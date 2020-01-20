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ກາ​ນ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ ບໍ​ລິ​ສັດ ຮົວ​ເຫວີຍ ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ ກາ​ນາ​ດາ

ຫົ​ວ​ໜ້າ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ ຮົວ​ເຫວີຍ ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ທ່ານ​ນາງ ເໝິງ ວ້ານ​ຊູ ເດີນ​ທາງ​ອອກ​ຈາກ​ບ້ານ​ເພື່ອ​ໄປ​ຂຶ້ນ​ສານ​ໃນ​ເມືອງ ແວນ​ຄູ​ເວີ, ແຂວງ ບ​ຣີ​ຕິ​ສ ໂຄ​ລຳ​ເບຍ, ກາ​ນາ​ດາ. 30 ກັນ​ຍາ, 2019.

​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຮັບ​ຟັງ​ການ​ສົ່ງ​ຄົນ​ຮ້າຍ​ຂ້າມ​ແດນ​ສຳ​ລັບ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຜູ້​ອະ​ວຸ​ໂສ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ໂທ​ລະ​ຄົມ​ຍັກ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຈີນ ຮົວ​ເ​ຫວີຍ ໄດ້ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່​ຫ້ອງ​ການ​ສານ​ໃນ​ນະ​ຄອນ ​ແວນ​ຄູ​ເວີ ຂອງ ​ກາ​ນາ​ດາ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຄະ​ດີ​ທີ່​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ບໍ່​ພໍ​ໃຈ​ໃຫ້​ກັບ ​ປັກ​ກິ່ງ ທີ່​ໄດ້ເຮັດ​ໃຫ້ວົງ​ການ​ໆ​ທູດ​ໂວຍ​ວາຍ ແລະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ວ່າ ຈະ​ເກີດ​ສົງ​ຄາມເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ທີ່​ກຳ​ລັງຝົດ​ຟື້ນ​ຂຶ້ນ ລະ​ຫວ່າງ ​ຈີນ ກັບ ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

​ການ​ຈັບ​ກຸມເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຫົວ​ໜ້າ​ຝ່າຍ​ການ​ເງິນ ທ່ານ​ນາງ ເໝິງ ວ້ານ​ຊູ ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ຜູ້ກໍ່​ຕັ້ງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ ຮົວ​ເຫວີຍ ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງຜູ້​ນຶ່ງ ຂອງກາ​ນາ​ດາ ​ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2018 ​ໂດຍ​ການ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ການັ້ນ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ ປັກ​ກິ່ງ ​ຕົກ​ຕະ​ລຶງ.

ບໍ​ລິ​ສັດຮົວ​ເຫວີຍ ເປັນ​ແບບ​ຢ່າງ​ຄວາມ​ໄຝ່​ຝັນ​ຂອງ​ຈີນ ທີ່​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ມະ​ຫາ​ອຳ​ນາດ​ດ້ານ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ ແຕ່​ໄດ້​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ມາ​ໄດ້ຫຼາຍ​ປີ​ແລ້ວ. ​ຈີນ ພິ​ຈາ​ລະ​ນາຄະ​ດີ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ເໝິງ ​ດັ່ງ​ກັບ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຈີນ.

ທ່ານ​ເວິນ​ຣານ ຈຽງ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ດ້ານ​ເອ​ເຊຍປະ​ຈຳມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ບ​ຣິ​ດ​ຕິ​ສ ໂຄ​ລຳ​ເບຍ ໄດ້​ກ່າວ​ໄປ​ວ່າ “ອັນ​ນີ້​ເປັນ​ນຶ່ງ​ໃນ
ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ລະ​ດັບ​ສູງ ສຳ​ລັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈີນ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໃຈ​ຮ້າຍ​ແທ້ໆ​ເລີຍ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຈະ​ຕິດ​ຕາມ​ເບິ່ງ​ເລື້ອງນີ້​ຢ່າງ​ໄກ້​ຊິດ.”

ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຮົວ​ເຫວີຍ​ວ່າ ​ນຳໃຊ້​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕົວ​ແທນ​ໃນ​ຮົງ​ກົງ​ເພື່ອ​ຂາຍ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ໃຫ້​ແກ່​ອີ​ຣ່ານ ​ທີ່​ເປັນ​ການ​ລະ​ເມີດ​ຕໍ່​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານນາງ​ ເໝິງ ອາ​ຍຸ 47 ປີ ໄດ້​ກະ​ທຳ​ການ​ສໍ້​ໂກງ​ດ້ວຍ​ການ​ຫລອກ​ລວງທະ​ນາ​ຄານ HSBC ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ດ້ານ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ດັ່ງ​ກ່າວຢູ່​ໃນ​ອີ​ຣ່ານ.

ທ່ານນາງ​ ເໝິງ ຜູ້​ທີ່ຖືກ​ປ່ອຍ​ເປັນ​ອິດ​ສະ​ຫລະ​ເມື່ອ​ວາງ​ເງິນ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ ແລະ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ນຶ່ງ​ໃນ​ສອງ​ເຮືອນຫລັງໃຫຍ່​ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ແວນ​ຄູ​ເວີ ທີ່​ນາງ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ ນັ້ນ ກໍ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຕໍ່​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ຕ່າງໆ. ​ກຸ່ມທະ​ນາຍຄວາມ​ຝ່າຍ​ຈຳ​ເລີຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ເໝິງ ໄດ້​ບົ່ງ​ຊີ້​ເຖິງ​ຄຳເຫັນ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຊຶ່ງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າກ່າວ​ວ່າ ໄດ້ສະ​ເໜີການຄະ​ດີ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ທ່ານ​ນາງນັ້ນ ແມ່ນ​ມີ​ແຮງ​ຈູງ​ໃຈ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ.

ທ່ານ​ນາງ​ເໝິງ ໄດ້​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ ໃນ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ ປີ 2018 ໂດຍ​ທາງ​ການ​ຂອງ​ກາ​ນາ​ດາ ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ແວນ​ຄູ​ເວີ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ ກຳ​ລັງ​ຈະ​ປ່ຽນ​ຖ້ຽວ​ບິນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ມື້​ດຽວ​ກັນ ທີ່​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ແລະ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ​ສີ ​ຈິ່ນ​ຜິງ ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັນ​ເພື່ອ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ.

ບັນ​ດາ​ໄອ​ຍະ​ການ ໄດ້​ເນັ້ນ​ຢ້ຳ​ວ່າ ຄະ​ດີ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ເໝິງ ແມ່ນບໍ່​ລວມ​ກັບ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ການ​ຄ້າ​ທີ່ກວ້າງ​ຂວາງ ແຕ່​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ກໍ​ໄດ້​ຕັດ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ເລື້ອງນີ້​ລົງ​ຫຼາຍ​ອາ​ທິດຕໍ່​ມາ ຫຼັງ​ຈາກ​ທ່ານ​ນາງ ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ກຸມ ເມື່ອ​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ ​ເຂົ້າແຊກ​ແຊງ​ໃນຄະ​ດີ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຖ້າ​ມັນ​ຈະ​ຊ່ອຍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ການ​ຄ້າ​ກັບ ​ປັກ​ກິ່ງ ບັນ​ລຸໄດ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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