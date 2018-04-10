ຫົວໜ້າ ​ບໍລິສັດ​ ເຟສບຸກ ຂໍຂະມາໂທດ ຕໍ່ການຮົ່ວໄຫຼ ຂອງຂໍ້ມູນ ກ່ອນໃຫ້ການ ຕໍ່ລັດຖະສະພາ

ຫົວໜ້າບໍລິຫານບໍລິສັດເຟສບຸກ ທ່ານມາກ ຊັກເກີເບີກພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້ການຢ່າງ
ເປີດເຜີຍ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຕໍ່ໜ້າສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດກຸ່ມນຶ່ງ ຫຼັງຈາກໄດ້
ຂໍຂະມາໂທດ ໃນທິດທາງທີ່ບໍລິສັດຂອງທ່ານ ຮັບມືກັບຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍລ້ານຄົນ.
ທ່ານມີກຳນົດທີ່ຈະໄປປາກົດໂຕ ເພື່ອໃຫ້ການຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳ ແລະ
ຄະນະກຳມະການໆຄ້າສະພາສູງ ແລະໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້ ທ່ານຈະໄປໃຫ້ການຕໍ່ໜ້າ
ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ.
ປະທານຄະນະກຳມະການຍຸຕິທໍາ ທ່ານຈັກ ແກຣສລີ ກ່າວວ່າ ພວກນຳໃຊ້ “ມີສິດທີ່
ຈະຮູ້ວ່າ ຂໍ້ມູນເຂົາເຈົ້າ ຖືກແບ່ງປັນ ແລະເກັບຮັກສາແບບໃດ” ແລະນັ້ນທ່ານຕ້ອງ
ການຢາກສຳຫຼວດ ກັບທ່ານຊັກເກີເບີກເພື່ອຊອກຫາທາງສ້າງຄວາມ ກໍ້າເກິ່ງ ລະ
ຫວ່າງຄວາມປອດໄພກັບນະວັດຕະກໍາ.
ທ່ານຊັກເກີເບີກ ໄດ້ພົບປະສ່ວນໂຕກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາ ຢູ່ທີ່ວໍຊິງຕັນໃນວັນ
ຈັນວານນີ້ ແລະໄດ້ເປີດເຜີຍຄໍາໃຫ້ການທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ທີ່ກ່າວວ່າຕາໜ່າງ
ສື່ສັງຄົມຄວນດຳເນີນການຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງ ແລະຂໍ້ມູນຂອງບັດາສະ
ມາຊິກຂອງຕົນ ຈາກການນຳໃຊ້ໃນທາງຜິດ.
ທ່ານຊັກເກີເບີກ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເບິ່ງກວ້າງຂວາງຢ່າງພຽງພໍ ແລະນັ້ນໄດ້
ເປັນຄວາມຜິດພາດຢ່າງໃຫຍ່. ມັນແມ່ນຄວາມຜິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະຂ້າ ພະເຈົ້າ
ເສຍໃຈ.”
ຢູ່ໃນຄຳຖະແຫຼງຂອງທ່ານ ທ່ານຊັກເກີເບີກ ກ່າວວ່າ ເຟສບຸກໄດ້ເລີ້ມເຕືອນຜູ້ນຳໃຊ້
87 ລ້ານຄົນ ຜູ້ທີ່ຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕ ໄດ້ຖືກເກັບກຳເອົາໂດຍທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ ໂດຍບໍລິສັດ
ແຄມບຣິສຈ໌ ອານາລີຕິກາ ບໍລິສັດລົງຄະແນນສຽງອັງກິດໃນການໂຄສະນາຫາສຽງ
ໃຫ້ແກ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ທີ່ໄດ້ຈ້າງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແນ
ໃສ່ຜູ້ທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໃນປີ 2016.
ເຟສບຸກເຊື່ອວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຫຼາຍກວ່າ 70 ລ້ານຄົນແມ່ນ
ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແຕ່ວ່າຍັງມີຫຼາຍກວ່ານຶ່ງລ້ານຄົນຢູ່ໃນແຕ່ລະປະເທດ ເຊັ່ນຟິລິບປີນ
ອິນໂດເນເຊຍ ແລະອັງກິດ.
ເຟສບຸກໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າອັງກິດຄົນນຶ່ງ ສ້າງແອັປຢູ່ເຟສບຸກ ທີ່ມີຜູ້ໃຊ້
200,000 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕວ່າ ສະຖາບັນອາເລັກຊານເດີ ໂຄການ
ໄດ້ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກັບບໍລິສັດແຄມບຣິສຈ໌ ອານາລີຕິກາ. ໂຕເລກຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະ
ທົບແມ່ນເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຖິງຢ່າງກໍດີ ເພາະວ່າຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳມາຈາກບັນດາ
ໝູ່ເພື່ອນ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ແລະຄົນທີ່ລື້ງເຄີຍທັງໝົດ 200,000 ຄົນນັ້ນ ເປັນຜູ້ໃຊ້ໄດ້ມີ
ການຕິດຕໍ່ກັບເຟສບຸກ.
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