ກຳລັງທະຫານລັດຖະບານໂຊມາເລຍໄດ້ສິ້ນສຸດການປິດລ້ອມເປັນເວລາກວ່າ 5 ຊົ່ວໂມງຂອງກຸ່ມຂອງອາລ-ຊາບັບ (ອາບ-ຊາບັບ) ຕໍ່ຄຸ້ມທີ່ເປັນສຳນັກງານເຈົ້າຄອງກຳແພງນະຄອນໂມກາດິສຊູ (Mogadishu) ແລະສຳນັກງານຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນອື່ນໆ.
ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ກ່າວວ່າ ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບໄດ້ຍິງສັງຫານນັກລົບອາລ-ຊາບັບ 6 ຄົນ ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງການໂຈມຕີໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ຖະແຫຼງການກ່າວຕື່ມວ່າ, ມີພົນລະເຮືອນ 5 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ 4 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ລັດຖະບານໂຊມາເລຍກ່າວວ່າ ພວກໂຈມຕີຈາກກຸ່ມອາລ-ຊາບັບ ໄດ້ໄປຮອດສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍການຍ່າງໂດຍນຸ່ງເຄື່ອງປອມຕົວເປັນທະຫານລັດຖະ ບານ.
ການໂຈມຕີໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນດ້ວຍລະເບີດ, ຕິດຕາມດ້ວຍການບຸກເຂົ້າໄປໃນຕຶກໂດຍພວກມືປືນ.
ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນໂມກາດິສຊູ ອິຊຊີ ເກີ (Isse Gure) ກ່າວວ່າ "ໃນເວ ລາປະມານ 12 ໂມງທ່ຽງ ພວກເຂົາໄດ້ຖະຫລົ່ມປະຕູເຂົ້າທາງຫລັງ ທີ່ຫັນໜ້າໄປຫາເມືອງຮາມາເຫວນ (Hamarweyne) ດ້ວຍລະເບີດ."
ທ່ານເກີ (Gure) ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບສູງ ຂອງລັດຖະ ບານທ້ອງຖິ່ນ ຍົກເວັ້ນເຈົ້າຄອງນະຄອນ ຢູຊຸບ ຮັຊເຊນ ຈີມາລ (Yusuf Hussein Jimale) ແມ່ນຢູ່ໃນບ່ອນເກີດເຫດ ຂະນະທີ່ມີການໂຈມຕີເກີດຂຶ້ນນັ້ນ. ດຽວນີ້ ທ່ານຈີມາລ ແມ່ນຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານເກີ (Gure) ຍັງກ່າວອີກວ່າທະຫານມີສະຕິສູງ ແລະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ ມີການບາດເຈັບ ແລະລົ້ມຕາຍໜ້ອຍທີ່ສຸດ.
ທ່ານເກີ (Gure) ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ກໍາລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບໄດ້ຊ່ອຍຊີວິດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະພະນັກງານໄວ້ໄດ້. ທ່ານໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ພະນັກງານລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນທີ່ພິການຄົນນຶ່ງແມ່ນນອນຢູ່ໃນພວກພົນລະເຮືອນ 5 ຄົນທີ່ເສຍຊີວິດ ນັ້ນ.
ໂດຍຜ່ານແອັບສົ່ງຂໍ້ຄວາມເທເລແກຣມ (Telegram) ກຸ່ມອາລ-ຊາບັບ ໄດ້ ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ. ການໂຈມຕີທີ່ສະຫລັບສັບຊ້ອນຂອງກຸ່ມອາລ-ຊາບັບ ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການວາງລະເບີດໃນເບື້ອງຕົ້ນໂດຍຜູ້ວາງລະເບີດສະຫລະຊີບ ທີ່ບຸກໂຈມຕີເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຂົາ. ລັດຖະບານກ່າວເຖິງພວກຫົວຮຸນແຮງອາລ-ຊາບັບວ່າເປັນຄາວາຣີຈ (Khawarij) ຊຶ່ງມີຫມາຍຄວາມວ່າ 'ພວກຜິດປົກກະຕິ’.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ອ້າງວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 34 ຄົນລວມທັງເຈົ້າໜ້າທີ່, ພະນັກງານບໍລິຫານ, ທະຫານ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່. ການກ່າວອ້າງດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຢ່າງເປັນອິດສະຫລະເທື່ອ.