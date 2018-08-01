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ເຟສບຸກ ເອົາອອກ ບັນຊີ ທີ່ພົວພັນກັບ ການປະສານງານຄວາມປະພຶດ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ເຟສບຸກ ທີ່ເຫັນຢູ່ໜ້າຕະຫຼາດຮຸ້ນ ແນສແດັກ ໃນຈະຕຸລັດ ທາຍມ໌ສ ທີ່ນະຄອນ ນິວຢອກ.

ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ໃນ​ການ​ໃຊ້ອິດທິພົນຕໍ່​ບັນດາ​ຜູ້​ປ່ອນ​ບັດ​ໃນສະຫະລັດ ກ່ອນ​ການ​
ເລືອ​ກຕັ້ງ​ກາງ​ສະ​ໄໝ​ ປີ 2018 ​ໃນ​ເດືອນ​ພະຈິກ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້ ​ປາກົດ​ວ່າ​ໄດ້ດຳ​ເນີນ​ມາ
​ຕະຫຼອດ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເອກ​ກະ​ຊົນ ​ແລະ​ລັດຖະບານພາກັນ
​ລັງ​ເລ​ໃຈ ​ທີ່​ຈະ​ກ່າວ​ວ່າ​ແມ່ນໃຜ​ແທ້​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫຼັງ​ການ​ພົບ​ເຫັນ​ການໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ
ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້.

​ເຟສບຸກ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ວນນີ້ ວ່າ​ຕົນ​ໄດ້​ປິດ​ເຟສບຸກລົງ 32 ​ແຫ່ງ ​ແລະບັນ
ດາ​ບັນຊີ​ອິນ​ສ​ເຕິ​ແກຣມ ​ເພາະວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ “ໄດ້​ພົວພັນ​ກັບການ​ປະສານ​ງານ​ໃນການ
ປະພຶດ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ.”

​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຢ່າງ​ຍິງ ບໍລິສັດສື່​ສັງຄົມກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ປິດເຟສບຸກລົງ​ແປ​ດໜ້າ ​ທີ່ີ​ເປັນ
ເຈົ້າຂອງຟສບຸກ 17 ​ອັນ ​ແລະເຈັດບັນຊີອິນ​ສ​ເຕີ​ແກຣມ ທີ່ເກົ່າ​ແກ່​ທີ່​ສຸດ​ທີ່ໄດ້​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ມາ​
ໃນ​ເດືອນ​ມີນາປີ 2017.

​ເຟສບຸກກ່າວ​ວ່າ ບັນດາ​ບຸກຄົນທີ່​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫຼັງ​ບັນຊີ​ດັ່ງກ່າວ​ ໄດ້ໂຄສະນາຈຳນວນ 150
ຢ່າງ ​ປະມານ 11,000 ​ໂດ​ລາ ຢູ່​ເຟສບຸກ ​ແລະ​ອິນ​ສ​ເຕີ​ແກຣມ ​ໂດຍ​ຈ່າຍ​ເປັນ​ເງິນ​ໂດ​ລາສະຫະລັດ ​ແລະ​ເງິນ​ກາ​ນາ​ດາ.

​ເຟສບຸກກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ບົດ​ຂຽນທີ່​ໄດ້​ເຜີຍແຜ່​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ການ​ສືບ​
ສວນ ​ແລະ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຄວາມ​ຈິງ​ທັງ​ໝົດ ຮ່ວມ​ທັງ ​ວ່າໃຜ​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫຼັງ. ມັນ​ເປັນ​ທີ່​ແຈ້ງ​ຂາວ
​ຢູ່ວ່າ ​ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ໄດ້​ຕັ້ງບັນ​ຊີ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້​ ໄດ້​ເຮັດ​ເກີນ​ຂອ​ບ​ເຂດ​ຂອງ​ຄວາມ​ລຶກລັບໂຕ​ຈິງຂອງ​
ເຂົາ​ເຈົ້າກວ່າ ອົງການຄົ້ນ​ຄວ້າ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ ຣັດ​ເຊຍ (IRA) ມີ​ເທົ່າ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.”

ຢ່າ​ງໜ້ອຍ 290,000 ບັນ​ຊີ​ ໄດ້​ຕິດຕາມໜ້າ​ຕົວະ​ຕົ້ມດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ຊຶ່ງສ່​ວນ​ໃຫຍ່​ໄດ້​ແນ​ໃສ່
ບັນດາ​ປະ​ຊາ​ຄົ​ມອາ​ຣິກັນຝ່າຍ​ຊ້າຍ ​ໃນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ
​ກັນ​ກັບ​ຝ່າຍ​ຂວາຈັດ ອີງ​ຕາມ​ການ​ວິ​ໃຈ​ຂອງຫ້ອງ​ທົດລອງ ຄົ້ນຄວ້າ​ຫາຫ​ລັກ​ຖານສະພາ
ອັດ​ແລນ​ຕິກ (Atlantic Council’s Digital Forensic Research Lab) ນັ້ນ.

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