ກຸ່ມລັດອິສລາມ ຍັງມີນັກລົບ ຫຼາຍສິບພັນຄົນ ໃນອີຣັກ ແລະຊີເຣຍ

ພວກກໍ່ການຮ້າຍກຸ່ມລັດອິສລາມ ອາດຈະເປັນພວກທີ່ທົນທານ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະເປັນ ອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງກວ່າທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດເຕັມໃຈທີ່ຈະປ່ອຍໄວ້, ໂດຍກ່າວວ່າ
ກຳລັງສູ້ລົບໃນອີຣັກ ແລະຊີເຣຍ ແມ່ນມີຈຳນວນໃກ້ໆກັບອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ຈຸດສູງທີ່ສຸດ
ຂອງພວກເຂົາແລ້ວ.
ຫຼັງຈາກໂຈມຕີຖິ້ມລະເບີດ ມາເປັນເວລາ 4 ປີແລ້ວ ການກຳຈັດພວກຜຸູ້ນຳທີ່ສຳຄັນໆ
ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ແລະການໂຈມຕີອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫລັງຈາກສະຫະລັດ
ແລະກຸ່ມແນວໂຮມ, ມັນຍັງມີພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມປະມານ 28,600 ຫາ
31,600 ຄົນ ໃນອີຣັກແລະຊີເຣຍ ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ທາງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ກວດກາທົ່ວໄປ ຂອງການປະຕິບັດງານ Inherent Resolve ແລະການ
ປະຕິບັດງານ ປາຊິຟິກ ອິໂກລ ໃນຟິລິບປິນ (OIR ແລະ OPEP).
ໃນຄວາມແຂງແກ່ນໃນລະດັບສູງສຸດຂອງກຸ່ມໃນປີ 2015 ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບສະຫະລັດ
ກະວ່າ ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍນີ້ ແມ່ນມີນັກລົບຢູ່ປະມານ 33,000 ຄົນ ໃນອີຣັກແລະຊີເຣຍ
ໃນເວລານັ້ນ, ດ້ວຍການເສີມກຳລັງ ໃນການເກັບເກນ ເອົາພວກນັກລົບຕ່າງປະເທດ
ເຂົ້າໄປໃນກຸ່ມ ໃນແຕ່ລະເດືອນນັ້ນ.
ໃນການຄາດຄະເນໃໝ່ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ໃຊ້ເງິນຈຳນວນ 14 ລ້ານ 3 ແສນໂດລາເຂົ້າໃສ່
ໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດຫຼາຍກວ່າ 24,000 ຄັ້ງ, ແນວໂຮມທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດ
ແມ່ນປະສົບຜົນສຳເລັດແຕ່ພຽງບາງສ່ວນເທົ່ານັ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ປະກາດຕົນເອງ ສ້າງຕັ້ງລັດອິສລາມ ຊຶ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍອິດທິພົນກວມເຂົ້າໄປ ໃນບາງ
ພາກສ່ວນຂອງອີຣັກ ແລະຊີເຣຍ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກາຍນັ້ນໄປ, ຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ນຳພາ
ໂດຍສະຫະລັດນັ້ນ ແມ່ນເຮັດໄດ້ ແຕ່ພຽງໜ້ອຍດຽວ ທີ່ຈະກຳຈັດການດຳເນີນຄວາມ
ພະຍາຍາມຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມໂດຍລວມ.
ແທນທີ່ ລາຍງານຂອງຜູ້ກວດກາທົ່ວໄປທີ່ອອກໃນທຸກໆ 3 ເດືອນ ໄດ້ອ້າງຕົວເລກ
ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ອາດສາມາດ
ນຳເອົາພວກນັກລົບ ຫຼາຍກວ່າ 17,000 ຄົນ ເຂົ້າໄປໃນອີຣັກ.
ສ່ວນພວກນັກລົບອີກ 13,100 ຄົນ ຫາ 14,500 ຄົນ ແມ່ນມີໜ້າຢູ່ໃນຊີເຣຍ, ຊຶ່ງລາຍ
ງານໄດ້ລະບຸໄວ້ ມີພຽງແຕ່ 4,000 ຄົນ ຫາ 6,000 ຄົນເທົ່ານັ້ນ “ຍັງຢູ່ໃນເຂດປະຕິ
ບັດງານທາງທະຫານຂອງສະຫະລັດ ໃນພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ.” ສ່ວນທີ່ເຫຼືອນັ້ນ
ແມ່ນປະຕິບັດງານ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍລະບອບການປົກຄອງຂອງຊີເຣຍ ແລະ
ພັນທະມິດເຊັ່ນ ຣັດເຊຍ ແລະອີຣ່ານ.
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