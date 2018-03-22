ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດເຟສບຸກ ທ່ານມາກຄ໌ ຊັກເກີເບີກ (Mark Zuckerberg) ກ່າວໃນການໃຫ້
ສຳພາດທີ່ບໍ່ສູ້ມີ ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ເຟສບຸກແມ່ນໄດ້ຜິດພາດໃນກໍລະນີຂອງການເກັບ
ກຳຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ທ່ານໄດ້ບອກກັບອົງການຂ່າວຊີແອັນແອັນ (CNN) ວ່າ “ນີ້ແມ່ນການເຮັດໃຫ້ຄວາມເຊື່ອ
ຖືຫລຸດລົງທີ່ສຳຄັນ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໂທດຂໍອະໄພນຳຫຼາຍໆ ທີ່ວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.
ພວກເຮົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂັ້ນພື້ນຖານ ເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງພວກຜູ້ຄົນທີ່ຊົມໃຊ້.”
ທ່ານ ຊັກເກີເບີກ ບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບວ່າ ແມ່ນຫຍັງແທ້ທີ່ທາງເຟສບຸກ
ເຮັດຜິດ, ແຕ່ວ່າທ່ານໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະກວດເບິ່ງ ແອັບສ໌ (apps) ທັງໝົດ ແລະຈະກວດກາເບິ່ງຢ່າງລະອຽດ.
ທ່ານຍັງໄດ້ບອກກັບຊີແອັນແອັນ ວ່າ ທ່ານແມ່ນແນ່ນອນວ່າ ຈະມີຄົນເຂົ້າມາລົບກວນ
ແຊກແຊງເຂົ້າ ການເລືອກຕັ້ງລັດຖະສະພາສະຫະລັດກາງສະໄໝ ໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຈະ
ມາເຖິງນີ້. ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ເຟສບຸກ “ແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ແທ້ໆ” ທີ່ຈະສະກັດກັ້ນຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ຈະເຂົ້າໄປແຊກແຊງໃນການເລືອກຕັ້ງຜ່ານທາງເຟສບຸກ, ຮວມທັງການເລືອກຕັ້ງທີ່
ຈະມາເຖິງນີ້ ໃນບຣາຊີລ ແລະອິນເດຍ ນຳດ້ວຍ.
ເຊີນຊົມ: ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຂອງພວກຊົມໃຊ້ໃນທາງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ຂອງເຟສບຸກ
ເຟສບຸກເປີດເຜີຍ ໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້ ເປັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2015 ນັກວິໄຈ
ຊາວອັງກິດ ທ່ານ ອາເລັກຊານເດີ ໂຄກັນ (Aleksandr Kogan) ທີ່ໄດ້ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ
ຂອງພວກຊົມໃຊ້ ແບບຜິດກົດໝາຍ ກັບບໍລິສັດຄົ້ນຄວ້າ ຫຼັງຈາກທີ່ລາວໄດ້ເກັບກຳ
ຂໍ້ມູນແບບຜິດກົດໝາຍ ຜ່ານທາງອັບປລີເຄສັນ (application) ຜ່ານການສອບຖາມ
ສ່ວນຕົວ.
ບໍລິສັດຄົ້ນຄວ້າ ຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນແບບຜິດກົດໝາຍ ທີ່ກະປະມານ 50
ລ້ານຄົນ ຂອງພວກທີ່ຊົມໃຊ້ເຟສບຸກ ເພື່ອສ້າງໜ້າເຟສບຸກ ສຳລັບການໂຄສະນາຫາ
ສຽງທາງການເມືອງສະຫະລັດ ທີ່ຮວມທັງ ການໂຄສະນາສຽງຂອງປະທານາທິບໍດີ
ດໍໂນລ ທຣຳ.
ເຟສບຸກ ໄດ້ຖືກຕ້ອງຕິກ່ຽວກັບຄວາມບໍ່ສາມາດ ຕໍ່ການສົ່ງສັນຍານເຕືອນໃຫ້ພວກ
ຊົມໃຊ້ ໃນເຫດການນຶ່ງເມື່ອປີ 2015. ວັນພຸດວານນີ້ ແມ່ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ທ່ານ
ຊັກເກີເບີກ ໄດ້ກ່າວເຖິງບັນຫາດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍ.
ຮວມຢູ່ໃນລາຍງານຂອງທ່ານ ແມ່ນຕະລາງເວລາ ຂອງເຫດການຕ່າງໆ ທີ່ລະບຸວ່າ
ເຟສບຸກ ໄດ້ທວງໃຫ້ ບໍລິສັດວິໄຈ ແຄມບຣີຈ ແອນນາລິສຕິກກາ (Cambridge
Analystica) ໃນປີ 2015 ລຶບຂໍ້ມູນ ທີ່ເກັບກຳມາໄດ້ແບບບໍ່ສົມຄວນນັ້ນ. ທ່ານຍັງ
ໄດ້ກ່າວໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກແຫຼ່ງຂ່າວ ທີ່ວ່າ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ
ອາດຈະບໍ່ໄດ້ລຶບຂໍ້ມູນຖິ້ມ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄດ້ຮັບຮອງວ່າ ຕົນໄດ້ລຶບຖິ້ມໄປແລ້ວກໍຕາມ.
ບໍລິສັດວິໄຈ ແຄມບຣີຈ ແອນນາລິສຕິກກາ ໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ຕົນໄດ້ເກັບຂໍ້ມູນເຫລົ່າ
ນັ້ນໄວ້. ຜູ້ບໍລິຫານບໍລິສັດເຟສບຸກຄົນນຶ່ງ ທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບເລື່ອງຄວາມໝັ້ນຄົງ
ມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ລາອອກຈາກບໍລິສັດ ຍ້ອນເລື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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