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ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ກ່າວວ່າ ມີ 69 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນເຫດລະເບີດ ຢູ່ຊີເຣຍ

ພາບທີ່ໄດ້ຮັບຈາກ ກຸ່ມປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນໝວກຂາວ (Syrian Civil Defense White Helmets), ທີ່ໄດ້ຖືກ ກວດສອບ ວ່າເປັນເລື້ອງຈິງ ອີງຕາມເນື້ອໄນ ແລະພວກລາຍງານ ຂອງອົງການຂ່າວເອພີ, ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ເກີດເຫດ, ຊີເຣຍ, 12 ສິງຫາ 2018.

ກຸ່ມສິ້ງຊອມ​ເບິ່ງ​ສົງຄາມ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້​ວ່າ ຈຳນວນ​ພວກ​ທີ່ເສຍ
ຊີວິດ​ໃນເຫດລະ​ເບີດ ​ທີ່ຕຶກອາຄານແຫ່ງນຶ່ງ ​ເຊື່ອ​ວ່າເປັນສາງເກັບ​ອາວຸດ​ ​ໃນ​ເຂດ​
ທີ່​ໝັ້ນ​ຂອງ​ພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ໃນແຂວງອິດ​ລິບ ໄດ້​ເພີ້​ມຂຶ້ນ​ເປັນ 69 ​ຄົນ.

ກຸ່ມ​ສິ້ງຊອມສິດທິ​ມະນຸດ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ທີ່​ມີ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ຕັ້ງຢູ່​ປະ​ເທດ​ອັງກິດ ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ
​ວ່າ ມີ​ຫຼາຍ​ສິບຄົນ ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ​ໃນ​ເຫດລະ​ເບີດ​ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ​ວັນ​ອາທິດ​ວານ​ນີ້ ​
ໃນ​ເມືອງ​ຊາຣ໌ມາດາ ​ໃກ້​ໆກັບ​ຊາຍ​ແດນ​ເທີ​ກີ​ ​ແລະ​ວ່າ​ຈຳນວນ​ຂອງ​ພວກ​ທີ່​ເສ​ຍ
ຊີວິດມີທ່າທາງວ່າ ຈະ​ເພີ້​ມຂຶ້ນຕື່ມ.

ກຸ່ມ​ດັ່ງກ່າວ ​ຊຶ່ງມີຕາໜ່າງ ໃນ​ທົ່ວປະເທດ​ຊີ​ເຣຍ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ສາງເກັບອາວຸດ
ໃນ​ຫ້ອງ​ໃຕ້​ດິນ ຂອງ​ຕຶກ​ອາຄານ​ ໄດ້​ລະ​ເບີດ​ຂຶ້ນ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໝົດ​ທັງ​ຕຶກ​ອາຄານ​ທີ່​ມີ​
ຫຼາຍ​ໆຊັ້ນ ພັງ​ລົງ.

​ໃນ​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ ທະຫານ​ຂອງລັດຖະບານ​ຊີ​ເຣຍ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ສົ່ງ​ກອງ​ກຳລັງ
ໄປສະໜັບສະໜູນ​ເພີ້​ມຕື່ມ ກ່ອນ​ໜ້າ​ການເປີດສາກບຸກໂຈມຕີທີ່ອາດມີຂຶ້ນ
ໃນ​ແຂວງອິດ​ລິບ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເຂດ​ທີ່​ໝັ້ນສຳຄັນ​ອັນ​ສຸດ​ທ້າຍ ​ຂອງ​ພວກ​ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະ
ບານ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ.

ພາບທີ່ໄດ້ຮັບຈາກກຸ່ມປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນໝວກຂາວ (Syrian Civil Defense White Helmets), ທີ່ຖືວ່າເປັນ ກຸ່ມແທ້ຈິງ ແລະພວກລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ, ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນພວກພະນັກງານຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ເກີດເຫດ, ຊີເຣຍ, 12 ສິງຫາ 2018.
ພາບທີ່ໄດ້ຮັບຈາກກຸ່ມປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນໝວກຂາວ (Syrian Civil Defense White Helmets), ທີ່ຖືວ່າເປັນ ກຸ່ມແທ້ຈິງ ແລະພວກລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ, ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນພວກພະນັກງານຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ເກີດເຫດ, ຊີເຣຍ, 12 ສິງຫາ 2018.

ໜັງສື​ພິມ​ລາຍ​ວັນ ອາລ-ວາຕານ (Al-Watan) ​ທີ່ນິຍົມລັດຖະບານ ໄດ້​ລາຍງານ
ໃນ​ວັນ​ອາທິດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ​ທະຫານທີ່ສົ່ງໄປຕື່ມ ​ໄດ້ໄປ​ເຖິງ​ເຂດຊານເມືອງ​ຂອງ​ແຂວງ
ອິດ​ລິບ​ແລ້ວ ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບາດກ້າວ​ຂັ້ນ​ທຳ​ອິດ ​ໃນການ​ເປີດສາກໂຈມ​ຕີ​ຢ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງ
ຢູ່ໃນ ແຂວງດັ່ງກ່າວ.

ໃນສັບປະດາ​ແລ້ວ​ນີ້ ​ເຮືອ​ບິນເຮ​ລິ​ຄອບ​ເຕີຂອງລັດຖະບານ ​ໄດ້​ຫວ່າ​ນ​ໃບ​ປີວລົງ​ໃສ່​
ຫຼາຍໆ​ເມືອງ ​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ແຂວງ​ອິດລິບ​ ​ຮຽກຮ້ອງໃຫ້​ພວກຜູ້​ຄົນອອກ​ມາ​ຍອມຈຳນົນ.

​ໃນ​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ ທ່ານ​ຢານ ອີ​ເກີແລນ ຫົວໜ້າຊ່ວຍເຫລືອດ້ານ​ມະນຸດສະທຳ​
ຂອງ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ປະຈຳ​ຊີ​ເຣຍ ຮ້ອງ​ຂໍ​ໃຫ້​ເປີດການເຈລະຈາ ເພື່ອຫຼີກ
ລ່ຽງການ “ນອງ​ເລືອດ​ຂອງ​ພົນລະ​ເຮືອນ” ​ໃນ​ແຂວງ​ດັ່ງກ່າວ.

ມີ​ປະຊາຊົນ ຫຼາຍ​ກວ່າ 350,000 ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ ​ແລະ​ອີກ​ຈຳນວນ​ຫຼາຍ​ລ້ານ​ຄົນ
​ໄດ້​ອົບ​ພະຍົບຫລົບ​ໜີ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ສົງ​ຄາມ​ກາງ​ເມືອງ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ​ເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນ​ປີ 2011
ດ້ວຍ​ການ​ປາບປາມຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ ​ຕໍ່ພວກ​ຕໍ່ຕ້ານ​ລັດຖະບານ​ນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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