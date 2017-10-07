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ສາຍຕາ ກຳລັງແນມເບິ່ງ ທ້ອງຟ້າ ຊຶ່ງຄາດວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ຈະທົດລອງ ລູກສອນໄຟ

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່າວລະຫວ່າງການພົບປະ ກັບຜູ້ນຳຂັ້ນສູງ ຂອງກອງທັບສະຫະລັດ ທີ່ທຳນຽບຂາວ.

ການ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ຂອງເກົາຫຼີ​ເໜືອຄັ້ງຕໍ່ໄປອາດ​ມີ​ຂຶ້ນ​ພາຍ​ໃນ​ສອງ​ສາມ
​ມື້​ຂ້າງ​ໜ້າ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ລັດຖະບານ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ບັນດາ​ນັກວິ​ເຄາະຢູ່​ທາງ​ນອກ.

ວັນ​ທີ 9 ຕຸລາ​ ​ເປັນ​ຂີດ​ໝາຍ​ຄົບຮອບ​ການທົດ​ລອງ​ອາວຸດນິວ​ເຄລຍຂອງ​ເກົາ​ຫຼີເໜືອ​
ໃນ​ປີ 2006. ​ແ​ລະ​ວັນ​ທີ 10 ຕຸລາແມ່ນ​ເວລາທີ່ປະ​ເທດຊຶ່ງກຳລັງຖືກໂດດດ່ຽວເພີ້ມຂຶ້ນ
ນັບມື້ ​ສະຫລອງການ​ກໍ່​ຕັ້ງ ການປົກຄອງຂອງພັກກຳມະກອນ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ໃນ​ປີ 1945.

ທ່າ​ນນາງ Sue Mi Terry ອະດີດ​ນັກວິ​ເຄາະຂອງອົງການ​ສື​ບລັບ CIA ຊຶ່ງ ເປັນຜູ້
ອຳນວຍການກຸ່ມ Bower ເຂດເອ​ເຊຍ​ ໃນ​ເກົາຫຼີ ກ່າວ​ວ່າ “​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ມັກ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້
ສຶກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເວລາ​ຢູ່​ສະເໝີ. Kim Jong Un ຈະ​ສະ​ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລາວ​ແມ່ນສົມ
ກັບຊື່ມະນຸດ​ຈະ​ຫລວດ​ ທີ່ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ລາວ.”

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນ​ລ ທຣໍາ ​ໄດ້​ເວົ້າ​ຊໍ້າ​ແລ້​ວຊໍ້າ​ອີກ​ໃນທາງທີ່ບໍ່ດີ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ຕໍ່
ຜູ້ນຳ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ວ່າ​ເປັນ “ມະນຸດ​ຈະ​ຫລວດ.”

ການ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຄັ້ງ​ຕໍ່​ໄປ​ຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ອາດ​ເປັນລູກສອນໄຟ Hwasong-12
(HS-12) ຊຶ່ງ​ເປັນ​ລູກສອນໄຟ​ເຄື່ອນ​ທີ່ ໃຊ້ເຊື້ອໄຟທ່ອນ ສາມາດບັນທຸກລະເບີດນິວ
​ເຄລຍ ແລະມີລັດສະໝີ​ໄລຍະ​ກາງ ຫລືບໍ່ກໍອາດຈະເປັນລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ Hwasong-14 (HS-14) ທີ່​ໄດ້​ທົດ​ລອງ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ​ໃນ​ເດືອນ​ກໍລະກົດ ທີ່​ເຊື່ອ​ກັນ
​ວ່າ ເປັນສອງ​ລະບົບ​ສອງທ່ອນ ຂອງລູກສອນໄຟ HS-12 ​ທີ່ສາມາດຍິງໄດ້ໃນ​ໄລ
ຍະ​ໄກ​ກວ່າເກົ່າ ​ແລະ​ຂ້າມ​ທະວີບໄດ້.

ທ່ານ Joshua Pollack ນັກ​ຄົ້ນຄວ້າ​ອະວຸໂສ​ທີ່ສະ​ຖາ​ບັນສຶກສາ​ສາກົນ Mid-
dlebury ​ທີ່ເມືອງ Monterey ກ່​າວວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ບໍ່​ເສັດ​ສິ້ນ​ກັບ​
ການ​ທົດ​ລອງລູກສອນໄຟ HS-12 ​ຍິງໄປສູ່​ມະຫາ​ສະໝຸດ​ປາຊິ​ຟິກເທື່ອ. ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​
ບໍ່​ທັ​ນ​ເລີ້ມ​ທົດ​ລອງລູກສອນໄຟ HS-14 ຢ່າງ​ເຕັມ​ອັດຕາເທື່ອ.”

ຝູງຊົນພາກັນເບິ່ງໂທລະພາບ ການຍິງລູກສອນໄຟ Hwasong-12 ທີ່ສະຖານີລົດໄຟໃນ ນະຄອນພຽງຢາງ.
ຝູງຊົນພາກັນເບິ່ງໂທລະພາບ ການຍິງລູກສອນໄຟ Hwasong-12 ທີ່ສະຖານີລົດໄຟໃນ ນະຄອນພຽງຢາງ.

ທ່ານ Pollock ຍັງ​ເປັນ​ບັນ​ນາ​ທິກ​ານວາລະສານ the Nonproliferation Review
ທີ່​ກ່າວວີ​ໂອ​ເອວ່າ “ເວລາໃດເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ທົດລອງສອງສາມເທື່ອແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າມີ
ຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການທົດລອງນິວເຄລຍໃນບັນຍາກາດທີ່ອາດມີຂຶ້ນໃນເຂດ
ປາຊີຟິກ.”

ສື່ມວນ​ຊົນຣັດ​ເຊຍ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ​ໄດ້ອ້າງ​ຄຳ​ເວົ້າ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະພາ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຢູ່ໃນ​ມົສກູ
ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ກຳລັງ​ກະກຽມ​ການ​ທົດ​ລອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ໄລຍະປານກາງທີ່ສາ
ມາດ​ຍິງ​ເຖິງ​ແຄມຝັ່ງ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ສະຫະລັດ.

ຜູ້ນຳເກົາຫລີເນື້ອ ທ່ານ Kim Jong Un ຖະແຫລງກ່ຽວກັບ ຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາ ທີ່ກ່າວຢູ່ ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ.
ຜູ້ນຳເກົາຫລີເນື້ອ ທ່ານ Kim Jong Un ຖະແຫລງກ່ຽວກັບ ຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາ ທີ່ກ່າວຢູ່ ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ.

ຄຳ​ເວົ້າ​ດັ່ງກ່າວ​ໂດຍ​ທ່ານ Anton Morozov ສະມາຊິກ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຄະນະ​ກຳມະການ
ຄວາມສຳພັນກັບຕ່າງປະເທດຂອງສະພາ Duma ນຶ່ງໃນ​ບັນດາ​ສະມາ​ຊິກ​ສະພາ ທີ່ຫາ
ກໍ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ຈາກ​ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ພຽງ​ຢາງ ​ໃນວັນສຸກວານນີ້ຫຼັງຈາກໄດ້ຮ່ວມ​ “​ປະ​ຊຸມ​ລະ
ດັບ​ສູງ” ທີ່ນັ້ນ.

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