ບໍລິສັດ Facebook ເວົ້າວ່າ ຕົນໄດ້ປິດບັນຊີ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງທ່ານ Ramzan
Kadyrov ຍ້ອນວ່າຜູ້ນໍາຊາວເຈັກເຈນ (Chechen) ທີ່ໜຸນຫລັງໂດຍວັງແກຣມແລັງນັ້ນ ຖືກລັດຖະບານສະຫະລັດ ລົງໂທດທາງການເງິນ ແລະບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງ.
ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າ ຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຕົນມີ
“ພາລະຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງກົດໝາຍ” ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນຊີຂອງທ່ານ Kadyrov
ຢູ່ໃນFacebook ແລະໃນ Instagram ທີ່ຕົນເປັນເຈົ້າຂອງນັ້ນໄວ້ ພາຍຫລັງທີ່ຫ້ອງ
ການຄວບຄຸມຊັບສິນຢູ່ຕ່າງປະເທດຂອງກະຊວງການເງິນ ຫລື OFAC ຂອງສະຫະລັດ
ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ນໍາຊາວເຈັກເຈນ (Chechen) ອອກມາໃນວັນທີ 20
ທັນວາຜ່ານມານີ້.
ຖະແຫລງການສະບັບດັ່ງກ່າວຂຽນວ່າ "ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ຈັກ ແລະດຽວນີ້ກໍໄດ້ກໍຢືນຢັນວ່າ
ບັນຊີດັ່ງກ່າວປາກົດວ່າໄດ້ຖືກຄວບຄຸມໂດຍພາກສ່ວນທີ່ປາກົດວ່າຢູ່ໃນລາຍການຂອງ
ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຖືກຈັດໃຫ້ເປັນກໍລະນີພິເສດຂອງສະຫະລັດ ຫລືບໍ່ກໍແມ່ນຄວບຄຸມໂດຍ
ຜູ້ຕາງໜ້າ ຂອງພວກນີ້ ເພາະສະນັ້ນ ມັນຈຶ່ງຖືກລົງໂທດທາງການຄ້າຈາກສະຫະລັດ."
ຖະແຫລງການສະບັບດັ່ງກ່າວຍັງເວົ້າເພີ້ມອີກວ່າ "ຍ້ອນເຫດນີ້ Facebook ແມ່ນມີ
ພາລະໜ້າທີ່ທາງກົດໝາຍ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນຊີດັ່ງກ່າວເຫລົ່ານີ້ ຖືກລົບລ້າງໄປ."
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