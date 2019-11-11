ນັກປະຫວັດສາດ ຣັດເຊຍ ທີ່ມີຊື່ສຽງທ່ານນຶ່ງ ຜູ້ມັກທີ່ຈະແຕ່ງຕົວເປັນເທບພະບຸດ, ນາໂປລີອົງ ນັ້ນ, ແມ່ນກຳລັງປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາຄາດຕະກຳ ຫຼັງຈາກຕຳຫຼວດໄດ້ນຳຕົວຂອງລາວອອກມາຈາກແມ່ນ້ຳ ມອຍກາ ພ້ອມກັບກະເປົາເປ້ທີ່ບັນຈຸແຂນທີ່ຖືກຕັດຂອງແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ.
ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ໂອເລັກ ໂຊໂຄລອຟ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ສາລະພາບວ່າໄດ້ຂ້າຄົນຮັກຂອງລາວ ແລະ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບຕຳຫຼວດ.
ທະນາຍຄວາມໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ລູກຄວາມຂອງລາວເປັນຄົນສູງອາຍຸ ແລະ ເປັນຄົນຜູ້ທີ່ມີບັນຫາທາງອາລົມ ແລະ ມີຄວາມກົດດັນ. ລາວໄດ້ຖືກນຳຕົວມາສອບປາກຄຳ ຫຼັງຈາກໄດ້ໃຊ້ຄ່ຳຄືນຂອງວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ປິ່ນປົວສຳລັບອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍຕ່ຳ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ລະບຸຕົວຜູ້ເຄາະຮ້າຍວ່າແມ່ນນາງ ອານາສຕາເຊຍ ເຢຊເຈັນໂກ (Anastasia Yeshchenko), ນຶ່ງໃນນັກສຶກສາຂອງທ່ານ ໂຊໂຄລອຟ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮ່ວມງານ ກ່ຽວກັບ ບົດຂຽນຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບ ນາໂປລີອົງ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນສົບທີ່ຖືກຕັດຂອງລາວໃນອາພາດເມັ້ນຂອງທ່ານ ໂຊໂຄລອຟ ໃນເມືອງ ເຊັ້ນ ປີເຕີສເບີກ, ໃກ້ກັບບ່ອນທີ່ລາວຖືກດຶງອອກມາຈາກແມ່ນ້ຳ.
ລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນເວົ້າວ່າ ທ່ານ ໂຊໂຄລອຟ ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຍິງປືນໃສ່ຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນດ້ວຍຄວາມໂມໂຫ ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດແລ້ວນີ້ ແລະ ໄດ້ປົກປິດສົບຂອງລາວຈາກແຂກທີ່ມາຢາມເປັນເວລາສອງວັນ ກ່ອນທີ່ລາວປາກົດວ່າ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະກຳຈັດຊິ້ນສ່ວນສົບຂອງນາງ.
ມັນບໍ່ເປັນທີ່ແນ່ນອນວ່າ ການທີ່ທ່ານໂດດເຂົ້າໄປໃນແມ່ນ້ຳ ມອຍກາ ທີ່ເຢນຈັດນັ້ນເປັນການພະຍາຍາມຂ້າຕົວຕາຍ ຫຼື ໄດ້ຕົກລົງໄປເວລາທີ່ລາວເມົາເຫຼົ້າ ຕອນທີ່ລາວພະຍາຍາມທີ່ຈະຖິ້ມກະເປົາເປ້ນັ້ນ.
ນັກສຶກສາຂອງທ່ານ ໂຊໂຄລອຟ ໄດ້ອະທິບາຍລາວວ່າເປັນຄົນແປກ ແລະ ເປັນອາຈານທີ່ຜິດປົກກະຕິ ຜູ້ທີ່ມັກນຸ່ງເຄືອງເປັນ ນາໂປລີອົງ ແລະ ຮຽນແບບການຕໍ່ສູ້ຂອງຈັກກະພັດຂອງ ຝຣັ່ງ ຢູ່ເທິງຫຼັງມ້າ.
ຄົນອື່ນໆເວົ້າວ່າມັນເປັນການດູໝິ່ນ, ບາງຄັ້ງກໍທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍຮັກສຶກສາ, ແລະ ເປັນຂີ້ເຫຼົ້າຜູ້ທີ່ມັກຈະເວົ້າເປັນພາສາ ຝຣັ່ງ ອອກມາ.
ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ກ່າວຫາມະຫາວິທະຍາໄລລັດ ເຊັ້ນ ປີເຕີສເບີກ ກ່ຽວກັບ ການບໍ່ເຮັດຫຍັງເພື່ອຄວບຄຸມທ່ານ ໂຊໂຄລອຟ, ແຕ່ເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າຕົກໃຈກັບການກ່າວຫາວ່າລາວໄດ້ຂ້າຄົນຮັກຂອງລາວ.
ທ່ານ ໂຊໂຄລອຟ ໄດ້ເປັນທີ່ເຄົາລົບຢ່າງສູງໃນວົງການສຶກສາ ຣັດເຊຍ ແລະ ໃນປີ 2013 ລາວໄດ້ຮັບລາງວັນກອງພັນກຽດຕິຍົດ ຝຣັ່ງ, ເຊິ່ງແມ່ນລາງວັນທີ່ເປັນກຽດສູງສຸດຂອງພົນລະເຮືອນຂອງ ຝຣັ່ງ.