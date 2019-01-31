ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ອາກາດໜາວຈັດ ພວມສ້າງຄວາມ ທໍລະມານ ໃຫ້ແກ່ທົ່ວສະຫະລັດ

ໄຟສັນຍານທ່າເຮືອ ຖືກປົກຄຸມໄປດ້ວຍຫິມະ ແລະນໍ້າກ້ອນ ເທິງທະເລສາບ Michigan ໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ ປີ 2019 ໃນນະຄອນ Chicago

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຕົກມາເຖິງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຊາວອາເຣິກັນຫຼາຍລ້ານຄົນ ຍັງຄົງຊອກຫາວິທີຜ່ອນຄາຍ ຈາກອາກາດໜາວທີ່ສຸດເປັນປະຫວັດການໃນທະວີບນີຂອງສະຫະລັດ.

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າ ອຸນນະພູມໄດ້ລົງຕໍ່າກວ່າຈຸດນໍ້າກ້ອນຢູ່ໃນ 85 ພາກສ່ວນ
ຂອງປະເທດ ນອກຈາກອາລາສກາ ກັບລັດຮາວາຍ.

ຢູ່ເມືອງ Grant Chute ລັດ ວິສຄອນຊີນ ເວລາໂຍນໝໍ້ນໍ້ຮ້ອນທີ່ພວມຟົດຢູ່ຂຶ້ນໄປ
ເທິງອາກາດ ມັນຈະກະຈາຍເປັນຫິມະຕົກລົງມາທັນທີ.

ພວກນັກພະຍາກອນອາກາດ ພາກັນຖິ້ມໂທດຄວາມໜາວແຂງຂອງອາກາດນີ້ໃສ່
ການແຕກພັງທະລາຍຂອງນໍ້າກ້ອນຢູ່ຂົ້ວໂລກວອກແຕັກສ໌ ຊຶ່ງແມ່ນອາກາດໜາວ
ຢູ່ເທິງຂົ້ວໂລກເໜືອ ສົ່ງລົງມາທາງໃຕ້ຜ່ານອາເມຣິກາເໜືອຍ້ອນການພັງທະລາຍ
ຂອງຄວາມຮ້ອນ ຈາກທະວີບອາຟຣິກາເໜືອ.

ຄວາມໜາວຂອງອາກາດ ໃນອາທິດນີ້ ຈະເປັນພຽງຄວາມຊົງຈຳພາຍໃນສອງສາມ
ມື້ເວລາການພະຍາກອນອາກາດຢູ່ທາງຕາເວັນຕົກກາງໄປຫາທາງຝັ່ງຕາເວັນອອກ
ຈະບອກວ່າອຸນນະພູມຈະສູງຂຶ້ນ ສູ່ລະດັບ 40 ອົງສາ ໄປຫາສູງກວ່າ 50 ອົງສາ.

ເຊີນອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG