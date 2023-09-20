ອະນາຄົດຂອງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ສຳຄັນ ລະຫວ່າງເກົາຫຼີໃຕ້ແລະເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ໄດ້ມີການລົງນາມກັນເມື່ອ 5 ປີກ່ອນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງດ້ານທະຫານ ເວລານີ້ ພວມຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ ຫຼັງຈາກໃນອັນທີ່ໂຊລພິຈາລະນາວ່າ ເປັນການລ່ວງລະເມີດ ແລະການທ້າທາຍທາງທະຫານ ທີ່ມີມາເປັນລຳດັບ
ຂອງພຽງຢາງ.
ຂໍ້ຕົກລົງຮອບດ້ານທາງທະຫານ ທີ່ໄດ້ມີການເຊັນລົງນາມໂດຍສອງເກົາຫຼີເມື່ອວັນທີ 19 ກັນຍາ ປີ 2018 ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ CMA ໄດ້ເວົ້າເຖິງບາດກ້າວຕ່າງໆ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງທະຫານແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຫດການທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈເກີດຂຶ້ນ.
ການລົງນາມດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນໄລຍະທີ່ພວມມີການປະນີປະນອມລະຫວ່າງໂຊລແລະພຽງຢາງ ແຕ່ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງບໍ່ໄດ້ລາບລື່ນປານໃດໃນໄລຍະສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມານີ້.
ເກົຫຼີເໜືອໄດ້ເພີ້ມທະວີໂຄງການພັດທະນາອາວຸດຂອງຕົນ ໂດຍທຳການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຫຼາຍໆຄັ້ງ ຮວມທັງ ການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຮວາຊອງ-18 ທີ່ໃຊ້ເຊື້ອໄຟແທ່ງ ເມື່ອເດືອນເມສາແລະກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ. ນອກນັ້ນ ພຽງຢາງຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະສົ່ງດາວທຽມທະຫານຂຶ້ນສູ່ວົງໂຄຈອນພາຍໃນປີນີ້.
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງການຂໍສະຫງວນທ່າທີຂອງຕົນ ກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງສອງເກົາຫຼີ.