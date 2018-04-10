ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຫົວໜ້າ ​ບໍລິສັດ​ ເຟສບຸກ ຂໍຂະມາໂທດ ຕໍ່ການຮົ່ວໄຫຼ ຂອງຂໍ້ມູນ ກ່ອນໃຫ້ການ ຕໍ່ລັດຖະສະພາ

ຫົວໜ້າ​ບໍລິຫານບໍລິສັດ​ເຟສບຸກ ທ່ານ​ມາກ ຊັກ​ເກີ​ເບີກ ພົບປະກັບ ບັນດານັກທຸລະກິດ ແລະນະວັດຕະກຳ.

ຫົວໜ້າ​ບໍລິຫານບໍລິສັດ​ເຟສບຸກ ທ່ານ​ມາກ ຊັກ​ເກີ​ເບີກພ້ອມ​ແລ້ວທີ່​ຈະ​ໃຫ້ກາ​ນຢ່າງ​
ເປີດ​ເຜີຍ ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້ນີ້ ຕໍ່ໜ້າ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ​ສະຫະລັດກຸ່ມ​ນຶ່ງ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​
ຂໍ​ຂະ​ມາໂທດ ​ໃນທິດທາງ​ທີ່​ບໍລິສັດ​ຂອງ​ທ່ານ ຮັບ​ມື​ກັບ​ຂໍ້​ມູນ​ຜູ້ໃຊ້​ຫຼາຍ​ລ້ານຄົນ.

ທ່ານ​ມີ​ກຳນົດ​ທີ່​ຈະ​ໄປປາກົດ​ໂຕ ເພື່ອໃຫ້ການຕໍ່ໜ້າ​ຄະນະ​ກຳມະ​ການ​ຍຸຕິ​ທຳ ​ແລະ
​ຄະນະ​ກຳມະການ​ໆ​ຄ້າ​ສະພາ​ສູງ ​ແລະ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ມື້​ອື່ນ​ນີ້ ທ່ານ​ຈະ​ໄປໃຫ້ການ​ຕໍ່ໜ້າ​
ບັນດາສະມາຊິກ​ສະພາ​ຕໍ່າ.

ປະທານ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ຍຸຕິ​ທໍາ ທ່າ​ນຈັກ ​ແກຣສ​ລີ ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ນຳ​ໃຊ້ “ມີ​ສິດ​ທີ່​
ຈະ​ຮູ້​ວ່າ ​ຂໍ້​ມູນ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ຖືກ​ແບ່ງປັນ ​ແລະເກັບ​ຮັກສາແບບໃດ” ​ແລະ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ຕ້ອງ
ການ​ຢາກສຳ​ຫຼວດ ກັບ​ທ່ານ​ຊັກເກີ​ເບີກ​ເພື່ອ​ຊອກ​ຫາທາງສ້າງຄວາມ ກໍ້າ​ເກິ່ງ ລະ
ຫວ່າງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ກັບນະ​ວັດ​ຕະກໍາ.

ທ່ານ​ຊັກ​ເກີ​ເບີກ ​ໄດ້​ພົບ​ປະສ່ວນ​ໂຕ​ກັບ​ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ສະພາ ​ຢູ່ທີ່ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ໃນ​ວັນ​
ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ແລະ​ໄດ້ເປີດ​ເຜີຍຄໍາ​ໃຫ້ການ​ທີ່​ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ທີ່ກ່າວ​ວ່າຕາໜ່າງ
​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ຄວນ​ດຳເນີນການ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕົນ​ເອງ ​ແລະ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ບັດາ​ສະ
ມາຊິກ​ຂອງ​ຕົນ​ ຈາກ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ທາງ​ຜິດ.

ທ່ານ​ຊັກ​ເກີ​ເບີກ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເ​ຮົາບໍ່​ໄດ້​ເບິ່ງ​ກວ້າງຂວາງ​ຢ່າງ​ພຽງພໍ ​ແລະ​ນັ້ນ​ໄດ້
ເປັນຄວາມ​ຜິດພາດຢ່າງ​ໃຫຍ່. ມັນ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຜິດ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ​ແລະ​ຂ້າ ພະ​ເຈົ້າ
​ເສຍ​ໃຈ.”

