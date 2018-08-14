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ກຸ່ມລັດອິສລາມ ຍັງມີນັກລົບ ຫຼາຍສິບພັນຄົນ ໃນອີຣັກ ແລະຊີເຣຍ

ສະມາຊິກຄົນນຶ່ງ ຂອງກອງກຳລັງອີຣັກ ຍ່າງຜ່ານປ້າຍຂອງກຸ່ມລັດ ອິສລາມ ໃນອຸໂມງ ທີ່ີໃຊ້ສຳລັບການຝຶກຊ້ອມ ຂອງກຸ່ມຈີຮາດ, ມີນາ 2017, ຂ້າງນອກເມືອງ ໂມລຊູລ

ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ ອາ​ດຈະ​ເປັນ​ພວກ​ທີ່​ທົນ​ທານ​, ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ ​ແລະເປັນ ອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງກວ່າທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະຫະລັດ​ເຕັມໃຈທີ່ຈະປ່ອຍໄວ້, ໂດຍກ່າວວ່າ
ກຳລັງສູ້​ລົບໃນ​ອີຣັກ ​ແລະ​ຊີ​ເຣຍ ​ແມ່ນ​ມີ​ຈຳນວນໃກ້ໆກັບ​ອັນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ຈຸດ​ສູງ​ທີ່​ສຸດ
​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາແລ້ວ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ໂຈມຕີຖິ້ມລະ​ເບີ​ດ ມາ​ເປັນ​ເວລາ 4 ປີ​ແລ້ວ ການ​ກຳຈັດ​ພວກ​ຜຸູ້ນຳທີ່ສຳຄັນໆ
​ຂອງ​ກຸ່ມ​ລັດອິສລາມ ​ແລະການໂຈມ​ຕີ​ອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫລັງຈາກສະຫະລັດ ​
ແລະ​ກຸ່ມແນວໂຮມ, ມັນ​ຍັງ​ມີ​ພວກ​ນັກ​ລົບຂອງ​ກຸ່ມ​ລັດອິສລາມປະມານ 28,600 ຫາ
31,600 ຄົນ ​ໃນ​ອີຣັກ​ແລະ​ຊີ​ເຣຍ ອີງ​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່ທາງ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ
ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ກວດກາທົ່ວໄປ ​ຂອງການ​ປະຕິບັດ​ງານ ​Inherent Resolve ​ແລະ​ການ
ປະຕິບັດ​ງານ ​ປາຊິ​ຟິກ ​ອິ​ໂກລ ໃນຟິລິບ​ປິນ (OIR ​ແລະ OPEP).

​ໃນ​ຄວາມ​ແຂງ​ແກ່ນໃນລະດັບສູງສຸດ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ໃນ​ປີ 2015 ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສືບ​ລັບ​ສະຫະລັດ
ກະ​ວ່າ ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍນີ້ ​ແມ່ນມີນັກລົບຢູ່​ປະມານ 33,000 ຄົນ ໃນ​ອີຣັກ​ແລະ​ຊີ​ເຣຍ ​
ໃນ​ເວລາ​ນັ້ນ, ດ້ວຍການເສີມກຳລັງ ​ໃນ​ການ​ເກັບເກນ​ ເອົາ​ພວກນັກ​ລົບຕ່າງປະເທດ​
ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ກຸ່ມ ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ເດືອນນັ້ນ.

ນັກຮຽນຊາວອີຣັກ ຜູ້ນຶ່ງ ຢ່າງຜ່ານຜະໜັງຮົ້ວໂຮງຮຽນ ທີ່ມີຮູບແຕ້ມທີ່ສະແດງອອກ ຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ທີ່ຈໍ່ປືນຍິງພວກນັກໂທດ, ເມືອງໂມລໂຊລ, ອີຣັກ, 30 ເມສາ 2018.
ນັກຮຽນຊາວອີຣັກ ຜູ້ນຶ່ງ ຢ່າງຜ່ານຜະໜັງຮົ້ວໂຮງຮຽນ ທີ່ມີຮູບແຕ້ມທີ່ສະແດງອອກ ຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ທີ່ຈໍ່ປືນຍິງພວກນັກໂທດ, ເມືອງໂມລໂຊລ, ອີຣັກ, 30 ເມສາ 2018.

ໃນການ​ຄາດ​ຄະ​ເນໃໝ່​ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ໃຊ້​ເງິນຈຳນວນ 14 ລ້ານ 3 ​ແສນ​ໂດ​ລາເຂົ້າ​ໃສ່
​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາກາດ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 24,000 ຄັ້ງ, ແນວໂຮມ​ທີ່​ນຳພາ​ໂດຍ​ສະຫະລັດ
ແມ່ນ​ປະສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ແຕ່ພຽງບາງ​ສ່ວນເທົ່ານັ້ນ. ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ກຸ່ມ​ລັດອິສລາມ ​ໄດ້​ປະກາດຕົນເອງ ​ສ້າງຕັ້ງລັດອິສລາມ ຊຶ່ງໄດ້​ຂະຫຍາຍ​ອິດ​ທິພົນກວມ​ເຂົ້າ​ໄປ ​ໃນບາງ
ພາກສ່ວນຂອງ​ອີຣັກ​ ແລະ​ຊີ​ເຣຍ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກາຍນັ້ນໄປ, ຄວາມ​ພະຍາຍາມ ​ທີ່ນຳພາ
ໂດຍສະຫະລັດນັ້ນ ​ແມ່ນ​ເຮັດ​ໄດ້ ​ແຕ່​ພຽງ​ໜ້ອຍ​ດຽວ ທີ່​ຈະ​ກຳຈັດການດຳເນີນຄວາມ
ພະຍາຍາມຂອງ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ​ໂດຍ​ລວມ.

​ແທນ​ທີ່ ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ຜູ້ກວດກາທົ່ວໄປທີ່ອອກໃນທຸກໆ​ 3 ​ເດືອນ ໄດ້ອ້າງຕົວເລກ
ຂອງກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດທີ່ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ ​ອາດສາມາດ​
ນຳ​ເອົາ​ພວກ​ນັກ​ລົບ ຫຼາຍ​ກວ່າ 17,000 ຄົນ ​ເຂົ້າໄປໃນ​ອີຣັກ.

ສ່ວນພວກນັກລົບອີກ 13,100 ຄົນ ຫາ 14,500 ຄົນ ​ແມ່ນ​ມີໜ້າຢູ່ໃນ​ຊີ​ເຣຍ, ຊຶ່ງ​ລາຍ​
ງານ​ໄດ້​ລະບຸ​ໄວ້ ​ມີ​ພຽງ​ແຕ່ 4,000 ຄົນ ຫາ 6,000 ຄົນເທົ່ານັ້ນ “ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ປະຕິ
ບັດ​ງານ​ທາງທະຫານ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ຊີ​ເຣຍ.” ສ່ວນ​ທີ່ເຫຼືອ​ນັ້ນ ​
ແມ່ນ​ປະຕິບັດ​ງານ ​ຢູ່ໃນ​ເຂດ​ທີ່​ຄວບ​ຄຸມໂດຍລະ​ບອບ​ການ​ປົກຄອງຂອງ​ຊີ​ເຣຍ ​ແລະ
ພັນທະ​ມິດ​ເຊັ່ນ ຣັດ​ເຊຍ ​ແລະ​ອີຣ່ານ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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