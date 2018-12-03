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ພັກຂ​ວາ​ຈັດ ຊະ​ນະ​ຕຳ​ແໜ່ງສຳ​ຄັນ ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ອັນ​ດາ​ລູ​ເຊຍ ຂອງ ສ​ເປນ

ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂອງ​ພັກ​ ວັອກ​ສ ທີ່​ມີ​ແນວ​ທາງ​ຂວາ​ຈັດ ສະເຫຼີມ​ສະຫຼອງ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ອັນ​ດາ​ລູ​ເຊຍ. ເມືອງ ເຊວິ​ລ, ປະ​ເທດ ສ​ເປນ. 2 ທັນ​ວາ, 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ພັກ​ການ​ເມືອງ​ຂວາ​ຈັດ ທີ່​ຕໍ່​ຕ້ານ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ແລະ ຕໍ່​ຕ້າ​ນ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ພາບ​
ຢູໂຣບ ໄດ້ຊະນະບ່ອນນັ່ງໃນສະຖາບັນນິຕິບັນຍັດເປັນຄັ້ງທຳອິດ ໃນປະເທດ ສເປນ.

ດ້​ວຍ​ຄະ​ແນນ​ສຽງຫຼາຍກວ່າ 96 ເປີ​ເຊັນ​ທີ່​ໄດ້​ນັບແລ້ວ ໃນ​ການ​ເລືອກຕັ້ງ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ
ອັນດາລູເຊຍ ເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ນັ້ນ, ພັກ ວັອກສ ໄດ້ຮັບ 12 ບ່ອນນັ່ງ, ເຮັດໃຫ້
ຝ່າຍອະນຸລັກນິຍົມ ມີຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ.

ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ ໄດ້​ຖືກ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ວ່າ ​ເປັນ​ການ​ທົດ​ສອບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຄັ້ງ​ທຳ​
ອິດ ສຳລັບພັກສັງຄົມນິຍົມຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປໂດຣ ຊານເຊັສ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານ
ໄດ້ເຂົ້າກຳອຳນາດ ໃນເດືອນມິຖຸນາເປັນຕົ້ນມາ.

ພັກ​ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ​ໄດ້​ຊະ​ນະ 33 ບ່ອນ​ນັ່ງ​ ໃນ​ນິ​ຕິ​ບັນ​ຍັດ ອັນ​ດາ​ລູ​ເຊຍ, ທຽບ​ໃສ່ ກັບ 47
ບ່ອນນັ່ງ ໃນປີ 2015. ພັກການເມືອງນິຍົມແນວທາງກາງອຽງຊ້າຍ ອາດສູນເສຍການ
ຄວບຄຸມພາກພື້ນທີ່ມີປະຊາກອນໜາແໜ້ນທີ່ສຸດຂອງ ສເປນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບ
37 ປີ ຖ້າພັກການເມືອງຝ່າຍຂວາຕ່າງໆ ສາມາດຕົກລົງທີ່ຈະກໍ່ຕັ້ງລັດຖະບານໄດ້.

ມັນ​ເປັນ​ການ​ສະ​ແດງ​ທີ່​ຂີ້​ຮ້າຍ​ທີ່​ສຸດ​ ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຂອງ​ພັກ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ,
ເຊິ່ງໄດ້ປົກຄອງພາກພື້ນ ອັນດາລູເຊຍ ໃນ 36 ປີທີ່ຜ່ານມາ.

ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ສ​ເປນ ໄດ້ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ຝ່າຍ​ຂວາຈັດ ທີ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຄວບ​ຄຸມ​
ການເມືອງໃນທົ່ວທະວີບ ຢູໂຣບ. ແຕ່ຕອນນີ້ ພັກ ວັອກສ ປາກົດວ່າຈະມີຄວາມໄດ້ປຽບ
ກ່ຽວກັບ ຄວາມເຫັນການຕໍ່ຕ້ານຄົນເຂົ້າເມືອງໃນທົ່ວ ຢູໂຣບ ໃນຂະນະທີ່ພວກຍົກຍ້າຍ
ຖິ່ນຖານ ແລະ ຜູ້ຂໍລີ້ໄພ ໄດ້ຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າໃນ ຢູໂຣບ ຈາກ ອາຟຣິກາເໜືອ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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