Facebook CEO Zuckerberg Faces Tough Questions on Capitol Hill
Embed
Facebook CEO Zuckerberg Faces Tough Questions on Capitol Hill

No media source currently available

0:00 0:02:07 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ຢູ່​ໃນ​ຄຳ​ຖະ​ແຫຼ​ງຂອງ​ທ່ານ ທ່ານ​ຊັກ​ເກີ​ເບີກ ກ່າວ​ວ່າ ​ເຟສ​ບຸກ​ໄດ້​ເລີ້​ມ​ເຕືອນຜູ້ນຳ​ໃຊ້
87 ລ້ານ​ຄົນ ຜູ້ທີ່​ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ໂຕ​ ໄດ້​ຖືກ​ເກັບ​ກຳ​ເອົາໂດຍທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຮູ້​ ໂດຍບໍລິສັດ
​ແຄມ​ບຣິສຈ໌ ອານາ​ລີ​ຕິ​ກາ ບໍລິສັດ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ອັງກິດ​ໃນການ​ໂຄສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ
ໃຫ້ແກ່​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ທີ່​ໄດ້​ຈ້າງ​ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ໃຫ້​ແນ​
ໃສ່​ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບ​ສະ​ໜູນ ​ໃນ​ປີ 2016.

​ເຟສບຸກ​ເຊື່ອ​ວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຜູ້​ໃຊ້ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ ຫຼາຍ​ກວ່າ 70 ລ້ານ​ຄົນແມ່ນ
ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ​ແຕ່​ວ່າ​ຍັງ​ມີ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ນຶ່ງ​ລ້ານ​ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ແຕ່ລະປະເທດ ເຊັ່ນຟິລິບ​ປີນ
ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ​ແລະ​ອັງກິດ.

ຄົນຍ່າງຜ່ານຫ້ອງການແຄມບຣິສ ອານາລີຕີກາ ພາກກາງຂອງນະຄອນລອນດອນ ວັນທີ 20 ມີນາ 2018.
ຄົນຍ່າງຜ່ານຫ້ອງການແຄມບຣິສ ອານາລີຕີກາ ພາກກາງຂອງນະຄອນລອນດອນ ວັນທີ 20 ມີນາ 2018.

ເຟສບຸກ​ໄດ້​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ນັກ​ຄົ້ນຄວ້າ​ອັງກິດ​ຄົນ​ນຶ່ງ ສ້າງແອັປຢູ່​ເຟສບຸກ ທີ່​ມີຜູ້​ໃຊ້
200,000 ຄົນ ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ໂຕ​ວ່າ ສະ​ຖາ​ບັນ​ອາ​ເລັກ​ຊານ​ເດີ ​ໂຄ​ການ
​ໄດ້​ແບ່ງ​ປັນຂໍ້ມູນ​ກັບ​ບໍລິສັດ​ແຄມ​ບຣິສຈ໌ ອານາ​ລີ​ຕິ​ກາ. ​ໂຕ​ເລກ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້ຮັບ​ຜົນ​ກະ
ທົບແມ່ນ​ເພີ້​ມຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ກໍ​ດີ ​ເພາະວ່າ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ເກັບ​ກຳມາ​ຈາກ​ບັນດາ​
ໝູ່​ເພື່ອນ​ ຍາດຕິ​ພີ່ນ້ອງ ​ແລະ​ຄົນ​ທີ່​ລື້ງ​ເຄີຍ​ທັງ​ໝົດ 200,000 ຄົນ​ນັ້ນ ເປັນ​ຜູ້​ໃຊ້ໄດ້​ມີ​
ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ເຟສ​ບຸກ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

Facebood Steve Wozniak
Embed
Facebood Steve Wozniak

No media source currently available

0:00 0:01:02 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG