ້ນ.