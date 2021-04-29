ທ່ານໝໍ ຟາວຈີ ວ່າ ຂໍ້ແນະນຳໃໝ່ກ່ຽວກັບການໃສ່ໜ້າກາກກັນ COVID-19 ຄວນຊຸກຍູ້ ໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄປສັກຢາວັກຊີນ

ນັກຊ່ຽວຊານຂັ້ນສູງດ້ານພະຍາດຕິດແປດຂອງສະຫະລັດ ແລະຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາດ້ານການແພດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານແອນໂຕນີ ຟາວຈີ ກ່າວວ່າ ຂໍ້ແນະນຳການໃສ່ໜ້າກາກຢູ່ທາງນອກໃໝ່ທີ່ໄດ້ແຈ້ງອອກໂດຍສູນກາງຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດ ຫຼື CDC ຄວນຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນພາກັນໄປສັກຢາວັກຊີນ.
ຜູ້ອຳນວຍການ CDC ທ່ານນາງໂຣແຊວລ໌ ວໍເລັນສກີ ໄດ້ປະກາດໃນວັນອັງ ຄານຜານມານີ້ວ່າ ອົງການ CDC ບັດນີ້ ກ່າວວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນທັງຫຼາຍຜູ້ ທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນຄົບຖ້ວນແລ້ວ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປິດປາກປິດດັງຂອງເຂົາເຈົ້າເວລາຢູ່ທາງນອກ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ພວກເຂົາຢູ່ໃນຝູງຄົນ ແລະພວກເຂົາສາ ມາດເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆໄດ້ ເຊັ່ນວ່າ ການອອກກຳລັງກາຍຢູ່ທາງນອກ ແລະກິນອາຫານຢູ່ນອກຮ້ານໂດຍບໍ່ໃສ່ໜ້າກາກ.
ໃນການໃຫ້ສຳພາດໃນວັນພຸດວານນີ້ ກັບເຄືອຂ່າຍໂທລະພາບ NBC ທ່ານຟາວຈີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍ່ເຖິງຂັ້ນວ່າເປັນຄອນເສີດຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼືການເຕົ້າໂຮມຊຸມນຸມກັນ ພວກຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນແລ້ວ ສາມາດໄປທາງນອກ ແລະໄປຊົມສະພາບແວດລ້ອມໂດຍບໍ່ໃສ່ໜ້າກາກ. ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຫຼາຍໆຄົນໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ອັດຕາການຕິດເຊື້ອກໍຈະຫລຸດລົງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະຂໍ້ຈຳກັດຕ່າງໆກໍຈະຖືກຍົກເລີກ.
ໃນການໃຫ້ສຳພາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານຟາວຈີ ຍັງໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງຕໍ່ລາຍງານທີ່ວ່າ ຊາວໜຸ່ມ ພວກຄົນທີ່ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ບໍ່ຄວນສັກຢາວັກຊີນ. ທ່ານຟາວຈີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຊາວໜຸ່ມສາມາດ ແລະຈະຕິດເຊື້ອໄດ້ ຖ້າພວກເຂົາເອົາພວກເຂົາເອງໄປຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ. ແລະເຖິງແມ່ນວ່າ ບໍ່ມີອາການໃດໆ ຫຼືມີອາການພຽງເລັກນ້ອຍກໍຕາມ ພວກເຂົາຍັງສາມາດເປັນຜູ້ຝັກຕົວຂອງໄວຣັສ ແລະ “ໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈແລະໂດຍບໍລິສຸດໃຈ” ໄປຕິດແປດຄົນອື່ນໆຜູ້ທີ່ອາດມີກໍລະນີອາການຮ້າຍແຮງຂອງໄວຣັສນັ້ນ.
ທ່ານຟາວຈີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຖ້າເຈົ້າຢາກຈະເປັນຫ່ວງພຽງແຕ່ເຈົ້າຜູ້ດຽວ ແລະບໍ່ສົນກັບສັງຄົມ ແລ້ວອັນນັ້ນ ກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ. ແຕ່ຖ້າເຈົ້າເວົ້າກັບເຈົ້າເອງວ່າ ‘ເຖິງແມ່ນວ່າ ຖ້າຂ້ອຍຕິດເຊື້ອ ຂ້ອຍອາດເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເສຍຫາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ມີອາການໃດໆເລີຍ’ ແລະອັນນັ້ນ ແມ່ນເຫດຜົນ ເປັນຫຍັງເຈົ້າຕ້ອງລະ ມັດລະວັງແລະໄປສັກຢາວັກຊີນ.”
ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານພະຍາດຕິດແປດທ່ານນີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍ່ວ່າເຈົ້າແມ່ນຜູໃດກໍຕາມ ວິທີທາງທີ່ດີສຸດເພື່ອສິ້ນສຸດໂຣກລະບາດ ແລະຂໍ້ຈຳກັດຕ່າງໆຂອງມັນນັ້ນ ແມ່ນໃຫ້ໄປສັກຢາວັກຊີນ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