ໃນຂະນະທີ່ທ່ານມາກ ຈຊັກເກີເບີກ (Mark Zuckerberg) ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ ຂອງບໍລິສັດ Facebook ຫາທາງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາຫລຸດຜ່ອນລົງຢູ່ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ກ່ຽວກັບການຈະເລີ້ມເປີດໃຫ້ໃຊ້ເງິນຕາທາງດິຈິຕອລ ຂອງໂລກຕາມທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ນັ້ນ, ປະທານຄະນະກຳມະການດ້ານການເງິນໃນສະພາຕ່ຳ, ທ່ານນາງ ແມັກຊິມ ວໍເທີສ໌ (Maxine Waters) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂຈະການເລີ້ມຕົ້ນໃຊ້ເງິນຕານັ້ນໄວ້ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ແລະກະທັ້ງໄດ້ສະເໜີວ່າ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວຄວນແຍກຕົວອອກຈາກກັນ.
ໃນໄລຍະທີ່ໃຫ້ຄຳໃຫ້ການຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການຢູ່ນັ້ນ, ທ່ານ ຈຊັກເກີເບີກ (Zuckerberg) ຮັບຮູ້ວ່າ ການເປີດໃຫ້ເລີ້ມໃຊ້ເງິນຕາທີ່ວ່ານີ້ ໃນປີ 2020 ຕາມທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ນັ້ນ "ເປັນໂຄງການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ," ແຕ່ທ່ານກໍເວົ້າວ່າ ເງິນຕາທີ່ໃຊ້ລະຫັດລັບດັ່ງກ່າວ ຈະສະໜອງວິທີການທີ່ມີການຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ຄົນອາເມຣິກັນຫລາຍລ້ານຄົນ ທີ່ບໍ່ມີບັນຊີໃນທະນາຄານ ໃຫ້ສາມາດທຳການໂອນເງິນທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳໄດ້.
"ຄົນພາກັນຈ່າຍຄ່າສູງເກີນໄປຫລາຍໂພດ ແລະຕ້ອງລໍຖ້າດົນເກີນໄປຫລາຍໂພດ ເພື່ອຈະສົ່ງເງິນໄປໃຫ້ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ລະບົບນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ຈຊັກເກີເບີກ (Zuckerberg) ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຄຳໃຫ້ການທີ່ໄດ້ກຽມໄວ້ແລ້ວ.
ບັນດາຜູ້ອອກລະບຽບການດ້ານການເງິນ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ຈາກທັງສອງພັກ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງອອກມາ ວ່າເງິນຕາທີ່ໃຊ້ລະຫັດລັບດັ່ງກ່າວ ສາມາດທີ່ຈະຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດກົດໝາຍກໍເປັນໄດ້ ເຊັ່ນ ການຟອກເງິນ ແລະການລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດເປັນຕົ້ນ.
ຜູ້ອອກລະບຽບການບາງຄົນຍັງມີຄວາມເປັນຫ່ວງອີກວ່າ ຄັງສະສົມທີ່ໃຫຍ່ໂຕ ມະໂຫຖານທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາພ້ອມກັບເງິນທີ່ໃຊ້ຊື້ເງິນຕາທາງດິຈິຕອລນີ້ ສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າໄປແທນທີ່ຂອງລະບົບທະນາຄານກາງຂອງສະຫະລັດໄດ້ ແລະກໍຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບການເງິນຂອງໂລກອ່ອນແອລົງ.
ທ່ານ ຈຊັກເກີເບີກ (Zuckerberg) ໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມເປັນຫ່ວງເຫລົ່ານັ້ນ ດ້ວຍການຮັບປະກັນວ່າ ເງິນຕາທີ່ໃຊ້ລະຫັດລັບທີ່ເອີ້ນວ່າ ລີບຣາ (Libra) ນີ້ ຈະບໍ່ເອົາໄປນຳສະເໜີໃຫ້ໃຊ້ຢູ່ແຫ່ງໃດໃນໂລກ "ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າພວກອອກລະບຽບການຈະອະນຸມັດ ໃຫ້ເຮັດແນວນັ້ນໄດ້.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານນາງ ວໍເທີສ໌ (Waters) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ທ່ານ ຈຊັກເກີເບີກ (Zuckerberg) ຍຸຕິແຜນການເລີ້ມໃຊ້ເງິນລີບຣານີ້ໄວ້ ຈົນກວ່າວ່າ ບໍລິສັດ ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຫລາຍອັນ ທີ່ບັນດາຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະລະບົບການເມືອງຂອງສະຫະລັດຈະປະເຊີນ.