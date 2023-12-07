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ການຂົ່ມຂູ່ ທາງ​ອອນ​ລາຍ​ ສ້າງຄວາມກັງວົນ ໃຫ້ແກ່ນັກຂ່າວ ກໍາປູເຈຍ-ອາເມຣິກັນ

ນັກຂ່າວກໍາປູເຈຍ-ອາເມຣິກັນ ທີ່ຖືກເນລະເທດ ທ່ານຊາຣາດາ ແທັງ ມີຄວາມກັງວົນວ່າ ສະມາຊິກຄອບຄົວທີ່ຍັງດໍາລົງຊີວິດໃນກໍາປູເຈຍ ຈະກາຍເປັນເປົ້າໝາຍເນື່ອງຈາກວຽກຂອງລາວ. (Courtesy of Sarada Taing)
ນັກຂ່າວກໍາປູເຈຍ-ອາເມຣິກັນ ທີ່ຖືກເນລະເທດ ທ່ານຊາຣາດາ ແທັງ ມີຄວາມກັງວົນວ່າ ສະມາຊິກຄອບຄົວທີ່ຍັງດໍາລົງຊີວິດໃນກໍາປູເຈຍ ຈະກາຍເປັນເປົ້າໝາຍເນື່ອງຈາກວຽກຂອງລາວ. (Courtesy of Sarada Taing)

ໂຣກ​ຫວາດ​ລະ​ແວງ ໄດ້​ກາຍມາ​ເປັນ​ບາງສິ່ງໃນ​ຊີ​ວິດ​ ຂອງທ່ານຊາຣາດາ ແທັງ (Sarada Taing), ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ນັກ​ຂ່າວຄົນ​ນີ້ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຂົ່ມ​ຂູ່ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງຈາກນັກສື່​ສັງຄົມອອນລາຍ ​ທີ່ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນຸນ​ລັດ​ຖະ​ບານ ​ໃນ​ກໍາ​ປູ​ເຈຍ​ເມື່ອ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ​ຜ່ານ​ມາ.

ໃນ​ຂໍ້ຄວາມ​ເປັນ​ສຽງຄັ້ງທີນຶ່ງ ​ທີ່​ສົ່ງ​ມາຜ່ານ​ທາງເຟສ໌ບຸກ ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 19 ມິຖຸນາ​ນີ້, ທ່ານ​ເພັງ ວັນນາກ ອະດີດ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳຫຼວດ​ກ່າວ​ວ່າ ລາວ “ຢາກ​ຕັດ​ຫົວ​ຂອງຂ້ອຍ ຖ້າ​ຫາກ​ຂ້ອຍ​ມາ​ກຳປູ​ເຈຍ,” ທ່ານ ແທັງ, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນອາ​ໄສ​ຢູ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ກ່າວ.

ໃນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ສຽງ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ, ຜູ້​ໂທ​ຫາກ່າວ​ວ່າ ​ລາວ​ຮູ້​ຈັກ​ຄົນຢູ່​ໃນ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ຍັງ​ກຽດ​ຊັງ ທ່ານ ແທັງ. ອີກບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຕໍ່ມາ ໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ, ທ່ານວັນ ນາກ ໄດ້ຈັດການສົນທະນາຜ່ານທາງເຟສ໌ບຸກໄລຟ໌ ໃນລະຫວ່າງນັ້ນ ລາວກ່າວວ່າ ລາວຈະບໍ່ຄິດເປັນຄັ້ງທີສອງ ທີ່ຈະສັງຫານ ທ່ານແທັງ.

ຂໍ້ຄວາມທັງສອງສະບັບ ໄດ້ຮັບການທົບທວນ ແລະແປໂດຍ VOA, ເຊິ່ງເປັນການເວົ້າທີ່ບໍ່ສຸພາບ ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ໂດຍລວມມີການຂົ່ມຂູ່ທີ່ຮຸນແຮງທາງເພດຕໍ່ຄອບຄົວຂອງນັກຂ່າວຄົນ​ນີ້.

ທ່ານແທັງ ກ່າວວ່າ “ຂ້ອຍຮູ້ສຶກຕົກໃຈແທ້ໆ, ແລະຂ້ອຍກໍຢ້ານຫຼາຍ. ຄອບຄົວ​ຂອງ​ຂ້ອຍພາກັນ​ຢ້ານ​ກົວ​ຫລາຍ, ຂ້ອຍບໍ່ມີກົນໄກໃດໆ ທີ່ຈະປົກປ້ອງຕົນເອງເລີຍ."

ທ່ານແທັງ ກ່າວວ່າ ທ່ານວັນນາກ ຮາວີລາວ ມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ແຕ່ເຫດ ການຫລ້າສຸດປາກົດວ່າ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກອົງການຂ່າວຂອງ ທ່ານແທັງ ດໍາເນີນການອອກອາກາດລາຍງານກ່ຽວກັບນັກທຸລະກິດກຳປູເຈຍ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າທໍາການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.

ທ່ານວັນນາກ ຜູ້ທີ່​ດໍາ​ເນີນລາຍ​ການອອກ​ຂ່າວ​ໃນ​ຫນ້າ​ເຟ​ສ໌​ບຸກ ​ທີ່​ມີຄົນຕິດຕາມ​ເກືອບ 685,000 ຄົນ​, ບໍ່​ໄດ້​ຕອບ​ຄໍາ​ຖາມໃດໆ ທີ່​ຮ້ອງຂໍຈາກ VOA.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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