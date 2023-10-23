ພໍ່ຂອງໂຕປະກັນໄວໜຸ່ມຊາວອາເມຣິກັນ ທີ່ໄດ້ຖືກປ່ອຍໂຕໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ກ່າວວ່າ ນາງ 'ສະບາຍດີຫຼາຍ'

ພໍ່ຂອງນາຕາລີ ຣານານ (Natalie Raanan), ຕົວປະກັນໄວໜຸ່ມຊາວ ອາເມຣິກັນ ທີ່ຖືກປ່ອຍຕົວ ກ່າວວ່າ ນາງສະບາຍດີ ຫລັງຈາກທີ່ນາງໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວໂດຍກຸ່ມຮາມາສ ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານ ຢູຣິ ຣານານ (Uri Raanan) ຈາກລັດອິລລີນອຍ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວເອພີ ວ່າ ລາວໄດ້ລົມກັບລູກສາວຂອງລາວທາງໂທລະສັບ. ລາວເວົ້າວ່າ: "ນາງສະບາຍດີ. ນາງສະບາຍດີຫຼາຍ." "ຂ້ອຍນໍ້າຕາໄຫຼ, ແລະຂ້ອຍຮູ້ສຶກດີຫຼາຍ." ຊາຍອາຍຸ 71 ປີຄົນນັ້ນ ກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ເຫັນຂ່າວໃນວັນສຸກວ່າແມ່ ແລະລູກສາວ ຊາວອາເມຣິກັນ ຈະຖືກປ່ອຍຕົວໂດຍກຸ່ມຮາມາສ, ແລະລາວໃຊ້ເວລາໝົດມື້ ຫວັງວ່າພວກເຂົາ ຈະຫມາຍເຖິງລູກສາວຂອງລາວ ແລະແມ່ຂອງນາງ, ນາງຈູດິດ ຣານານ (Judith Raanan). ລາວກ່າວວ່າ ລາວຫວັງວ່າທັງສອງຈະກັບຄືນມາໃນສະຫະລັດໃນອາທິດໜ້າ.