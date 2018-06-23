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ມີຄົນພຽງ ເລັກນ້ອຍ ເສຍຊີວິດ ໃນເຫດລະເບີດແຕກ ທີ່ເອທິໂອເປຍ

ຊາວເອທິໂອແປຍຮ້ອງຄໍາຂັວນສະໜັບສະໜຸນທ່ານ Abiy Ahmed ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ທີ່ນະຄອນອາດິສ ອາບາບ ໃນວັນທີ 23 ມິຖຸນາ, 2018.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນ​ໃໝ່​ຂອງເອທິ​ໂອ​ເປຍ​ຫາກໍ່ສິ້ນສຸດ​ການ​ກ່າວ​ຄໍາ​ປາ​
ໄສ​ຂອງ​ທ່ານລົງ ທີ່​ກ່າວຢູ່​ໃນ​ການ​ໂຮມ​ຊຸມນຸມ​ທີ່​ນະຄອນຫລວງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ
​ໃນ​ວັນເສົາ​ມື້ນີ້ໃນ​ຕອນ​ທີ່​ມີລະ​ເບີດ​ແຕກ​ຂຶ້ນ.

ຂ່າວທາງໂທລະ​ພາບ​ຂອງ​ລັດ​ໄດ້​ຕັດ​ລົງ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານ​ອາ​ບີ ອາ​ເມດ​
ແລ່ນ​ລົງ​ຈາກ​ເວທີ​ໄປ ​ຢູ່​ໃນ​ສະໜາມຫລວງເມັສ​ເຄລຂອງ​ນະຄອນ ອາ​ດິສອາ​ບາ​ບາ
ຊຶ່ງ​ມີຫລາຍ​ພັນ​ຄົນໄປ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ເພື່ອ​ຟັງ​ການ​ກ່າວ​ຄໍາ​ປາ​ໄສ​ຂອງ​ນັກ​ການ
​ເມືອງໜຸ່ມນ້ອຍ​ ທີ່​ນຸ່ງ​ໝວກ​ເຄົາ​ບອຍ ​ແລະ​ເສື້ອຍືດຄົນນັ້ນ.

​ຫລັງຈາກ​ນັ້ນມ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍ​ເວົ້າ​ວ່າ “ມີ​ຄົນ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ” ​ໄດ້​ຖືກ
ຂ້າ​ຕາຍ​ໃນເຫດການ​ເກີດ​ລະ​ເບີດ​ແຕກ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ບາງ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ.

ທ່ານ​ອາ​ບີ ອາ​ເມດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງເອທິໂອເປຍ
ທ່ານ​ອາ​ບີ ອາ​ເມດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງເອທິໂອເປຍ

​ໃນ​ການກ່າວ​ຜ່າ​ນການ​ສຳພາດທາງ​ໂທລະພາບພາຍຫລັງ​ທີ່​ມີ​ລະ​ເບີດ​ແຕກ​ນັ້ນ
ທ່ານ ອາ​ບີ ​ເວົ້າ​ວ່າ ​ເຫດການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ “​ເປັນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມທີ່ບໍ່ສຳ​ເລັດຜົນ​ຂອງ​ກອງ​ກຳລັງທີ່​ບໍ່​ຢາກເຫັນເອທິ​ໂອ​ເປຍ​ທ້ອນ​ໂຮ​ມກັນ.”

ທ່່ານກ່າວ​ເພີ້ມອີກ​ວ່າ “ຄວາມ​ຮັກ​ກັນ​ ຍ່ອມ​ຈະ​ຊະນະ​ສະ​ເໝີ. ການເຂັ່ນຂ້າ​ຄົນ​ອື່ນ​ແມ່ນ​ປະລາ​ໄຊ. ສໍາລັບ​ພວກ​ທີ່​ຢາກ​ຈະ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ແຕກ​ແຍກ​ກັນ ຂ້ອຍ​ຢາບອກ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າຮູ້​ໄວ້ໂລດ​ວ່າ ​ພວກເຈົ້າມີ​ທາງ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ໄຊຊະນະ.”

ທ່ານ ຟິດຊໍາ ອາຣີກາ ​ຫົວໜ້າຫ້ອງການ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາຍົກ​ລົດ​ຖະມົນຕີ​ໄດ້​ຂຽນຂໍ້ ຄວາມ​ລົງ​ໃນ​ທວີ​ດ​ເທີ​ວ່າ ​ລະ​ເບີດທີ່​ແຕກ​ແມ່ນ​ເປັນ​ການລະ​ເບີດ​ມື.

ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ນາຍົກລັດຖະມັນ​ຕີ​ອາ​ບີ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ໃນ​ເດືອນ​ເມສາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ທ່ານ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງຢ່າງ​ໃຫຍ່​ຫລວງແກ່​ປ​ະ​ເທດ​ຊຶ່ງຮວມທັງ​ການປ່ອຍ​ໂຕ ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ທີ່​ຕິດ​ຄຸກ​ເກືອບ​ທັງ​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ, ຍົກ​ເລີກການ​ກ່າວ​ຫາ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ຕິຕຽນ​ລັດຖະບານ ​ແລະກ້າວ​ໄປ​ເຮັດ​ໃຫ້ເສດຖະກິດ ມີ​ລັກສະນະ​ເສລີ​ຂຶ້ນ.

ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາວ່າ​ຈະ​ກ້າວ​ໄປດໍາ​ເນີນ​ງານ​ເພື່ອສ້າງ​ຄວາມປ​ອງ ດອງ​ກັບ​ຄູ່ສັດຕູ ​ເອຣິ​ເທເຣຍ​ ໂດຍ​ການຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດຕາມ​ການໝາຍຫລັກ​ຊາຍ​ແດນ​ທີ່​ໄດ້​ປັກ​ຢູ່ໃນ​ປີ 2002 ​ທີ່​ບໍ່ໄດ້ຖືກ​ເອົາ​ຫົວຊາ​ນັ້ນ. ປະທານາທິບໍດີ​ເອຣິ​ເທຣຍ, ທ່ານ​ໄອ​ແຊ​ອາສ ອັຟ​ເວີ​ກີ ໄດ້​ອະທິບາຍ​ໃນອາທິດ​ນີ້​ວ່າ ​ການ​ປະກາດສັນຕິພາບຈາກ​ເອທິ​ໂອ​ເປຍ​ຖື​ວ່າ​ເປັນ “ສັນຍານໃນ​ທາງ​ບວກ.”

ທ່ານ​ອາ​ບີ​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ໂຮມ​ຊຸມນຸມ​ນັ້ນ ​ເພີ້ມອີກວ່າ “ຄວາມ​ກຽດຊັງ​ກັນ ​ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ທໍາ​ລາຍ​ພວກ​ເຮົາ ຢ່າງໃຫຍ່​ຫລວງມາ​ໄດ້​ 100 ປີ​ແລ້ວ.” ສະນັ້ນ ຈະ​ຕ້ອງ​ມີການ​ປະ​ຕະຮູບ​ເພີ້ມຂຶ້ນ. “​ເອທິ​ໂອ​ເປຍ​ຈະ​ກັບ​ມາ​ເປັນ​ປະ​ເທດ ທີ່​ນໍາໜ້າໝູ່ອີກ ​ແລະ​ພື້ນຖານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຈະ​ແມ່ນ ຄວາມ​ຮັກ​ແພງ​ກັນ, ສາມັກ​ຄີ​ກັນ, ​ແລະ​ຄວາມ​ທ້ອນ​ໂຮມ​ກັນ.”

ທໍານຽບຂາວ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ​ ຕົນ​ຮູ້ສຶກ​ດີໃຈຂຶ້ນ​ເມື່ອ​ເຫັນ​ວ່າ​ມີ ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ຂອງເອທິ​ໂອ​ເປຍ​ຫວ່າງ​ ​ແລະ​ເອຣິ​ເທຣຍ​ມໍ່​ໆ​ມາ​ນີ້ ​ໂດຍ​ກ້າວ​ໄປ​ສູ່​ການແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ທີ່​ບໍ່ຖືກຕ້ອງ​ກັນ​ທີ່​ມີ​ມາແຕ່ດົນ​ນານນັ້ນ. ຖະ​ແຫຼ​ງການດັ່ງກ່າວ​ໄດ້ ພັນ​ລະນາ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ກາ​ນນຳພາ​ຂອງ​ທ່ານ​ອາ​ບີ ​ແລະ​ໄອ​ແຊ​ອາ​ສ ​ແມ່ນ “ຄວາມກ້າຫານ.”

ລັດຖະບານ​ເອທິ​ໂອ​ເປຍ​ຍັງກ່າວ​ອີກວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ຈໍາກັດຕໍ່​ເວັບໄຊ​ໃນ​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ​ 246 ອັນ ​ແລະຍົກ​ເລີກ​ຂໍ້​ເກືອດ​ຫ້າມ​ຕໍ່ໂທລະພາບຊ່ອງຕ່າງ​ໆ ອີກ​ດ້ວຍ.

ກໍາລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງເອທິໂອແປຍ ເຂົ້າຜ່າໄປຍັງຝູງຊົນໃນສະໜາມ Meskel Square ໃນນະຄອນ Addis Ababa ໃນວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2018
ກໍາລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບຂອງເອທິໂອແປຍ ເຂົ້າຜ່າໄປຍັງຝູງຊົນໃນສະໜາມ Meskel Square ໃນນະຄອນ Addis Ababa ໃນວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2018

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