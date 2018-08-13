ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ກ່າວວ່າ ມີ 69 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນເຫດລະເບີດ ຢູ່ຊີເຣຍ

ກຸ່ມສິ້ງຊອມເບິ່ງສົງຄາມໃນຊີເຣຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ຈຳນວນພວກທີ່ເສຍ
ຊີວິດໃນເຫດລະເບີດ ທີ່ຕຶກອາຄານແຫ່ງນຶ່ງ ເຊື່ອວ່າເປັນສາງເກັບອາວຸດ ໃນເຂດ
ທີ່ໝັ້ນຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ໃນແຂວງອິດລິບ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 69 ຄົນ.
ກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍ ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ປະເທດອັງກິດ ໄດ້ລາຍງານ
ວ່າ ມີຫຼາຍສິບຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນເຫດລະເບີດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນອາທິດວານນີ້
ໃນເມືອງຊາຣ໌ມາດາ ໃກ້ໆກັບຊາຍແດນເທີກີ ແລະວ່າຈຳນວນຂອງພວກທີ່ເສຍ
ຊີວິດມີທ່າທາງວ່າ ຈະເພີ້ມຂຶ້ນຕື່ມ.
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງມີຕາໜ່າງ ໃນທົ່ວປະເທດຊີເຣຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສາງເກັບອາວຸດ
ໃນຫ້ອງໃຕ້ດິນ ຂອງຕຶກອາຄານ ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ໝົດທັງຕຶກອາຄານທີ່ມີ
ຫຼາຍໆຊັ້ນ ພັງລົງ.
ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ທະຫານຂອງລັດຖະບານຊີເຣຍ ແມ່ນໄດ້ສົ່ງກອງກຳລັງ
ໄປສະໜັບສະໜູນເພີ້ມຕື່ມ ກ່ອນໜ້າການເປີດສາກບຸກໂຈມຕີທີ່ອາດມີຂຶ້ນ
ໃນແຂວງອິດລິບ ຊຶ່ງເປັນເຂດທີ່ໝັ້ນສຳຄັນອັນສຸດທ້າຍ ຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະ
ບານໃນຊີເຣຍ.
ໜັງສືພິມລາຍວັນ ອາລ-ວາຕານ (Al-Watan) ທີ່ນິຍົມລັດຖະບານ ໄດ້ລາຍງານ
ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ທະຫານທີ່ສົ່ງໄປຕື່ມ ໄດ້ໄປເຖິງເຂດຊານເມືອງຂອງແຂວງ
ອິດລິບແລ້ວ ຊຶ່ງເປັນບາດກ້າວຂັ້ນທຳອິດ ໃນການເປີດສາກໂຈມຕີຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ຢູ່ໃນ ແຂວງດັ່ງກ່າວ.
ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ຫວ່ານໃບປີວລົງໃສ່
ຫຼາຍໆເມືອງ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງແຂວງອິດລິບ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກຜູ້ຄົນອອກມາຍອມຈຳນົນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ທ່ານຢານ ອີເກີແລນ ຫົວໜ້າຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳ
ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳຊີເຣຍ ຮ້ອງຂໍໃຫ້ເປີດການເຈລະຈາ ເພື່ອຫຼີກ
ລ່ຽງການ “ນອງເລືອດຂອງພົນລະເຮືອນ” ໃນແຂວງດັ່ງກ່າວ.
ມີປະຊາຊົນ ຫຼາຍກວ່າ 350,000 ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ແລະອີກຈຳນວນຫຼາຍລ້ານຄົນ
ໄດ້ອົບພະຍົບຫລົບໜີ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມກາງເມືອງໃນຊີເຣຍ ເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນປີ 2011
ດ້ວຍການປາບປາມຢ່າງຮຸນແຮງ ຕໍ່ພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານນັ້ນ.
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