ລະເບີດແຕກໄດ້ສັ່ນສະເທືອນໃນນະຄອນຫຼວງ ທຣິໂປລີ ຂອງລີເບຍ ໃນຕອນແລງ
ວັນເສົາວານນີ້ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດ ອີງຕາມການກ່າວຂອງພວກຊາວ
ບ້ານ, ໃນການໂຈມຕີສອງອາທິດທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ໂດຍກອງກຳລັງຕາເວັນອອກ ໃນ
ເມືອງທີ່ຖືກຍຶດຄອງໂດຍລັດຖະບານທີ່ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍສາກົນ.
ນັກຂ່າວຣອຍເຕີຄົນນຶ່ງ ແລະ ພວກຊາວບ້ານທີ່ຖືກສຳພາດຫຼາຍຄົນກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ເຫັນເຮືອບິນລໍານຶ່ງບິນເວີ່ນອ້ອມກວ່າ 10 ນາທີຢູ່ເທິງນະຄອນຫຼວງ ດ້ວຍສຽງນອງ
ນັນ ກ່ອນເປີດສາກຍິງລົງມາໃສ່ເຂດຊານເມືອງຕອນໃຕ້, ເປັນການຕໍ່ສູ້ທີ່ຮຸນແຮງທີ່
ສຸດລະຫວ່າງກອງກຳລັງຄູ່ແຂ່ງນັ້ນ.
ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ບໍ່ສາມາດຢືນຢັນໄດ້ວ່າເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວ ຫຼືເຮືອບິນໂດຣນ
ທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບນັ້ນ ແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໂຈມຕີ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການຍິງຕ້ານເຮືອບິນຢ່າງ
ຮ້າຍແຮງ ຫຼືບໍ່. ພວກຊາວບ້ານໄດ້ລາຍງານວ່າເຮືອບິນໂດຣນ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີໃນ
ຫຼາຍມື້ທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີການຢືນຢັນ ແລະ ສຽງລະເບີດແຕກແມ່ນສາມາດໄດ້ຍິນ
ຢູ່ໃນໃຈກາງເມືອງ ເທື່ອນີ້ດັງແຮງກວ່າຫຼາຍມື້ທີ່ຜ່ານມາ.
ພວກຊາວບ້ານໄດ້ພາກັນນັບລູກສອນໄຟໂຈມຕີຫຼາຍລູກ ຊຶ່ງໄດ້ຕົກຖືກຄ້າຍທະຫານ
ຂອງກຳລັງທີ່ຈົງຮັກພັກດິຕໍ່ລັດຖະບານ ທຣິໂປລີ ຢູ່ໃນເຂດ ຊາບາ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່
ໄດ້ປິດສະໜາມບິນທີ່ມີໃຊ້ພຽງແຫ່ງດຽວຂອງ ທຣິໂປລີ. ກອງທັບບົກແຫ່ງຊາດ ລີເບຍ
(LNA) ທີ່ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ຜູ້ບັນຊາການ ທ່ານ ຄາລີຟາ ຮັຟຕາ ໄດ້ເລີ້ມທຳການໂຈມຕີ
ສອງອາທິດກ່ອນໜ້ານີ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດທັບມ້າງການປ້ອງກັນທາງພາກໃຕ້ຂອງລັດ
ຖະບານ.
ຖ້າຫາກການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນໂດຣນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ນີ້ຈະເປັນການເຮັດສົງ
ຄາມທີ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານ. ປັດຈຸບັນນີ້ກຳລັງ LNA ໄດ້ໃຊ້ເຮືອບິນລົບ ເກົ່າຂອງ ຣັ
ດເຊຍ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ຈາກກອງທັບອາກາດຂອງທ່ານ ມົວມາ ກາດດາຟີ ທີ່ຖືກໂຄນ
ລົ້ມໃນປີ 2011, ເຊິ່ງບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນໃນການຍິງ ແລະເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີ ອີງ
ຕາມພວກຊາວບ້ານ ແລະແຫຼ່ງຂ່າວທະຫານ.
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