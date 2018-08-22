ເຟສບຸກ, ທວິດເຕີ ລຶບບັນຊີ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບ ອີຣ່ານ, ຣັດເຊຍ

ບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ສື່ສັງຄົມ ເຟສບຸກ ແລະ ທວິດເຕີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາ ເຈົ້າໄດ້ລົບລ້າງໜ້າ
ແລະ ບັນຊີທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບ ຣັດເຊຍ ແລະ ອີຣ່ານ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝໃນ
ສະຫະລັດ.
ເຟສບຸກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ລຶບ 254 ໜ້າໃນ ເຟສບຸກ ແລະ 116 ບັນຊີໃນ
ອິນສຕາແກຣມ ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນປະເທດ ອີຣ່ານ ແລະ ມີສ່ວນ ກ່ຽວກັບ ການໂຄສະນາ
ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຜິດ ທີ່ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ປະເທດຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກ, ລວມທັງ ສະຫະລັດ ແລະ
ອັງກິດ.
ບັນດາບໍລິສັດສື່ສັງຄົມທັງຫຼາຍໄດ້ຕອບໂຕ້ ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກບໍລິສັດຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພທາງຄອມພິວເຕີ FireEye, ເຊິ່ງໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ
ບັນຊີດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງເສີມການໂຄສະນາຊວນເຊື່ອຂອງ ອີຣ່ານ, ລວມທັງການສົນ
ທະນາ ກ່ຽວກັບ ການຕໍ່ຕ້ານປະ ເທດ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ, ຕໍ່ຕ້ານ ອິສຣາແອລ ແລະ
ເລື່ອງການສະໜັບສະໜູນ ປາແລສໄຕນ໌.”
ທ່ານ ນາທານນຽລ ໄກລເຈີ (Nathaniel Gleicher) ຫົວໜ້ານະໂຍ ບາຍການຮັກ
ສາຄວາມປອດໄພທາງຄອມພິວເຕີທີ່ບໍລິສັດ ເຟສບຸກ ໄດ້ກ່າວໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນໄວ້
ວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ລຶບ 652 ໜ້າ, ກຸ່ມ ແລະ ບັນຊີ ທີ່ເຂົ້າກັບພຶດຕິກຳທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື
ທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກປະເທດ ອີຣ່ານ ແລະ ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ຄົນໃນໜ່ວຍບໍລິການ
ອິນເຕີແນັດຫຼາຍແຫ່ງໃນພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ, ເຂດລາຕິນ ອາເມຣິກາ, ສະຫະ
ຣາຊະອານາຈັກ ແລະ ສະຫະລັດ.”
ການລຶບບັນຊີິຕ່າງໆນັ້ນໄດ້ມີຂຶ້ນສອງສາມສັບປະດາ ຫຼັງຈາກບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ປິດ
ໜ້າຕ່າງໆທີ່ມີຂໍ້ມູນບິດເບືອນຈາກຄວາມຈິງ ເຊິ່ງມີຕົ້ນກຳເນີດໃນປະເທດ ຣັດເຊຍ.
ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້, ເຟສບຸກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບໜ້າຄືທີ່ວ່ານັ້ນເພີ່ມເຕີມ
ແລະ ໄດ້ລຶບມັນອອກ. ແຕ່ທາງບໍລິສັດໄດ້ເວົ້າວ່າ ໜ້າຕ່າງໆຂອງ ຣັດເຊຍ ປາກົດວ່າ
ບໍ່ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງກັບໜ້າທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃນປະເທດ ອີຣ່ານ.
ພ້ອມກັນນັ້ນໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ທວິດເຕີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບ ແລະ ລຶບ
284 ບັນຊີ ສຳລັບການ “ພົວພັນໃນການປະຕິບັດງານປະສານກັນ” ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເວົ້າ
ວ່າ “ປາກົດວ່າມາຈາກປະເທດ ອີຣ່ານ.”
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