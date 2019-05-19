ປະເທດ ໂຮນລັງ ໄດ້ຊະນະການແຂ່ງຂັນຮ້ອງເພງ Eurovision ປີ 2019 ທີ່ນະຄອນ
ຫຼວງ ແທລ ອາວີຟ ໃນວັນເສົາວານນີ້, ດ້ວຍເພງເປຍໂນແນວເສົ້າຂອງທ້າວ ດັງແຄັນ
ລໍເຣັນສ໌ ແຂ່ງກັບ ແຊັ້ມຄົນປັດຈຸບັນຂອງລາຍການແຂ່ງຂັນຮ້ອງເພງທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຂອງ
ຢູໂຣບ.
ທ້າວ ດັງແຄັນ ອາຍຸ 25 ປີ ໄດ້ມີຄະແນນນຳໜ້າໃນຕອນຕົ້ນໆກ່ອນຮອບຊິງຊະນະເລີດ
ແຕ່ໄດ້ຮັບພຽງອັນດັບທີສາມ ຫຼັງຈາກການລົງຄະແນນສຽງຂອງຄະນະກຳມະການມື
ອາຊີບຈາກ 41 ປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ, ຕາມຫຼັງປະເທດ ສວີເດັນ ແລະ ມາເຊໂດເນຍເໜືອ.
ລາວໄດ້ມີຄະແນນນຳໜ້າຍ້ອນການລົງຄະແນນສຽງຂອງພວກແຟນເພງ, ເຮັດໃຫ້ປະ
ເທດ ໂຮນລັງ ໄດ້ຊະນະເປັນຄັ້ງທີຫ້າຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ. ອິຕາລີ
ໄດ້ອັນດັບສອງ, ຕາມດ້ວຍ ຣັດເຊຍ, ສວິດເຊີແລນ ແລະ ນໍເວ.
ທ້າວ ລໍເຣັນສ໌ ໄດ້ກ່າວ, ໃນຂະນະທີ່ລາວໄດ້ຮັບຂັນຈາກຜູ້ຊະນະເລີດຂອງປີກາຍນີ້,
ນາງ ເຮັດຕາ ບາຊິໄລ ຈາກປະເທດ ອິສຣາແອລ ວ່າ "ນີ້ແມ່ນສຳລັບຄວາມຝັນທີ່ໃຫຍ່.
ນີ້ແມ່ນສຳລັບເພງກ່ອນອື່ນໝົດ, ຕະຫຼອດໄປ."
ປະຊາຊົນປະມານ 200 ລ້ານຄົນຈາກທົ່ວໂລກ ເຊື່ອວ່າໄດ້ເບິ່ງການແຂ່ງຂັນຮ້ອງເພງ
ປະຈຳປີນີ້, ດ້ວຍ 26 ປະເທດ ຕໍ່ສູ້ກັນໃນການແຂ່ງຂັນຮອບສຸດທ້າຍຂອງລາຍການ
Eurovision ຄັ້ງທີ 64.
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