‘ຂ່າວປອມ’ ຍັງຄົງເປັນ ບັນຫາໃຫຍ່ ຢູ່ໃນ ອິນໂດເນເຊຍ

ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງທີ່ຮ້ອນແຮງ ໃນນະຄອນຫລວງ Jakarta
ທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີຂ່າວລືທີ່ຜິດໆ ທາງອອນລາຍ ຂ່າວປອມ ຍັງຄົງເປັນບັນຫາໃຫຍ່ ຢູ່ໃນ
ອິນໂດເນເຊຍ. ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ຕຳຫຼວດໄດ້ຈັບກຸມ ຜູ້ນຳຂອງອົງການຂ່າວປອມ 3 ຄົນ
ທີ່ຮວມຕົວກັນເປັນກຸ່ມ ເອີ້ນວ່າ Saracen. ອົງການຂ່າວປອມຍັງໄດ້ມີບົດບາດ ໃນການ
ປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານຄອມມິວນິສ ທີ່ໄດ້ຖືກລະງັບສອງຄັ້ງ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຢູ່ໃນນະຄອນ
Jakarta ທີ່ກ່ຽວພັນ ກັບການຄາດຕະກຳໝູ່ ໃນປີ 1965.
ທັງໃນວັນເສົາ ແລະ ວັນອາທິດ ທ້າຍສັບປະດາຜ່ານມານີ້ ພວກປະທ້ວງ ໄດ້ພາກັນເຂົ້າ
ໄປລົບກວນ ການປະຊຸມຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ສະຖາບັນໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ຂອງ
Jakarta ຫຼື LBH. ສະຖາບັນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖະແຫລງວ່າ “ເລື່ອງຫລອກລວງ” ກ່ຽວກັບ
ລັກສະນະຂອງລາຍການສຳມະນາ ໂດຍມີບັນດາຜູ້ລອດຊີວິດ ໃນປີ 1965 ແລະ ຕິດຕໍ່
ດ້ວຍງານຊຸມຊົນ ໂດຍມີກາບກອນ ແລະ ດົນຕີ ທີ່ໄດ້ກະຕຸ້ນ ພວກທີ່ປະທ້ວງເຫຼົ່ານັ້ນ ຢູ່ດ້ານນອກ LBH.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ນັ້ນ ສະຖາບັນ LBH ໄດ້ຂຽນວ່າ
“ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ເປັນເລື່ອງຫລອກລວງຫຼືຂ່າວຜິດໆ ຂອງການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ
ບົນພື້ນຖານໃນການກ່າວຫາ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໄດ້ຖືກອອກອາກາດໄປ ແລະຄຳສັ່ງໃຫ້
ທຳການໂຈມຕີສະຖາບັນ LBH ກໍໄດ້ແຜ່ລາມອອກໄປຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະໃນຂອບ
ເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ ບົນພື້ນຖານທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນງານຂອງພັກຄອມມູນິສ ນັ້ນແມ່ນເພງ
ໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຂອງພວກຄອມມູນິສ ແລະອື່ນໆ ໃນເມື່ອວ່າ ບໍ່ມີຫຍັງໃນທຳນອງ
ນັ້ນເລີຍ.”
ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ແມ່ນຜູ້ໃດແທ້ເປັນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫລັງ ໃນການສ້າງຂ່າວ
ຫລອກລວງ ກ່ຽວກັບສະຖາບັນ LBH.
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