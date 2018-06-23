ມີຄົນພຽງ ເລັກນ້ອຍ ເສຍຊີວິດ ໃນເຫດລະເບີດແຕກ ທີ່ເອທິໂອເປຍ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຂອງເອທິໂອເປຍຫາກໍ່ສິ້ນສຸດການກ່າວຄໍາປາ
ໄສຂອງທ່ານລົງ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນການໂຮມຊຸມນຸມທີ່ນະຄອນຫລວງຂອງປະເທດ
ໃນວັນເສົາມື້ນີ້ໃນຕອນທີ່ມີລະເບີດແຕກຂຶ້ນ.
ຂ່າວທາງໂທລະພາບຂອງລັດໄດ້ຕັດລົງຢ່າງວ່ອງໄວໃນຂະນະທີ່ທ່ານອາບີ ອາເມດ
ແລ່ນລົງຈາກເວທີໄປ ຢູ່ໃນສະໜາມຫລວງເມັສເຄລຂອງນະຄອນ ອາດິສອາບາບາ
ຊຶ່ງມີຫລາຍພັນຄົນໄປເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອຟັງການກ່າວຄໍາປາໄສຂອງນັກການ
ເມືອງໜຸ່ມນ້ອຍ ທີ່ນຸ່ງໝວກເຄົາບອຍ ແລະເສື້ອຍືດຄົນນັ້ນ.
ຫລັງຈາກນັ້ນມ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍເວົ້າວ່າ “ມີຄົນຈຳນວນນຶ່ງ” ໄດ້ຖືກ
ຂ້າຕາຍໃນເຫດການເກີດລະເບີດແຕກ ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ໃນການກ່າວຜ່ານການສຳພາດທາງໂທລະພາບພາຍຫລັງທີ່ມີລະເບີດແຕກນັ້ນ
ທ່ານ ອາບີ ເວົ້າວ່າ ເຫດການດັ່ງກ່າວ “ເປັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ບໍ່ສຳເລັດຜົນຂອງກອງກຳລັງທີ່ບໍ່ຢາກເຫັນເອທິໂອເປຍທ້ອນໂຮມກັນ.”
ທ່່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ຄວາມຮັກກັນ ຍ່ອມຈະຊະນະສະເໝີ. ການເຂັ່ນຂ້າຄົນອື່ນແມ່ນປະລາໄຊ. ສໍາລັບພວກທີ່ຢາກຈະໃຫ້ພວກເຮົາແຕກແຍກກັນ ຂ້ອຍຢາບອກໃຫ້ພວກເຈົ້າຮູ້ໄວ້ໂລດວ່າ ພວກເຈົ້າມີທາງທີ່ຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ.”
ທ່ານ ຟິດຊໍາ ອາຣີກາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຂອງທ່ານນາຍົກລົດຖະມົນຕີໄດ້ຂຽນຂໍ້ ຄວາມລົງໃນທວີດເທີວ່າ ລະເບີດທີ່ແຕກແມ່ນເປັນການລະເບີດມື.
ນັບຕັ້ງແຕ່ນາຍົກລັດຖະມັນຕີອາບີໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ ທ່ານໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງແກ່ປະເທດຊຶ່ງຮວມທັງການປ່ອຍໂຕ ພວກນັກຂ່າວທີ່ຕິດຄຸກເກືອບທັງໝົດທຸກຄົນ, ຍົກເລີກການກ່າວຫາຕໍ່ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວທີ່ຕິຕຽນລັດຖະບານ ແລະກ້າວໄປເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ ມີລັກສະນະເສລີຂຶ້ນ.
ທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະກ້າວໄປດໍາເນີນງານເພື່ອສ້າງຄວາມປອງ ດອງກັບຄູ່ສັດຕູ ເອຣິເທເຣຍ ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມການໝາຍຫລັກຊາຍແດນທີ່ໄດ້ປັກຢູ່ໃນປີ 2002 ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເອົາຫົວຊານັ້ນ. ປະທານາທິບໍດີເອຣິເທຣຍ, ທ່ານໄອແຊອາສ ອັຟເວີກີ ໄດ້ອະທິບາຍໃນອາທິດນີ້ວ່າ ການປະກາດສັນຕິພາບຈາກເອທິໂອເປຍຖືວ່າເປັນ “ສັນຍານໃນທາງບວກ.”
ທ່ານອາບີກ່າວຢູ່ໃນການໂຮມຊຸມນຸມນັ້ນ ເພີ້ມອີກວ່າ “ຄວາມກຽດຊັງກັນ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ທໍາລາຍພວກເຮົາ ຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງມາໄດ້ 100 ປີແລ້ວ.” ສະນັ້ນ ຈະຕ້ອງມີການປະຕະຮູບເພີ້ມຂຶ້ນ. “ເອທິໂອເປຍຈະກັບມາເປັນປະເທດ ທີ່ນໍາໜ້າໝູ່ອີກ ແລະພື້ນຖານຂອງປະເທດຈະແມ່ນ ຄວາມຮັກແພງກັນ, ສາມັກຄີກັນ, ແລະຄວາມທ້ອນໂຮມກັນ.”
ທໍານຽບຂາວກ່າວໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຕົນຮູ້ສຶກດີໃຈຂຶ້ນເມື່ອເຫັນວ່າມີ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງເອທິໂອເປຍຫວ່າງ ແລະເອຣິເທຣຍມໍ່ໆມານີ້ ໂດຍກ້າວໄປສູ່ການແກ້ໄຂຄວາມຄິດເຫັນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງກັນທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານນັ້ນ. ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວໄດ້ ພັນລະນາໃຫ້ເຫັນວ່າການນຳພາຂອງທ່ານອາບີ ແລະໄອແຊອາສ ແມ່ນ “ຄວາມກ້າຫານ.”
ລັດຖະບານເອທິໂອເປຍຍັງກ່າວອີກວ່າ ຕົນໄດ້ຍົກເລີກການຈໍາກັດຕໍ່ເວັບໄຊໃນອິນເຕີແນັດ 246 ອັນ ແລະຍົກເລີກຂໍ້ເກືອດຫ້າມຕໍ່ໂທລະພາບຊ່ອງຕ່າງໆ ອີກດ້ວຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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