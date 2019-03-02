ການາດາ ກ່າວວ່າ ຕົນຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ກ່ຽວກັບການສົ່ງຕົວ ຫົວໜ້າການເງິນ ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີຫົວເຫວີຍຂອງຈີນ ດຳເນີນຕໍ່ໄປ ເພື່ອແຜ້ວທາງໃຫ້ມີການຕໍ່ສູ້ກັນທາງກົດໝາຍ ທີ່ອາດພາໃຫ້ເກີດຄວາມສັບສົນຫຍຸ້ງຍາກຕໍ່ຄວາມສຳພັນຂອງການາດາແລະສະຫະລັດ ກັບຈີນ.
ກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງການາດາໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ຜູ້ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດຫົວເຫວີຍ ນາງເມັງ ວານຊູ ຈະໄປປາກົດຕົວທີ່ສານນະຄອນແວນຄູເວີໃນວັນທີ 6 ມີນາຈະມານີ້ ເພື່ອກຳນົດວັນເວລາໃນການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການກ່ຽວກັບການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ.
ກະຊວງຍຸຕິທຳການາດາ ກ່າວວ່າ “ທາງກະຊວງ ແມ່ນມີຄວາມພໍໃຈ ທີ່ວ່າ ມີຫຼັກຖານພຽງພໍ ຊຶ່ງຈະນຳສະເໜີຕໍ່ຜູ້ພິພາກສາ ຮັບຜິດຊອບເລື້ອງສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນເພື່ອທຳການຕັດສິນ.”
ສະຖານທູດຈີນ ຢູ່ປະເທດການາ ຖະແຫຼງວ່າ ຕົນ “ບໍ່ພໍໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງແລະຄັດຄ້ານຢ່າງແຂງຂັນ” ຕໍ່ການຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຄະດີນີ້ ດຳເນີນຕໍ່ໄປ.
ພວກທະນາຍຄວາມຂອງນາງເມັງກ່າວວ່າ ທ່ານນາງຍັງສືບຕໍ່ຢືນຢັດວ່າທ່ານນາງບໍ່ມີຄວາມຜິດ ແລະເອີ້ນການທີ່ສະຫະລັດຂໍໃຫ້ສົ່ງໂຕທ່ານນາງໃຫ້ນັ້ນວ່າ ເປັນການລະເມີດຂັ້ນຕອນທາງດ້ານກົດໝາຍ.
ທ່ານນາງເມັງຖືກຈັບ ຕາມການຂໍຮ້ອງ ຂອງສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງປ່ຽນເຮືອບິນຢູ່ນະຄອນແວນຄູເວີ້ ເມື່ອເດືອນທັນວາປີກາຍ. ວໍຊິງຕັນຕ້ອງການໂຕທ່ານນາງ ໃນຂໍ້ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ເພື່ອລະເມີດການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດຕໍ່ອີຣ່ານ.
ຄະດີດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຈີນກັບການາດາ. ຫຼັງຈາກທ່ານນາງເມັງຖືກຈັບແລ້ວ ຈີນກໍໄດ້ຈັບຊາວການາດາ 2 ຄົນ ໃນຂໍ້ຫາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ແລະສານຂອງຈີນ ກໍໄດ້ຕັດສິນປະຫານຊີວິດ ຜູ້ຊາຍການາດາຄົນນຶ່ງ ຜູ້ຊຶ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ຖືກຈຳຄຸກຍ້ອນຂໍ້ຫາຄ້າຢາເສບຕິດເທົ່ານັ້ນ.
ຈີນໄດ້ຮຽກຮ້ອງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ໃຫ້ການາດາ ປ່ອຍທ່ານນາງເມັງ ແຕ່ທາງຝ່າຍການາດາໄດ້ປະຕິເສດ ໂດຍກ່າວວ່າ ຄະດີນີ້ແມ່ນເລື້ອງກົດໝາຍ ບໍ່ແມ່ນເລື້ອງການເມືອງ.
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