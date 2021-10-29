ເຟັສບຸກ (Facebook) ໄດ້ປະກາດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ວ່າຕົນກໍາລັງປ່ຽນຊື່ ເປັນເມຕາ (Meta), ໂດຍໄດ້ສະຖາປະນາຕົນເອງວ່າເປັນບໍລິສັດທີ່ມີນະວັດຕະກໍາທາງດິຈິຕອລທີ່ກ້າວຂຶ້ນໄປເໜືອຫນ້າຈໍ 2D ອີກ ເຖິງແມ່ນການເປີດເຜີຍຈາກຄົນພາຍໃນເຮັດໃຫ້ຄົນເຫັນວ່າບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີຍັກໃຫຍ່ອັນນີ້ເມີນເສີຍຕໍ່ການໃຊ້ຄຳເວົ້າແບບກຽດຊັງ, ໃຫ້ຂໍ້ມູນບິດເບືອນ ແລະບັນຫາສຸຂະພາບຈິດກໍຕາມ.
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານ ຫລື CEO ຂອງ Facebook, ທ່ານມາກຄ໌ ຊັກເກີເບີກ (Mark Zuckerberg) ກ່າວໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມທີ່ຖ່າຍທອດ ສົດ ແລະທາງອອນລາຍທີ່ເໝືອນຈິງ ຫລື VR ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າການ ປ່ຽນຊື່ຂອງ Facebook ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງນອກເຫນືອໄປ ຈາກການປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນສື່ສັງຄົມທີ່ສາມາດເລື່ອນຂຶ້ນເລື່ອນລົງໄດ້ນັ້ນອີກ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ເວັບໄຊ້ຕໍ່ໄປໃນການນຳສື່ຂໍ້ມູນນັ້ນ ຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄົນມີຄວາມຮູ້ສຶກເໝືອນໄດ້ສຳພັດກັບຕົວຈິງຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າອີກ.” "ເປັນອິນເຕີແນັດທີ່ເປັນຕົວເປັນຕົນເຊິ່ງທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ໄດ້ເຫັນນັ້ນ ໂດຍບໍ່ພຽງແຕ່ເບິ່ງມັນເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາເອີ້ນສິ່ງນີ້ວ່າເມຕາເວີສ໌ (metaverse)."
ທ່ານຊັກເກີເບີກ (Zuckerberg) ກ່າວວ່າທ່ານໄດ້ຮັບແຮງດົນໃຈມາຈາກພວກດີເດັ່ນຍອດຢ້ຽມສະໄໝກ່ອນ ຫລືຄລາສສິກ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ເມຕາ” ("Meta") ມາຈາກຄໍາເວົ້າໃນພາສາກຣີສທີ່ໝາຍຄວາມວ່າ "ເກີນ". ແອັບທີ່ເຟັສບຸກເປັນ ເຈົ້າຂອງເຊັ່ນ Instagram, WhatsApp ແລະ Messenger ຈະຍັງຖືກພິຈະລະນາເຂົ້າໃນພາລະກິດເບື້ອງໜ້າຂອງບໍລິສັດຢູ່, ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ມັນສ້າງວິໄສທັດເໝືອນຈິງ ຫລື VR ຂອງຕົນຢູ່ນີ້, Facebook ໄດ້ພົບ "ດາວເຫນືອ ໃຫມ່ທີ່ຈະພາໃຫ້ເມຕາເວີສ໌ (metaverse) ເກີດຂຶ້ນໄດ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ຊັກເກີເບີກ.
ເຟັສບຸກໄດ້ເປັນຫົວເລື່ອງທີ່ມີການກວດສອບຢ່າງເຂັ້ມງວດນັບຕັ້ງແຕ່ນາງ ແຟຣນເຊັສ ຮໍເກັນ (Frances Haugen), ອະດີດພະນັກງານ, ໄດ້ລັກເອົາເອກະ ສານພາຍໃນບໍລິສັດທີ່ປັດຈຸບັນເອີ້ນວ່າເອກະສານເຟສບຸກນັ້ນ ອອກມາເປີດເຜີຍໃຫ້ຄົນຮູ້. ອີງຕາມໜັງສືພິມ The New York Times, ນາງ ຮໍເກັນ (Haugen) ໄດ້ພົບກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາ ແລະ ຜູ້ອອກລະບຽບການໃນ ສະຫະລັດ ແລະ ຢູໂຣບ, ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າຕ້ອງໃຫ້ມີການຄວບຄຸມທີ່ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນກ່ຽວກັບບໍລິສັດທີ່ເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວນີ້.
ໂດຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສ້າງຫຍີ່ຫໍ້ໃໝ່ໃຫ້ຕົນເອງນັ້ນ, Facebook ຈະພັດທະນາທາງເລືອກ VR ໃຫມ່ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນມີຄວາມຮູ້ສຶກເໝືອນໄດ້ສຳພັດຕົວຈິງ. ທ່ານ ຊັກເກີເບີກ ກ່າວວ່າຮູບຕົວແທນໃຫ້ຄົນແບບດິຈິຕອລຈະເປັນ "ຕົວແທນແບບ 3 ມິຕິ ຫລື 3D ທີ່ມີຊີວິດ" ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ມັນ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເຮັດວຽກ, ຫຼິ້ນເກມ ແລະນັ່ງຫລິ້ນນັ່ງລົມນຳກັນຈາກທາງໄກໄດ້.
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