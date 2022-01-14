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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຜູ້ນຳກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ໄດ້ຖືກຈັບ ແລະຕັ້ງຂໍ້ຫາວ່າ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດປຸກລະດົມເພື່ອກໍ່ກະບົດ ໃນການຈະລາຈົນ ທີ່ລັດຖະສະພາ

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກຸ່ມ Oath Keepers ທ້າວສະຕວດ ໂຣດສ໌ (Stewart Rhodes) ກ່າວຖະແຫລງ ໃນລະຫວ່າງການໂຮມຊຸມນຸມ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Patriots Day Free Speech Rally ໃນເມືອງເບີກລີ ຂອງລັດຄາລີຟໍເນຍ, ເມື່ອວັນທີ 15 ເມສາ 2017.

ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະເປັນຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມຂວາຈັດ ໄດ້ຖືກຈັບແລະຕັ້ງຂໍ້ຫາຢູ່ໃນສານລັດຖະ ບານກາງ ດ້ວຍການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດປຸກລະດົມເພື່ອກໍ່ກະບົດ ສຳລັບການມີສ່ວນພົວພັນຂອງຕົນ ໃນການຈະລາຈົນ ເມື່ອວັນທີ 6 ມັງກອນ 2021 ຢູ່ທີ່ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ຫຼື US Capitol ນັ້ນ.

ທ້າວສະຕວດ ໂຣດສ໌ (Stewart Rhodes) ອາຍຸ 56 ປີ ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງກຸ່ມທີ່ມີຊື່ວ່າ Oath Keepers ແມ່ນນຶ່ງໃນຈຳເລີຍ 11 ຄົນທີ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ຊ່ອຍຍຸແຍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ທີ່ລັດຖະສະພາ. ຜູ້ກ່ຽວບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນລັດຖະສະພາ.

ຄະດີຂອງລາວ ແມ່ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄດ້ນຳເອົາຂໍ້ຫາການສົມ ຮູ້ຮ່ວມຄິດປຸກລະດົມເພື່ອກໍ່ກະບົດ ມາຟ້ອງຕໍ່ຜູ້ກໍ່ຈະລາຈົນ ໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ ປີກາຍນີ້.

ທ້າວໂຣດສ໌ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຢູ່ໃນລັດເທັກຊັສ ຊຶ່ງທະນາຍ ຄວາມຂອງລາວ ທ່ານຈອນນາທັນ ໂມສລີ (Jonathan Moseley) ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວເອພີ.

ທ່ານໂມສລີ ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ລາວເປັນບຸກຄົນທີ່ມີຂໍ້ສົງໄສຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ວ່າ ເປັນຫຍັງລາວຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ຖືກແຈ້ງຂໍ້ຫາ” ຈົນມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ໃນການຈະລາຈົນ ເມື່ອວັນທີ 6 ມັງກອນ ປີກາຍນີ້. ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າ ຖ້າອັນນີ້ເປັນການຕອບສະໜອງ ຕໍ່ເລື້ອງການສົນທະນາກັນເຫຼົ່ານັ້ນ ຫຼືບໍ່ ແຕ່ພວກເຮົາກໍຄຶດວ່າ ມັນເປັນໂຊກບໍ່ດີເລີຍ. ມັນເປັນສະຖານະການທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ.”

ກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄດ້ຂຽນລົງໃນຖະແຫລງຂ່າວ ທີ່ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ວ່າ “ຄຳຟ້ອງ​ ​ກ່ຽວ​ກັບການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດປຸກລະດົມເພື່ອກໍ່ກະບົດນັ້ນ ກ່າວຫາວ່າ ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ເມື່ອວັນທີ 3 ພະຈິກ 2020, ທ້າວໂຣດສ໌ ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບບັນດາຄູ່ຈຳເລີຍຂອງຕົນ ແລະຄົນອື່ນໆ ເພື່ອຄັດຄ້ານຕໍ່ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການໂອນອຳນາດຂອງປະທານາທິບໍດີ ພາຍໃນວັນທີ 20 ມັງກອນ 2021 ໂດຍການໃຊ້ກຳລັງ.”

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